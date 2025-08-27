Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budbergytė: sprendimas dėl Oleko tapimo Seimo pirmininku ne galutinis, neatsisakyčiau ir pati

2025-08-27 12:56 / šaltinis: BNS
2025-08-27 12:56

Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad sprendimas dėl partiečio Juozo Oleko tapimo Seimo pirmininku nėra galutinis, turi būti persvarstytas ir pati neatmeta galimybės kandidatuoti į šias pareigas.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad sprendimas dėl partiečio Juozo Oleko tapimo Seimo pirmininku nėra galutinis, turi būti persvarstytas ir pati neatmeta galimybės kandidatuoti į šias pareigas.

REKLAMA
6

J. Oleko kaip būsimojo Seimo pirmininko pavardė buvo įrašyta į pirmadienį pasirašytą koalicinę sutartį tarp socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau R. Budbergytė teigia, kad tai padaryta socdemų derybinei grupei dėl koalicijos formavimo galimai paskubėjus, nes kandidatūros į postus turi būti suderinamos partijos prezidiume.

REKLAMA
REKLAMA

„Šitas sprendimas (dėl J. Oleko tapimo Seimo pirmininku – BNS) nėra galutinis“, – BNS trečiadienį sakė R. Budbergytė.

REKLAMA

„Derybinė grupė nutarė įrašyti J. Oleko pavardę į koalicinį susitarimą, bet klausimas dėl Seimo pirmininko kandidatūros, kaip ir kitų kandidatūrų, turi būti tvirtinamas partijos valdymo organuose, svarbiausia – prezidiume“, – pridūrė ji.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) statutas numato, kad partijos pirmininko teikimu prezidiumas aptaria „partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių“ ir kitas politinio pasitikėjimo pareigas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak R. Budbergytės, apie J. Oleko kandidatūrą į Seimo pirmininkus buvo diskutuojama anksčiau rugpjūtį vykusiame prezidiumo posėdyje, tačiau tai vyko trumpai ir be partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teikimo.

„Prezidiume partijos pirmininko teikimo dėl J. Oleko nebuvo ir, jei neklystu, dėl kandidatūros buvo tik apsikeista nuomonėmis, buvo palaikymas J. Oleko kandidatūrai iš dalies bičiulių. Bet partijoje turi būti užtikrintas demokratinis procesas, kurį ir padeda užtikrinti statutas“, – kalbėjo socdemė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį LSDP prezidiumas rinksis aptarti partijos kandidatūrų į būsimąją Ingos Ruginienės Vyriausybę.

R. Budbergytė sakė, kad posėdžio metu bus iškeltas klausimas ir dėl Seimo pirmininko. Pasak socialdemokratės, ji neatsisakytų kandidatavimo į šias pareigas.

„Viską spręs partija, bet jeigu atsiras mano kandidatūra, aš tikrai nesakysiu, kad einu į kampą ir nedalyvauju šitame procese“, – teigė politikė.

REKLAMA

„Jeigu mano kandidatūra atsirastų, tikrai galvoju, kad turiu pakankamai patirties būti kandidate į Seimo pirmininkes“, – pridūrė ji.

Su J. Oleku BNS trečiadienį susisiekti nepavyko. Jis buvo ir tarp kandidatų tapti naujuoju premjeru.

Pati R. Budbergytė buvo LSDP derybinėje grupėje, kuri tarėsi dėl būsimos valdančiosios koalicijos.

BNS rašė, kad nauja valdančioji dauguma susiformavo po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo, Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad jie nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kaubojus
kaubojus
2025-08-27 13:06
šita sena bebrė dar bukesnė ir už kurviliją...."neatsisakyčiau"
Atsakyti
blūdmergyte
blūdmergyte
2025-08-27 13:20
o kuo jau čia tamsta geresnė,melagė KurVilijos draugė ištikimoji,sėdėk tik
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų