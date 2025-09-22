Naujausia apklausa: 6 iš 10 socdemų rinkėjų palaiko koaliciją su „Nemuno aušra“

Gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, 58,3 proc. už socialdemokratus pasiryžusių balsuoti gyventojų pritaria tokiai valdančiosios koalicijos sudėčiai. Tuo metu „Nemuno aušros“ rinkėjai dar labiau pritaria naujai daugumai – koalicijos dėlionę palaiko 75,2 procento.
Tuo metu „valstiečių“ rinkėjai kiek skeptiškesni – sprendimui dėl koalicijos pritaria pusė už LVŽS ketinančių balsuoti respondentų.
Labiausiai suformuotai daugumai nepritaria balsuojantys už Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus – beveik 86 proc., už Liberalų sąjūdį – beveik 80 proc., ir už Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ – 64,7 procento.
LSDP, „Nemuno aušros“ ir LVŽS sprendimui sudaryti koaliciją pritaria 14 proc. visų Lietuvos respondentų, labiau pritaria – beveik 19 procentų.
Tam nepritaria 28 proc., labiau nepritaria – 16 proc., beveik 23 proc. respondentų šiuo klausimu neturi nuomonės.
Palankiau sprendimą dėl koalicijos vertina pensininkai, gaunantieji mažesnes pajamas, mažesnių miestų ir kaimų gyventojai.
Nepalankiau – bedarbiai, specialistai, tarnautojai, turintieji didesnes pajamas, Vilniaus ir kitų didmiesčių gyventojai.
„Aušriečiai“ išėjo nugalėtojais
Nors dauguma LSDP rinkėjų palaiko koalicijos partnerių pasirinkimą, sprendimui nepritaria beveik ketvirtadalis. Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas Saulius Spurga BNS sakė, kad tokiam rezultatui įtakos galėjo turėti diskusijos ir pačios partijos viduje.
„Socialdemokratai yra partija, kurioje ne visi pritaria koalicijai. Tie, kurie buvo principingesni, galbūt jau ir išėjo iš partijos ar sustabdė narystę. Mes žinome tokius atvejus, kita dalis, matyt, tiesiog nepritaria tokiam žingsniui“, – kalbėjo politologas.
Atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui ir formuojant naująją valdančiąją koaliciją, iki tol joje dirbusius demokratus pakeitė „valstiečiai“. Tai, kad daugumoje liko Remigijaus Žemaitaičio, o ne Sauliaus Skvernelio vadovaujama politinė jėga, lėmė „aušriečių“ rinkėjų palaikymą koalicijos dėlionei, sako Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius.
„Praktiškai visą G. Palucko kabineto veikimo laikotarpį koalicijoje pagrindinė įtampa buvo tarp „Nemuno aušros“ ir demokratų. Realiai „aušriečiai“ išeina iš šitos situacijos nugalėtojais, nes demokratų nelieka, vietoj jų ateina dar mažesnė frakcija, santykinis „aušriečių“ svoris auga ir, manau, kad jų rėmėjai įvertina šią situaciją kaip visai nemažą laimėjimą“, – BNS teigė M. Baltrukevičius.
Tuo metu mažesnį palaikymą „valstiečių“ rinkėjų gretose S. Spurga aiškina tuo, jog, jų suvokimu, LVŽS koalicijoje „kalnų nenuvers“.
„Galbūt yra tų, kurie mano, kad kaip tokia maža partija, ji daug neturės naudos iš koalicijos, kurioje dominuoja kiti, ypač kai tokią įtaką turi „Nemuno aušra“, – kalbėjo MRU docentas.
Ekspertai pažymi, kad nestebina, jog dauguma opozicinių partijų simpatikų nepritaria sprendimui dėl tokio partijų susitarimo, o tai, kokios socialinės grupės palaiko daugumą, koreliuoja su jų pasirinkimais per rinkimus.
„Mažesniuose miestuose, kaimuose koalicija vertinama geriau, būtent čia socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ sekasi santykinai geriau. Vilniuje, tarkime, koalicija vertinama prasčiau, „Nemuno aušra“ ir socialdemokratai vėlgi Vilniuje yra santykinai silpnesni negu kitur. Neturtingiausiai visuomenės daliai šitas koalicijos formatas tinka, pačiai turtingiausiai – netinka. Socialdemokratų ir „Nemuno aušros“ elektorate mažesnių pajamų rinkėjai tikrai gana reikšmingą dalį sudaro“, – teigė M. Baltrukevičius.
Aštri retorika galėjo pakeisti rezultatus
Nors koalicijos sudaryta rugpjūčio gale, socialdemokratai neatmeta, kad stringant Vyriausybės formavimui, ministrų kabineto programos patvirtinimas ir ministrų bei premjerės priesaikos gali nusikelti į spalį.
Per pastarąsias savaites R. Žemaitaitis kalbėjo, kad prezidentui nepatvirtinus „aušriečių“ siūlomų ministrų, koalicijos sutartis nutrūks, užsiminė apie galimą pasitraukimą iš koalicijos.
„Vilmorus“ visuomenės nuomonės apklausą BNS užsakymu atlikinėjo iki rugsėjo 13 dienos. M. Baltrukevičiaus teigimu, jei apklausa būtų atlikta vėliau, dėl „Nemuno aušros“ pirmininko retorikos jos rezultatai galėjo keistis.
„Jeigu imant už gryną pinigą tai, ką komunikuoja R. Žemaitaitis, tai koalicija jau čia praktiškai ant žlugimo ribos. Jeigu matoma, kad net nesugebama susitarti ir pradėti dirbti, tai tada natūralu, kad tas vertinimas galėtų būti kitoks“, – BNS sakė VPAI analitikas.
Tuo metu S. Spurga pažymi, kad koalicijos ir Vyriausybės formavimo metu skambanti aštresnė „aušriečių“ lyderio retorika leidžia jam ir jo vadovaujamai partijai auginti reitingus.
„Rezultatai rodo, kad R. Žemaitaičio ir jo partijos reitingai kyla. Aštresnis kalbėjimas padeda mobilizuotis savus rinkėjus, atkreipia dėmesį, bet dar labiau atstumia kitus rinkėjus“, – kalbėjo politologas.
Tikslūs apklausos rezultatai:
„Vilmorus“ apklausoje respondentų klausė:
Ar pritariate, ar nepritariate sprendimui sudaryti valdančiąją koaliciją tarp Lietuvos socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime?
Atsakymai:
1. Pritariu – 14,2 proc.
2. Labiau pritariu – 18,9 proc.
3. Labiau nepritariu – 16 proc.
4. Nepritariu – 28,1 proc.
5. Neturiu nuomonės – 22,8 proc.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą atliko rugsėjo 4–13 dienomis, jos metu apklaustas tūkstantis šalies gyventojų. Maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.
