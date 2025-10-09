Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausi reitingai po Vyriausybės suirutės: „Nemuno aušrai“ pavyko išlošti iš politinio chaoso?

2025-10-09 06:51 / šaltinis: BNS
2025-10-09 06:51

Lyginant su liepą atliktu tyrimu, ūgtelėjo valdančiosios „Nemuno aušros“ reitingas, rodo ketvirtadienį paskelbta „Delfi“ užsakymu rugsėjį atlikta „Spinter tyrimų“ apklausa.

Remigijus Žemaitaitis ir kiti koalicijos nariai susitinka su Gitanu Nausėda (Elta nuotr.)

Lyginant su liepą atliktu tyrimu, ūgtelėjo valdančiosios „Nemuno aušros“ reitingas, rodo ketvirtadienį paskelbta „Delfi“ užsakymu rugsėjį atlikta „Spinter tyrimų“ apklausa.

13

Už „Nemuno aušrą“ balsuotų 8,5 proc. rinkėjų, kai liepą ketinančiųjų palaikyti šią politinę jėgą skaičius siekė 3,4 procento.

Ekspertai teigia, kad „aušriečiams“ pavyko savo naudai išnaudoti koalicijos pertvarkymo ir Vyriausybės formavimo suirutę po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo.

Apklausa buvo atlikta rugsėjo antroje pusėje.

Ji pradėta tuomet, kai formuojant Vyriausybę buvo patekta į aklavietę prezidentui Gitanui Nausėdai nepaskyrus „aušriečių“ teiktų kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio.

Tyrimas pabaigtas, kai Vyriausybė jau pradėjo darbą, o kultūrininkai paskelbė rengsiantys įspėjamąjį streiką dėl kultūros ministro portfelio atidavimo „Nemuno aušrai“ per ministerijų mainus. Tuo metu dar dirbo „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius.

Kitų partijų reitingai kito paklaidos ribose.

Už opozicinius konservatorius balsuotų 14,5 proc. (liepą – 13 proc.), valdančiuosius socialdemokratus palaikytų 10,5 proc. (liepą – 10,2 proc.), Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ paremtų 7,1 proc. (liepą – 9,3 proc.), o Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą – 6,9 proc. (liepą – 6,1 proc.) rinkėjų.

Žemiau rikiuojasi Liberalų sąjūdis su 6,5 proc. (liepą – 6,9 proc.), Laisvės partija su 3,6 proc. (liepą – 4,1 proc.), Nacionalinis susivienijimas su 2,1 proc. (liepą – 1,7 proc.) ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga su 2 proc. (liepą – 2,5 proc.) palaikymu.

Už kitą partiją balsuotų 5,1 proc. (liepą – 10,4 proc.), iš viso nebalsuotų 12,4 proc. (liepą – 14,9 proc.), o į klausimą apie palaikomą politinę jėgą neatsakė 20,8 proc. (liepą – 19,9 proc.) respondentų.

Socialdemokratei Ingai Ruginienei tapus premjere, šoktelėjo ir jos galimybių dirbti ministre pirmininke vertinimas.

7,3 proc. respondentų (liepą – 0,3 proc.) nurodė, kad I. Ruginienė geriausiai tiktų eiti ministro pirmininko pareigas. Ją šiame reitinge lenkia ekspremjerė konservatorė Ingrida Šimonytė su 13 proc. (liepą – 12,5 proc.) paminėjimų.

Trečioje vietoje rikiuojasi demokratų lyderis Saulius Skvernelis su 6,3 proc. (liepą – 9 proc.), ketvirtoje yra „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis su 5,7 proc. (liepą – 3,2 proc.), o penktoje – Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen su 5 proc. (liepą – 7,2 proc.) paminėjimų.

Bendrovė „Spinter tyrimai“ apklausą atliko rugsėjo 17-27 dienomis, jos metu telefonu ir internetu apklausta 1017 respondentų. Tyrimo rezultatų paklaida siekia 3,1 procento.

Vytautas
2025-10-09 07:18
Aš visada už konservatorius balsuoju nuo 1990
