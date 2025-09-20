„Nemuno aušrai“ Energetikos ministerija slysta iš rankų, ar ją dar turi, Žemaitaitis atsakė miglotai

Tačiau jis esą labiau norėtų Susisiekimo arba Vidaus reikalų ministerijos. Tam socdemai prieštarauja.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Pasak „TV3 žinių“ šaltinių socialdemokratų partijoje, prezidentas įžvelgia, jog ne vienas politikas „Nemuno aušros“ gretose pasisako prieš energetinę nepriklausomybę. O tai esą sukuria didelę riziką. Todėl socdemai priversti ieškoti kompromisų. Tiesa, R. Žemaitaitis neprieštarauja atiduoti Energetikos ministeriją. Tačiau mainais socdemai jam siūlo Kultūros ministeriją. O toks pasiūlymas, kaip aiškina TV3 šaltiniai, R. Žemaitaičiui netinka, mat jis nori strateginių ministerijų – Susisiekimo ar Vidaus reikalų.
Dabar Kultūros ministerijai vadovauti paskirta socdemė Vaida Aleknavičienė.
„Bendrai kultūros ministras su bendruomenėmis bendrauja, įvairius kultūros renginius finansuoja. Aš neabejoju, kad R. Žemaitaitis ten jaustųsi kur kas geriau ir savo amplua nei energetikos sektoriuje“, – komentavo apžvalgininkas Skirmantas Malinauskas.
Bet ir šiuo atveju ne viskas taip paprasta. Šaltinių teigimu, partiečiai baiminasi, jog gavęs Kultūros ministeriją, R. Žemaitaitis paveiks socdemų rinkėjus regionuose. Ir taip gali iš socdemų pavogti dalį balsų.
Po koalicijos partnerių susitikimo Seimo Pirmininko kabinete aiškaus atsakymo dėl mainų nėra. Paklaustas, ar Energetikos ministerija kol kas lieka jo rankose, R. Žemaitaitis trumpai tarė: „Negaliu atsakyti.“
„Jei problema yra Energetikos ministerija, tai nėra mūsų problema. O problema tai, kad sunkiai sekasi pateikti įvairias pavardes“, – aiškino I. Ruginienė.
„Ir prezidentas, ir premjerė, ir Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų pirmininkas, sako – mums tai negirdėtos pavardės. Tai reiškia, kad į ministrus atneši pavardes, kurių net aukščiausi šalies politikai nežino“, – sakė apžvalgininkas.
Jei tokie mainai įvyktų, socdemams atitektų energetikos ministro portfelis. Prezidentas čia jau matytų dabartinį ministrą Žygimantą Vaičiūną, kurio R. Žemaitaitis nenorėjo. Šaltinių teigimu, Ž. Vaičiūno ir socdemai nenori.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: