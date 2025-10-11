Po socialdemokratų sprendimo – Sinkevičius apie galimą Žemaitaičio reakciją: „Mes to nebijom“

LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad socialdemokratai iš posėdžio išėjo gera nuotaika ir nusiteikę dirbti.
„Socialdemokratų partija perima Kultūros ministerijos atsakomybę į savo rankas“, – pridūrė jis.
Paklaustas, ar tai neiššauks „aušriečių“ neigiamos reakcijos, M. Sinkevičius atsakė trumpai.
„Taip, pamatysim. Mes to nebijom“, – sakė M. Sinkevičius.
Jis pridūrė, kad jei po šio sprendimo „Nemuno aušra“ trauksis, tada bus formuojama nauja koalicija arba bus mažumos Vyriausybė.
„Mes pasitikėjome koalicijos partneriu. Sutarėme, susiderėjome, dėl ko susiderėjome, vėliau reikėjo persiderėti. Suteikėme galimybę rasti profesionalų žmogų. Rastas buvo žmogus. Žinome, kaip baigėsi.
Tai aš manau, kad tas veikimas ir rezultatas yra nemalonus mums, nemalonus valstybei, nemalonus visuomenei. Matome, kad partneris, akivaizdu, nesusitvarko su ta sritimi. Tai mes, kaip už koaliciją labiausiai atsakinga partija, padėsime – perimsime ir sutvarkysime“, – tikino M. Sinkevičius.
Ruginienė atskleidė, kas galėtų būti naujoji ministrė
Siekiant spręsti įtampas kultūros bendruomenėje, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė kitą savaitę žada pradėti konsultacijas dėl naujojo kultūros ministro. Socialdemokratė pažymi, kad, jos nuomone, tinkamiausia šioms pareigoms būtų iki Kultūros ir Energetikos ministerijų mainų į postą paskirta bendrapartietė Vaida Aleknavičienė.
„Kitą savaitę atidarysiu konsultacijas dėl kultūros ministro“, – šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryboje sakė I. Ruginienė.
„Aš vis dar tikiu, kad geriausia ministrė būtų Vaida (Aleknavičienė – ELTA). (...) Jos išlaikytas charakteris tikrai tai, ko šiai dienai reikia kultūrai“, – pažymėjo ji.
Parlamentarė V. Aleknavičienė buvo paskirta kultūros ministre I. Ruginienės Vyriausybėje, tačiau socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų, politikė pasitraukė iš posto.
I. Ruginienė taip pat nurodė, kad naujajam Kultūros ministerijos vadovui padės formuoti politinę komandą.
„Aš atidarysiu konsultacijas ir mes, socialdemokratai, rasime geriausią ministrą į Kultūros ministeriją. Aš, kaip premjerė, padėsiu naujam ministrui suformuoti savo komandą. Ir aš manau, kad tai yra tas žingsnis, kurį šiandien turime padaryti“, – akcentavo ministrė pirmininkė.
ELTA primena, kad socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl Energetikos ir Kultūros ministerijų mainų, kultūros bendruomenės gretose kilo pasipiktinimas. Menininkai reikalauja, kad Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!