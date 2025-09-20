Sinkevičius apie koaliciją su „Nemuno aušra“: socialdemokratų kelias ne visada rožėmis klotas

„Kol kas nesigailiu (koalicijos su „Nemuno aušra“ – ELTA). (...) Nėra lengva, tą pripažįstu. Tačiau tą prognozavau, mes tokį kelią pasirinkome. Socialdemokratams kelias nebūna visada rožėmis klotas“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė M. Sinkevičius.
„Žmogiška yra klysti, klaidos kartais būna ir kartojamos. (...) Aš nesu linkęs apie klaidas kalbėti avansu, pažiūrėsime, ką ši koalicija, jeigu ji sėkmingai startuos, duos valstybei. Ar ji duos stabilumą, sprendimų priėmimą, ar ji duos chaosą, neapibrėžtumą, emocijų bangas ir būseną, kurioje mes neturėtume būti“, – akcentavo jis.
Pasak socialdemokratų lyderio, teigiamą postūmį Vyriausybės formavimo procese davė ketvirtadienį vykęs partnerių susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda.
„Pokalbis su prezidentu davė postūmį, tikiuosi, kad neužstrigsime vėl. Nes tokiu atveju, pats juokauju, kad aš jau tada tikrai nežinau ką toliau daryti. Belieka tik mėnesį laiko daryti vojažą po „Nemuno aušros“ skyrius Lietuvoje ir įtikinėti, kad ta koalicija gali veikti. Panašu, kad jie kartais ima tuo nebetikėti ir labai emocijas rodyti. Mes esame ta raminančioji pusė“, – dėstė M. Sinkevičius.
„Jeigu netikėčiau (koalicija – ELTA) – kam užsiimti bergždžiu darbu. Manau, kad nebus lengva. (...) Tačiau manau, kad darbas įmanomas“, – akcentavo jis.
Nenori būti R. Žemaitaičio „ramintoju“
Tuo metu kalbėdamas apie R. Žemaitaičio emocijas ir įvairius pasisakymus, M. Sinkevičius tikino nenorintis koalicijoje apsiimti „aušriečio“ lyderio ramintojo rolės.
„Su Remigijumi Žemaitaičiu sudėtinga. Jis tikrai yra labai ekspresyvus žmogus, labai emocionalus, labai daug kalbantis ir kartais ta ramintojo rolė yra sudėtinga ir aš, tiesą sakant, nenoriu ja užsiiminėti. Mano atsakomybė yra mano bendruomenė, o ne kažkaip suturėti, sužiūrėti ir suglostyti Remigijaus emocijas“, – kalbėjo politikas.
„Jis labiausiai palaiko santykį tiesiogiai su premjere Inga Ruginiene. Manau, kad ir jai nėra lengva. Gal čia pirmas karštas mėnuo, galbūt artėja sezonas šaltesnis ir tie santykiai normalizuosis ir nebus tokie emocionalūs. To mes tikimės, nes tai vargina ir mus, ir visuomenę“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų.
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės. Tiesa, ketvirtadienį jis nurodė, kad partija teiks naujus kandidatus į ministrus.
Visgi, „aušriečių“ lyderio teigimo, naujųjų kandidatų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei prezidentas.
