Energetikos ministerija: „Veolia“ pervedė Lietuvai 35 mln. eurų

„Lietuvos apeliaciniam teismui patvirtinus, kad Lietuvos ieškinio atsiėmimas prieš „Veolia“ grupės įmones yra teisėtas, ir įvykdžius taikos sutarties sąlygas, Energetikos ministerija valstybės vardu gavo 35 mln. eurų, kuriais bus papildytas valstybės iždas“, – pranešė ministerija.
Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas yra sakęs, jog gautos lėšos bus paskirstytos energetikos vartotojams, arbitražo išlaidoms ir paramai Ukrainai.
BNS rašė, kad Vyriausybei ir „Veolia“ liepos mėnesį pasiekus taikos susitarimą ir pirmos instancijos teismui nutraukus valstybės inicijuotą bylą prieš „Veolia“ bei jos grupės įmones Lietuvoje, Apeliacinis teismas antradienį paliko sprendimą nepakeistą.
Vyriausybė ir „Veolia“ liepos 17 dieną pranešė sudariusios taikos sutartį, iš esmės užbaigiančią didžiąją dalį ilgus metus trukusių teisminių ginčų dėl savivaldybių šilumos ūkio nuomos su „Veolia“ įmonėmis Lietuvoje.
Pagal susitarimą „Veolia“ atsisakė savo ieškinio Tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID) Vašingtone ir sumokės 35 mln. eurų žalos atlyginimą valstybei, o ši atsiėmė dalį 240,7 mln. eurų vertės ieškinio Lietuvos teisme.
