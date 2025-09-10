Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Vardan Lietuvos“ siūlė į Seimo pirmininkes Budbergytės kandidatūrą: politikė nominacijos atsisakė

2025-09-10 14:16 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 14:16

Parlamentui svarstant dėl naujo Seimo pirmininko, buvęs parlamento vadovas Saulius Skvernelis su grupe parlamentarų iškėlė socialdemokratės Rasos Budbergytės kandidatūrą į šias pareigas. Vis tik, pastaroji kandidatuoti atsisakė – Seimui teikiama tik socialdemokratų deleguojamo Juozo Oleko pavardė.

Rasa Budbergytė BNS Foto

Parlamentui svarstant dėl naujo Seimo pirmininko, buvęs parlamento vadovas Saulius Skvernelis su grupe parlamentarų iškėlė socialdemokratės Rasos Budbergytės kandidatūrą į šias pareigas. Vis tik, pastaroji kandidatuoti atsisakė – Seimui teikiama tik socialdemokratų deleguojamo Juozo Oleko pavardė.

REKLAMA
2

„Demokratijos šventė tikrai turėtų būti demokratiška. Ir pasirinkimo galimybės turėtų būti. Matėme, kokios aistros virė ieškant tinkamiausio kandidato pas kolegas. Tikrai pasigedome demokratijos. Ir turime surinkę pagal Statuto reikalavimą reikiamą parašų skaičių. Atsiklausėme ir savo skyrių nuomonės. Ir teikiame Lietuvos Respublikos Seimo narę Rasa Budbergytę kandidate į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pareigas“, – iš plenarinių posėdžių salės tribūnos pranešė S. Skvernelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Matėme, kad galbūt pritrūko tos vidinės demokratijos, balsavimo. Bet tą darau nuoširdžiai – kaip ir mūsų kolegos, kurie pasirašė šį teikimą“, – teigė jis.

Tiesa, pati į Seimo pirmininkes siūloma socialdemokratė kandidatuoti atsisakė. 

„Esu labai dėkinga už tokį gražų jūsų gestą, bet esu priversta nepriimti tos jūsų mestos pirštinės. Bet labai iš širdies dėkoju“, – kalbėjo R. Budbergytė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų