TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budbergytė abejoja, ar „aušriečiai“ turi kandidatą į kultūros ministrus: negaliu šimtu procentų patikėti

2025-10-08 17:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 17:29

Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė abejoja, ar „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis iš tiesų turi kandidatą į kultūros ministrus. Anot socialdemokratės, „aušriečių“ pirmininkas pirmadienį koalicinėje taryboje kolegoms teigė, kad kandidato pavardę jau yra pateikęs premjerei Ingai Ruginienei, tačiau pati Vyriausybės vadovė trečiadienį žurnalistams komentavo priešingai. 

Rasa Budbergytė BNS Foto

Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė abejoja, ar „Nemuno aušros" lyderis Remigijus Žemaitaitis iš tiesų turi kandidatą į kultūros ministrus. Anot socialdemokratės, „aušriečių" pirmininkas pirmadienį koalicinėje taryboje kolegoms teigė, kad kandidato pavardę jau yra pateikęs premjerei Ingai Ruginienei, tačiau pati Vyriausybės vadovė trečiadienį žurnalistams komentavo priešingai. 

„Jis tikino, kad turi tą žmogų, bet aš negaliu šimtu procentų patikėti, kad tas žmogus yra, kadangi per koalicinę tarybą Remigijus (Žemaitaitis – ELTA), kaip kolega tikrai patikino mus, kad tas kandidatas yra pateiktas. Jo pavardė, matyt, yra pateikta premjerei Ingai Ruginienei. Ir jeigu šiandien ryte Inga Ruginienė sako, kad ji nėra gavusi tos pavardės, tai aš labiau linkusi būčiau patikėti premjere Inga Ruginiene“, – laidoje „Iš esmės“ komentavo R. Budbergytė. 

„Tačiau man nėra žinoma, kuris sako netiesą. Nes Remigijaus Žemaitaičio dar vakar vakare klausiau, ar tikrai, Remigijau, tu pateikei pavardę Ingai Ruginienei. Jis mane patikino, kad taip“, – pridūrė Seimo vicepirmininkė.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę atsistatydinus kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė turintis kitą kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras kandidato pavardės kol kas neatskleidžia, bet pabrėžia, kad jis kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas ir „aušriečių“ partijai nepriklauso.

Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo taip pat neįvardijo. 

Vis dėlto, premjerė Inga Ruginienė žurnalistams patikino, kad nėra sulaukusi pateikto „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardės.

Kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmetė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. Savo ruožtu premjerė teigė, kad imtis dar vienų ministerijų mainų neketinama. 

Rasa Budbergytė BNS Foto
Rasa Budbergytė: Remigijus koaliciją bando įstumti į kampą, o prezidentas – Remigijų (2)

