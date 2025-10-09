Popovienė dėl Žemaitaičio pasisakymų apie Čiurlionio menų mokyklą: politikai neturėtų kištis

„Politikų pats kišimasis į ugdymo procesą yra netoleruotinas. (...) Mes, kaip Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), pasisakome, kad politikai neturėtų kištis į mokyklų ir ugdymo procesų veiklą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė R. Popovienė.
Kaip skelbta anksčiau, R. Žemaitaitis piktinosi, kad dalis šios mokyklos mokinių prisijungė prie Kultūros bendruomenės protesto. Rūtos Janutienės laidoje parlamentaras tikino, kad tik laiko klausimas, kada moksleiviai pasakys, kurie mokytojai neva liepė jiems dalyvauti proteste. „Aušriečių“ pirmininkas sakė neabejojantis, kad po to prasidėtų tarnybiniai patikrinimai.
Savo ruožtu mokyklos atstovai teigė, kad valstybės yra įpareigotos užtikrinti kiekvieno vaiko teisę laisvai reikšti savo nuomonę. Pati R. Popovienė pabrėžė, kad ministerija tokią ugdymo įstaigos poziciją palaiko.
„Pati Čiurlionio menų mokykla pasisakė ir mes lygiai taip pat akcentuojame, kad tą žodžio laisvės teisę dalyvauti demokratiniuose procesuose turime kiekvienas – tiek moksleivis, tiek bet koks pilietis ar suaugęs žmogus“, – kalbėjo ministrė.
Politikė teigė tikinti, kad Čiurlionio menų mokyklos vadovas puikiai tvarkosi ir valdo šiuos procesus.
„Manau, įtampos ten tikrai nuimtos ir ruošiamasi savo mokyklos 80-mečio jubiliejų. Jie patys išsakė savo poziciją, mes ją palaikome ir aš nemanau, kad toliau tie procesai bus, kad kažkas kišis, eis ir tikrins. Čia tokie (R. Žemaitaičio – ELTA) pasisakymai labiau gal viešajai erdvei“, – sakė R. Popovienė.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!