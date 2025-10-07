Kas bus naujasis kultūros ministras? Kol Žemaitaitis slepia, Tapinas jau siunčia žinią

„Didžiausia intriga – kultūros ministras nuo NA, kurį Žemaitaitis labai slepia.
Na, gerai, pažiūrim. Šiaip, aišku, variantas gerokai arčiau kultūros nei vargšas Ignotas. Dirigentas, pianistas, prieš pat karą buvęs Tumino asistentas statant spektaklius Maskvoje.
Turėjęs tikrai nemažai projektų su Lietuvos kultūros grandais“, – rašo A. Tapinas feisbuke.
Kas tas tikėtinas naujasis kandidatas?
A. Tapinas pridūrė, kad naujasis tikėtinas kandidatas – buvęs kultūros atašė Rusijoje, kadencijos pabaigoje davęs interviu Kremliaus propagandiniam „Sputnikui“, kuriame gyrė „neįtikėtinas galimybes kūrybiškam žmogui“ Rusijoje.
„Tiesa, tai buvo 2017 metais, pastaruoju metu vysto muzikinius projektus Ukrainoje, tai turbūt žino, kam priklauso Krymas.
Aišku, diplomatija yra diplomatija, bet jau kadencijai pasibaigus matyti nuotraukas, kur galimas kultūros ministras yra su maskvos CASK krepšinio klubo šaliku yra sunku, net ir 2019 metais.
„Nemuno aušrai“ turėtų tikti ir dar du dalykai - 2016 metais viena rusijos menininkė apkaltino potencialų ministrą prie jos priekabiavus ir užpuolus, bet jis aiškinosi, kad tai provokacija“, – rašo visuomenininkas.
Jis pridūrė, kad naujasis galimas kandidatas skeptiškai vertina kultūros žmonių protestą ir jį sieja su sovietiniais laikais.
„Gali būti, kad ir klystu, bet vis dėlto sakyčiau, kad Aleksandras Šimelis bus teikiamas į kultūros ministrus“, – tvirtina A. Tapinas.
