Žemaitaitis Tapinui siūlo apsilankyti pas gydytoją arba Naujojoje Vilnioje: „Gal būtų ramesnis“

„Aš ponui Tapinui siūlau apsilankyti pas šeimos gydytoją arba Naujoje Vilnioje yra tokia įstaiga, kuri jai gali suteikti psichologinę pagalbą ir nusipirktų kokių valerijono šaknų, gal būtų ramesnis“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
„Ponui Tapinui pasiūlykite apsilankyti (...) arba Vasaros g. 5, vienoje iš įstaigų, kai žmogui dvejinasi asmenybėje arba rašo beleką, tai žmogus turėtų pateikti dokumentus arba filmuotą, fotografuotą medžiagą, kad kažkas, kažkur vyko“, – akcentavo jis.
Puchovičius: kultūros ministras turbūt negalėtų nieko siurbti
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius neigė, kad buvo renkama informacija iš Kultūros ministerijos darbuotojų kompiuterių.
„Tikrai negalėjo ministras prieiti prie darbuotojų kompiuterių ir kažką siurbti. Jeigu A. Tapinas kažką matė ir, kaip sako, kad mes antivalstybinė partija – reikia truputį pasidomėti įstatymais. Antivalstybinė partija negali veikti ir kažką siurbti, čia yra nusižengimas įstatymams. Jeigu jie tą žino, tegul kreipiasi į instituciją“, – komentavo R. Puchovičius.
„Kultūros ministras negalėtų turbūt nieko siurbti. Jis ėjo pareigas ir turbūt galėjo susipažinti su dokumentais“, – pridūrė jis.
Kiek vėliau „aušrietis“ teigė nemanantis, kad kokia nors informacija buvo imama priverstinai
„Per jėgą nebuvo imta jokios informacijos“, – sakė jis.
Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai. Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).
