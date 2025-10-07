Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
20
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis Tapinui siūlo apsilankyti pas gydytoją arba Naujojoje Vilnioje: „Gal būtų ramesnis“

2025-10-07 13:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 13:19

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pasigenda įrodymų dėl visuomenininko Andriaus Tapino paskelbtos informacijos, esą savaitę kultūros ministru dirbęs Ignotas Adomavičius, lydimas nežinomų asmenų, galimai rinko informaciją iš įstaigos darbuotojų kompiuterių. Todėl „aušriečių“ pirmininkas pačiam A. Tapinui siūlo kreiptis į gydytojus dėl psichologinės pagalbos. 

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pasigenda įrodymų dėl visuomenininko Andriaus Tapino paskelbtos informacijos, esą savaitę kultūros ministru dirbęs Ignotas Adomavičius, lydimas nežinomų asmenų, galimai rinko informaciją iš įstaigos darbuotojų kompiuterių. Todėl „aušriečių“ pirmininkas pačiam A. Tapinui siūlo kreiptis į gydytojus dėl psichologinės pagalbos. 

REKLAMA
20

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš ponui Tapinui siūlau apsilankyti pas šeimos gydytoją arba Naujoje Vilnioje yra tokia įstaiga, kuri jai gali suteikti psichologinę pagalbą ir nusipirktų kokių valerijono šaknų, gal būtų ramesnis“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.

REKLAMA
REKLAMA

„Ponui Tapinui pasiūlykite apsilankyti (...) arba Vasaros g. 5, vienoje iš įstaigų, kai žmogui dvejinasi asmenybėje arba rašo beleką, tai žmogus turėtų pateikti dokumentus arba filmuotą, fotografuotą medžiagą, kad kažkas, kažkur vyko“, – akcentavo jis. 

REKLAMA

Puchovičius: kultūros ministras turbūt negalėtų nieko siurbti

„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius neigė, kad buvo renkama informacija iš Kultūros ministerijos darbuotojų kompiuterių.

„Tikrai negalėjo ministras prieiti prie darbuotojų kompiuterių ir kažką siurbti. Jeigu A. Tapinas kažką matė ir, kaip sako, kad mes antivalstybinė partija – reikia truputį pasidomėti įstatymais. Antivalstybinė partija negali veikti ir kažką siurbti, čia yra nusižengimas įstatymams. Jeigu jie tą žino, tegul kreipiasi į instituciją“, – komentavo R. Puchovičius.

REKLAMA
REKLAMA

„Kultūros ministras negalėtų turbūt nieko siurbti. Jis ėjo pareigas ir turbūt galėjo susipažinti su dokumentais“, – pridūrė jis.

Kiek vėliau „aušrietis“ teigė nemanantis, kad kokia nors informacija buvo imama priverstinai

„Per jėgą nebuvo imta jokios informacijos“, – sakė jis.

Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai. Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.

Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius Juliaus Kalinsko/Fotobankas
Adomavičius tvirtina, kad Tapino informacija – melas: „Per daug filmų žiūri arba kitoje dimensijoje gyvena“ (3)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. BNS)
„Aušriečiai“ koalicijos taryboje neįvardijo kandidato į kultūros ministrus pavardės (5)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Kas bus naujasis kultūros ministras? Kol Žemaitaitis slepia, Tapinas jau siunčia žinią (216)
Ekspertė apie kultūrininkų surengtą protestą: „Yra peržengtos sveiko pilietiškumo ribos“ (tv3.lt koliažas)
Įvertino kultūrininkų protestus: peržengtos ribos, Žemaitaičio „aušriečiai“ laimi kovą (99)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tapinui
Tapinui
2025-10-07 13:47
Irgi reikia iš kažko gyventi, iš Nidos koncerto neužsidirbsi visiems metams.
Atsakyti
oi kaip kažkas bijo
oi kaip kažkas bijo
2025-10-07 13:55
patikrinimų ir auditų...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (20)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų