TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gelūnas svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl Žemaitaičio pasisakymų: „Piktybinis antisemitizmas“

2025-10-10 14:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 14:51

Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų jo atžvilgiu. Buvęs kultūros ministras tvirtina – „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.

Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas

Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų jo atžvilgiu. Buvęs kultūros ministras tvirtina – „aušriečių" lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.

„Tai toks kartotinis, galbūt pasakyčiau, piktybinis antisemitizmas“, – penktadienį Eltai sakė A. Gelūnas, paklaustas apie R. Žemaitaičio įrašus socialiniame tinkle „Facebook“.

„Galvoju, atvirai pasakius, galvoju (kreiptis į teisėsaugą – ELTA). Reikia pasitarti ir su šeima, ir su kolegomis, ir draugų rate yra ir teisininkų – paklausti patarimo. Kažkas tai turi sustabdyti, jeigu valstybėje tas mechanizmas automatiškai neįsijungia“, – sakė jis.

Pasak A. Gelūno, R. Žemaitaičio komentarai yra nepriimtini ir skandalingi.

„Tam yra teismai, institucijos, kurios turėtų palaikyti ir ginti asmenis, prieš kuriuos šitie išpuoliai yra taikomi. Bet žinome, kad teismų procesai yra ilgi, jie brangiai kainuoja, advokatų paslaugos brangiai kainuoja ir, matyt, tokių užgauliojimų tikslas ir yra likti nebaudžiamu, žinant, kad galbūt žmonės nepasirinks to teisminio kelio“, – dėstė jis.

Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorius pabrėžė – R. Žemaitaičio pareiškimai jo atžvilgiu tik įrodo, kad protestuojanti kultūros bendruomenė buvo teisi, nerimaudama dėl „aušriečių“ atėjimo į Kultūros ministeriją.

„Tos neįtikėtinai intensyvios pastarųjų savaičių įvairių botų ir galbūt net konkrečių sukurstytų žmonių atakos prieš kultūros žmones – ypač prieš iniciatyvinę grupę – žarstymasis šmeižto pareiškimais, įvairiais įžeidinėjimais tiktai liudija, kad mes buvome 100 procentų teisūs. Ir aš nelabai suprantu arba bandau įsivaizduoti, kaip turėtų jaustis dalis socialdemokratų, kurie bandė įspėti savo bendražygius nepažeisti rinkėjams duoto pažado neiti į koaliciją su „Nemuno aušra“, – aiškino A. Gelūnas.

„Šitos partijos lyderis, kurio pavardės tikrai nenoriu ištarti, darydamas jam papildomą reklamą, kurios jis ir siekia tokiais veiksmais – jam šiuo metu leidžiama viskas, jis gali spjauti, trypti, maišyti su purvais ir į jį žiūrima „ai, čia nieko tokio“, – apgailestavo Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorius.

ELTA primena, kad penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.

„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! (...) Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!“ – socialiniame tinkle rašė jis.

2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.

Kaip skelbta, socialdemokratams nutarus išmainyti Energetikos ministeriją į Kultūros ministeriją ir pastarąją perleisti „Nemuno aušrai“, kultūros bendruomenėje kilo pasipiktinimas – surengtas protestas, įspėjamasis streikas, taip pat platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų patraukti nuo Kultūros ministerijos. Vis tik, valdantieji kartoja, kad tokie prašymai yra sunkiai įgyvendinami.

