„Vardan Lietuvos“ siūlė į Seimo pirmininkes Budbergytės kandidatūrą: politikė nominacijos atsisakė

„Demokratijos šventė tikrai turėtų būti demokratiška. Ir pasirinkimo galimybės turėtų būti. Matėme, kokios aistros virė ieškant tinkamiausio kandidato pas kolegas. Tikrai pasigedome demokratijos. Ir turime surinkę pagal Statuto reikalavimą reikiamą parašų skaičių. Atsiklausėme ir savo skyrių nuomonės. Ir teikiame Lietuvos Respublikos Seimo narę Rasa Budbergytę kandidate į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pareigas“, – iš plenarinių posėdžių salės tribūnos pranešė S. Skvernelis.
„Matėme, kad galbūt pritrūko tos vidinės demokratijos, balsavimo. Bet tą darau nuoširdžiai – kaip ir mūsų kolegos, kurie pasirašė šį teikimą“, – teigė jis.
Tiesa, pati į Seimo pirmininkes siūloma socialdemokratė kandidatuoti atsisakė.
„Esu labai dėkinga už tokį gražų jūsų gestą, bet esu priversta nepriimti tos jūsų mestos pirštinės. Bet labai iš širdies dėkoju“, – kalbėjo R. Budbergytė.
