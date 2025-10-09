Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Popovienė dėl Žemaitaičio pasisakymų apie Čiurlionio menų mokyklą: politikai neturėtų kištis

2025-10-09 09:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 09:14

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie tarnybinius patikrinimus Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai, laikinai Kultūros ministerijai vadovaujanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, jog politikai neturėtų kištis į ugdymo procesą.

Raminta Popovienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie tarnybinius patikrinimus Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai, laikinai Kultūros ministerijai vadovaujanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, jog politikai neturėtų kištis į ugdymo procesą.

REKLAMA
8

„Politikų pats kišimasis į ugdymo procesą yra netoleruotinas. (...) Mes, kaip Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), pasisakome, kad politikai neturėtų kištis į mokyklų ir ugdymo procesų veiklą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė R. Popovienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, R. Žemaitaitis piktinosi, kad dalis šios mokyklos mokinių prisijungė prie Kultūros bendruomenės protesto. Rūtos Janutienės laidoje parlamentaras tikino, kad tik laiko klausimas, kada moksleiviai pasakys, kurie mokytojai neva liepė jiems dalyvauti proteste. „Aušriečių“ pirmininkas sakė neabejojantis, kad po to prasidėtų tarnybiniai patikrinimai.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu mokyklos atstovai teigė, kad valstybės yra įpareigotos užtikrinti kiekvieno vaiko teisę laisvai reikšti savo nuomonę. Pati R. Popovienė pabrėžė, kad ministerija tokią ugdymo įstaigos poziciją palaiko.

REKLAMA

„Pati Čiurlionio menų mokykla pasisakė ir mes lygiai taip pat akcentuojame, kad tą žodžio laisvės teisę dalyvauti demokratiniuose procesuose turime kiekvienas – tiek moksleivis, tiek bet koks pilietis ar suaugęs žmogus“, – kalbėjo ministrė.

Politikė teigė tikinti, kad Čiurlionio menų mokyklos vadovas puikiai tvarkosi ir valdo šiuos procesus.

„Manau, įtampos ten tikrai nuimtos ir ruošiamasi savo mokyklos 80-mečio jubiliejų. Jie patys išsakė savo poziciją, mes ją palaikome ir aš nemanau, kad toliau tie procesai bus, kad kažkas kišis, eis ir tikrins. Čia tokie (R. Žemaitaičio – ELTA) pasisakymai labiau gal viešajai erdvei“, – sakė R. Popovienė.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis apie Sinkevičiaus žodžius: „Jeigu tai signalas, tai rodo silpniausią socdemų vietą“ (120)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas
Žemaitaitis Tapinui siūlo apsilankyti pas gydytoją arba Naujojoje Vilnioje: „Gal būtų ramesnis“ (66)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. BNS)
„Aušriečiai“ koalicijos taryboje neįvardijo kandidato į kultūros ministrus pavardės (7)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Kas bus naujasis kultūros ministras? Kol Žemaitaitis slepia, Tapinas jau siunčia žinią (232)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
tau trukdo?
tau trukdo?
2025-10-09 09:39
svarbu,ne tarp smegenų kad būtų
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų