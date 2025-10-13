Iškalbinga Ruginienės ir Tusko akimirka: šypsenos slepia daugiau nei meilę sportui

Vyriausybės feisbuko paskyroje pasidalinta keliomis akimirkomis iš mačo su Lenkija.
„Sąjungininkai ir draugai nuo seniausių laikų, varžovai futbolo aikštėje šiandien!
Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynes Lietuva-Lenkija sekmadienį Kaune kartu stebėjo abiejų šalių Ministrai Pirmininkai Inga Ruginienė ir Donaldas Tuskas“, – teigiama Vyriausybės įraše.
Politologas apie dvišalius santykius: yra daug entuziazmo ir daug energijos
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologas Andžejus Pukšto pastebi, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai jau kurį laiką yra geri, o D. Tusko ir I. Ruginienės susitikimas žiūrėti futbolo tai tik patvirtina.
„Ir politinė situacija, ir ekonominė situacija – visi tie dalykai verčia kaimynus labai artimai bendradarbiauti ir, nepaisant premjerų kaitos, jų politinės orientacijos, tie santykiai, manyčiau, yra geri kokį gerą dešimtmetį.
Dabar I. Ruginienės ir D. Tusko kontaktai dar sykį patvirtina, kad tikrai yra judama link aktyvaus bendradarbiavimo. Ir tas aktyvus bendradarbiavimas yra įvairiuose lygmenyse: yra ir dvišaliai formatai, ir oficialūs, ir neoficialūs, ir daugiašaliai formatai. Aš manau, kad dabar šituose santykiuose yra daug entuziazmo ir daug energijos“, – komentuoja politologas.
Neformalių susitikimų yra buvę ir anksčiau. Pavyzdžiui, 2011 metais tuometinis premjeras Andrius Kubilius pakvietė D. Tuską, kuris ir tada buvo Lenkijos ministras pirmininkas, atvykti į Palangą. O prezidentas Gitanas Nausėda šią vasarą pasisvečiuoti pajūryje pakvietė kadenciją baigiantį Lenkijos prezidentą Andrzejų Dudą.
Anot A. Pukšto, tokiems susitikimams reikia rasti tinkamą progą ir panašu, kad I. Ruginienės komanda tai padarė.
„Matote, reikia kažkokią surasti formulę, kuri būtų priimtina ir kad būtų kažkoks įvykis. Čia, man atrodo, tiesiog pasitaikė puiki galimybė, kad buvo futbolo rungtynės. D. Tuskas neslepia, kad jis yra didelis futbolo mėgėjas, tai, man atrodo, viskas gerai susiklostė ir I. Ruginienė nepraleido progos. Puikus, gražus rezultatas“, – sako A. Pukšto.
Nors pastaruoju metu Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas apima daugiausiai saugumą ir gynybą, politologo vertinimu, bendrų temų sąrašas yra ilgas.
„Tai yra ir bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, energetinis saugumas, kibernetinis saugumas, infrastruktūros plėtra, europinės vėžės suderinimas, kad tarp Vilniaus ir Varšuvos kursuotų traukiniai. Tai yra bendra pozicija Briuselyje, nes artėja Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai. Man atrodo, temų tikrai yra gausu“, – komentuoja A. Pukšto.
„Ir premjerai myli futbolą“
Vyriausybės teigimu, Lenkijos premjeras D. Tuskas kvietimą apsilankyti rungtynėse priėmė šią savaitę, per susitikimą su I. Ruginiene Varšuvoje.
Premjerės vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Vidmantas Kaladinskas sako, kad D. Tuskas džiugiai priėmė I. Ruginienės kvietimą, o tai, jo manymu, rodo, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai yra šilti.
„Galiu jus patikinti: tiek Varšuva mato Vilnių, tiek Vilnius – Varšuvą. Tai akivaizdu iš susitikimo atmosferos – nuoširdaus, šilto, žmogiško bendravimo. Simboliškas pavyzdys: sekmadienį Donaldas Tuskas kartu su mūsų premjere atvyko žiūrėti Lietuvos ir Lenkijos futbolo rungtynių. Premjerės kvietimą jis priėmė labai džiugiai, ir tai, mano manymu, puikus ženklas, rodantis, kad mūsų tarpusavio santykiai yra geri ir gyvi“, – naujienų portalui LRT.lt komentavo V. Kaladinskas.
Tuo metu I. Ruginienė sako, kad Lietuva ir Lenkija – geriausi draugai, o sportas yra ta sritis, kur tik laikinai gali susitikti kaip varžovai.
„Sportas yra sritis, kur Lietuva ir Lenkija gali kelioms valandoms susitikti kaip varžovai, o išsiskirti kaip puikiausi draugai – nes būtent tokie ir esame“, – Vyriausybės įraše cituojama premjerė I. Ruginienė.
Premjerė taip pat pasidalino akimirka iš tribūnos, kurioje ji kartu su D. Tusku.
Rungtynes stebėjo ir kiti socialdemokratai. Algirdas Sysas pasidalino nuotrauka iš tribūnos, kurioje jis sėdėjo visai netoli I. Ruginienės ir D. Tusko.
„Ir premjerai myli futbolą“, – rašo jis.
Sveikina premjerę už diplomatišką žingsnį
Visuomenininkas Andrius Tapinas giria premjerę dėl palaikomų santykių su Lenkija.
„Nepaisant rezultato aikštėje šita nuotrauka itin džiugina. Vidaus politikoje vis dar chaosas, bet premjerės žvilgsnis į Lenkiją ir labai teisinga diplomatija ramina, kad užsienio politikoje esame teisingoje kryptyje. Nes priešininkais vakar buvome tik 90 minučių, o sąjungininkais liksim visada.
Pas mane laidoje Inga Ruginiene sakė, kad kritikuokit, bet kai kada ir pagirkit.
Štai proga pagirti premjerę ir jos komandą. Puikiai – taip ir toliau ateityje“, – feisbuke rašo A. Tapinas.
TV3 žurnalistas, buvęs portalo tv3.lt vyriausiasis redaktorius Artūras Anužis apbrėžia, kad abiejų valstybių vadovų vizitai ne tik oficialiomis progomis yra labai svarbūs abipusiams santykiams.
„Mums Lenkija turėtų būti strateginis partneris ir labai svarbu, kad Lenkijos premjeras ir prezidentas lankytųsi Lietuvoje kuo dažniau. Kaip ir mes Lenkijoje.
Ir ne tik per valstybinius vizitus, bet ir tokiomis progomis kaip ši – kaip šalies vadovai tiesiog žiūri futbolą. Betarpiškas kontaktas labai svarbu, tikintis, kad bendradarbiavimas tarp valstybių bus kuo geresnis“, – rašo A. Anužis.
Jis pažymi, kad su lenkais Lietuvos vadovams „reikia dirbti dviem frontais“: atskirai su prezidentu, atskirai su premjeru.
Šiemet Lietuvos prezidentas G. Nausėda jau buvo susitikęs su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu, I. Ruginienė – ir su K. Nawrockiu, ir su D. Tusku.
„Belieka tikėtis, kad geri santykiai su lenkų aukščiausiais politikais padės mums išlaikyti vieningą frontą ir lenkai padės, kai tikrai to mums reikės“, – komentuoja A. Anužis.
Lenkijos premjerui – skaudi sirgalių žinutė ir įžeidžiančios skanduotės
Lenkija susitikimą laimėjo 2:0, tačiau D. Tuskui neturėjo patikti apsilankymas Kaune – jo paties šalies sirgaliai ne tik iškėlė didžiulį skaudų užrašą, bet ir skandavo necenzūrines skanduotas ministro pirmininko atžvilgiu.
Viename iš plakatų Lenkijos premjeras pavaizduotas su Vokietijos vėliava ant kaktos, o šalia – užrašas: „Tu nesi, niekada nebuvai ir niekada nebūsi Lenkijos rinktinės sirgalius“.
Itin konservatyvių pažiūrų Lenkijos futbolo gerbėjai taip siuntė žinutę dėl D. Tusko politikos, kuri, jų nuomone, labiau žiūri į Berlyną ar Briuselį, tačiau nei į Varšuvą.
Prieš keletą dešimtmečių D. Tuskui istorija apie galimą senelio kolaboravimą su naciais kainavo prezidento rinkimus. Kaip paaiškėjo vėliau, 1944-siais Jozefas Tuskas buvo prievarta pašauktas į kariuomenę, o jau po keturių mėnesių perėjo į Vakarų sąjungininkų pusę.
Ne tik užrašai, bet ir skanduotės buvo įžeidžios D. Tusko atžvilgiu – sirgaliai necenzūriniais šūksniais „siuntė“ premjerą ir skandavo, jog jo vyriausybė bus nuversta futbolo chuliganų.
„Olimpinį“ įvartį praleidusi Lietuva krito prieš Lenkiją
Lietuvos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos G grupės rungtynėse 0:2 nusileido Lenkijos futbolininkams.
Sebastianas Szymanskis sužaidus 15 minučių nuo kampinio gairelės pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė Lenkiją į priekį 1:0.
Robertas Lewandowskis sužaidus kiek daugiau nei valandą puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino lenkų pranašumą 2:0.
Lenkijos rinktinė šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu Lietuvos futbolininkai šiek tiek mažiau – 7.
Fedoras Černychas susilygino su Sauliumi Mikoliūnu pagal sužaistų rungtynių kiekį vilkint nacionalinės rinktinės marškinėlius – 101 rungtynės.
