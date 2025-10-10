Mindaugas Sinkevičius sulaukė rimtos Česlovo Juršėno žinutės: „Nežinau, ką atrašyti“

Premjerė Inga Ruginienė ir kai kurie socialdemokratai jau kalba, kad pasiruošę dirbti net mažumos Vyriausybėje. Tačiau partijos pirmininkas sako, kad tai mažiausiai realus scenarijus, turėdamas omeny, kad užkulisiuose vyksta susitarimai su opozicijoje dirbančių partijų lyderiais.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pliaupiant lietui, akmeniniu žvilgsniu į prezidento Gitano Nausėdos langus žvelgia žmogus, apsigaubęs protesto vėliavą prieš „Nemuno aušrą“ kultūros ministerijoje.
Formaliai Kultūros ministerija vis dar R. Žemaitaičio rankose, nors jokio kandidato premjerei jis vis dar nepateikė. Tačiau socialdemokratai viešai bando pasakyti, kad ją jau perėmė, paskirdami laikina ministre švietimo ministerijos vadovę R. Popovienę.
Ten, kur prieš prezidentūrą stovi protestuojantis žmogus, apačioje – užrašytas retorinis klausimas: aš atstovėsiu iki galo, o tu? Kada ateis tas galas – priklauso nuo socialdemokratų partijos, kurios viršūnėlės susirinks savaitgalį svarstyti, ką daryti.
Socialdemokratai susiskaldę
Partijos lyderis jiems bando pasakyti, kad reikia pokyčių koalicijoje.
„Mes gi matom, girdim, kas vyksta. Ir kaip sakyti – Čiurlionio jūra užbangavo ir išsiūbavo tą valstybės laivą“, – teigė socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Kiti dėl pokyčių koalicijoje nėra tokie užtikrinti. Bent jau ne dabar – esą tuoj Seime bus tvirtinamas kitų metų biudžetas, todėl pokyčiai koalicijoje tik keltų sumaištį prieš ypač svarbų balsavimą.
„Rytoj, aš manau, kad visgi bus pasakyta, kad reikia dirbti, reikia pagaliau kalboms monitoringą, ateina kalėdinis laikotarpis, reikia susitelkti, nes pats svarbiausias dokumentas – biudžetas“, – tikino socialdemokratas, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.
„Turint tokią įtampą su pinigais ir viskuo, kad daugmaž visi judėtų toliau į priekį, o ne nebūtų nepasitenkinusių dar daugiau“, – teigė socialdemokratas Algirdas Sysas.
Tarp socialdemokratų partijos užkulisiuose minimų scenarijų yra ir variantas, kad socdemai didelių pokyčių bent jau kol kas nesiims.
„Galvoja, kad kažkoks radikalesnis remontas to jūroje plaukiančio laivo, kaip sakant, gali laivą ir nuskandinti“, – teigė M. Sinkevičius.
Pasiruošę dirbti mažumos Vyriausybėje?
Bet viešai aišku viena – daliai socdemų R. Žemaitaičio išsišokimai jau smarkiai įgriso.
„Nu negalima taip paprasčiausiai svaidytis žodžiais ir elgtis. Kolegos turi irgi daryti įtaką iš koalicijos frakcijų savo lyderiams, kad paprasčiausiai, kad ne Europos bamba pagal kurią visi turime suktis“, – teigė A. Sysas.
Visgi, A. Sysas neatmeta ir kai kurių socdemų įvardijamo blogiausio scenarijaus: „Aš jau pasiruošęs mažumos Vyriausybėje dirbti.“
Pasiruošusi mažumos Vyriausybėje dirbti ir premjerė.
„Aš jau prieš mėnesį buvau numačiusi įvairius scenarijus ir tam esu pasiruošusi“, – tvirtino premjerė I. Ruginienė.
Tačiau partijos pirmininkas ramina, esą mažumos Vyriausybė, kurią žada palaikyti ir konservatoriai, nėra realus scenarijus.
„Aš manau, kad mažumos Vyriausybės variantas yra visų įmanomų variantų kompozicijoje yra mažiausiai tikėtinas. Bet ir jis įmanomas. Vakar gi Laurynas Kasčiūnas pasakė: drąsiau, drąsiau, meskit kai ką per bortą, mes jus paremsime ir palaikysime“, – teigė M. Sinkevičius.
Ar į koaliciją galėtų grįžti Saulius Skvernelis?
Kitaip tariant – jeigu nesiruošia dirbti mažumos Vyriausybėje, socdemai jau galimai turi užanty plano B scenarijų. Galimai ir susitarę su kokios nors partijos lyderiu apie darbą kartu, jei koalicijoje neliktų R. Žemaitaičio.
„Jie gal ir norėtų, bet nelabai turi, kuo pakeisti. Jie svarstydami alternatyvas turbūt mato, kad alternatyvos nėra“, – tikino politologas Bernaras Ivanovas.
Politologas įsitikinęs, kad antras kartas su Sauliumi Skverneliu taip pat galėtų nenusisekti.
„Su Skverneliu yra problema, didelė problema. Politikoje jis nelabai patikimu laikomas. Patikimumas reikalingas politikoje, o jis, kaip žinia, atitinkamai atsisveikino su ponu Ramūnu Karbauskiu, atitinkamai atsisveikino su socialdemokratais. Čia gali traktuoti kaip politinę išdavystę, o politinės išdavystės dažnai nemėgsta net ir tie patys konservatoriai. Manau, kad net jie jo nekviestų eiti obuoliauti“, – tikino B. Ivanovas.
Panašu, kad socdemus labiausiai sukrėtė ne menininkų protestai, o stipriai krentantis seniausios partijos reitingas. O R. Žemaitaitis per skandalus ir dramas jį auginasi, o socdemai nesiimdami jokių veiksmų save skandina.
Tad iki rytojaus vidurdienio partijos pirmininkas sako dar matuosiąs partijos narių ir viršūnėlių pulsą – ar jie linkę mesti R. Žemaitaitį, ar visgi toliau ieškoti būdų dirbti kartu.
„Negalėjau atsiliepti, tai žinutę parašė mūsų garbės pirmininkas, jūs jį puikiai pažįstate, Česlovas Juršėnas. Parašė klausimą: ar rytoj pyksimės, Mindaugai, ar rytoj vienysimės? Tai dar neatrašiau, nes nežinau, ką atrašyti“, – sakė M. Sinkevičius.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.