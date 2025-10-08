Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Valdantieji ketina atmesti prezidento veto dėl BK pataisų: atsižvelgsime į išsakytas pastabas

2025-10-08 17:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 17:09

Valdantieji ketina atmesti prezidento Gitano Nausėdos veto prieštaringai vertinamoms Baudžiamojo kodekso (BK) pataisoms. Visgi, pasak koalicijos atstovų, parlamentas atsižvelgs į šalies vadovo išsakytas pastabas. 

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Valdantieji ketina atmesti prezidento Gitano Nausėdos veto prieštaringai vertinamoms Baudžiamojo kodekso (BK) pataisoms. Visgi, pasak koalicijos atstovų, parlamentas atsižvelgs į šalies vadovo išsakytas pastabas. 

REKLAMA
0

„Tikėtina, kad bandysime taisyti klaidas. (...) Tikėtina, kad taip (atmesime – ELTA)“, – Eltai teigė socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, penktadienį šalies vadovas grąžino įstatymo leidėjams šį bausmes piktnaudžiaujantiems politikams švelninantį dokumentą, siūlydamas laikyti jį nepriimtu. Pasirašytame dekrete G. Nausėda pabrėžia, kad BK pataisos priimtos neįvertinus galimų neigiamų pasekmių valstybės politinei sistemai, žmonių pasitikėjimui valdžios institucijomis ir kriminogeninei situacijai.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat kritikuojama tai, kad kartu su BK pataisomis nebuvo priimti Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimai – be jų būtų panaikinta galimybė atlikti kriminalinės žvalgybos tyrimą. 

REKLAMA

Visgi, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime seniūnė Ligita Girskienė tikino, kad parlamentas jau atsižvelgia į šias prezidento pastabas, mat ketvirtadienį bus svarstomos Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisos. 

„Nepalaikysime, nes antradienį jau pateiktos Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisos ir įstatymo projektui bus pritaikyta skuba. Mes atliepiame prezidento pastabas. Nematome tikslo dar kartą balsuoti dėl to paties dalyko, kuris ir taip bus patvirtintas“, – dėstė L. Girskienė. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis šį klausimą žada komentuoti ketvirtadienį. 

Tiesa, prezidento vertinimu nebuvo įvertinta ir tai, kokį poveikį įstatymas turės šiuo metu vykstantiems baudžiamiesiems procesams, kuriuose asmenys yra traukiami baudžiamojon atsakomybėn dėl galimai netinkamo savivaldybių tarybų narių lėšų naudojimo. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įstatymui grįžus į Seimą, parlamentarai sprendžia, ar atmesti prezidento veto, ar jam pritarti. Tam, kad šalies vadovo veto būtų atmestas, siūlymą paskutinėje balsavimo stadijoje turi palaikyti ne mažiau kaip 71 Seimo narys.

ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje Seimas priėmė nevienareikšmiškai vertinamas ir į „čekučių“ skandalą įsivėlusiems politikams palankias BK pataisas.

REKLAMA

Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, būtų baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.

Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.

REKLAMA

Taip pat tokie nusikaltimai būtų perkvalifikuoti iš sunkių į apysunkius.

Po Seimo sprendimo opozicinėms Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijoms atstovaujantys parlamentarai kreipėsi į prezidentą, prašydami vetuoti bausmes „čekutininkams“ švelninančias BK pataisas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Arūnas Valinskas
Arūnas Valinskas apie buvusį kultūros ministrą: „Galima skirti ir antilopę, bet paskyrė asilą“ (92)
Gitanas Nausėda
Opozicija kreipėsi į Nausėdą: ragina atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos (33)
Politologas įvertino savaitgalį vykusį protestą: negailėjo kritikos strėlių valdžiai (tv3.lt koliažas)
„Žemaitaitis nenusileis“ – perspėja, kas laukia (308)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Prezidentūra neatmeta, kad bus dar vieni ministerijų mainai (235)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų