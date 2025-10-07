Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kas bus naujasis kultūros ministras? Kol Žemaitaitis slepia, Tapinas jau siunčia žinią

2025-10-07 08:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 08:57

Visuomenininkas Andrius Tapinas socialiniame tinkle paskelbė, kas, tikėtina, bus naujuoju kandidatu į kultūros ministrus.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)

Visuomenininkas Andrius Tapinas socialiniame tinkle paskelbė, kas, tikėtina, bus naujuoju kandidatu į kultūros ministrus.

31

„Didžiausia intriga – kultūros ministras nuo NA, kurį Žemaitaitis labai slepia.

Na, gerai, pažiūrim. Šiaip, aišku, variantas gerokai arčiau kultūros nei vargšas Ignotas. Dirigentas, pianistas, prieš pat karą buvęs Tumino asistentas statant spektaklius Maskvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turėjęs tikrai nemažai projektų su Lietuvos kultūros grandais“, – rašo A. Tapinas feisbuke.

Kas tas tikėtinas naujasis kandidatas?

A. Tapinas pridūrė, kad naujasis tikėtinas kandidatas – buvęs kultūros atašė Rusijoje, kadencijos pabaigoje davęs interviu Kremliaus propagandiniam „Sputnikui“, kuriame gyrė „neįtikėtinas galimybes kūrybiškam žmogui“ Rusijoje.

„Tiesa, tai buvo 2017 metais, pastaruoju metu vysto muzikinius projektus Ukrainoje, tai turbūt žino, kam priklauso Krymas.

Aišku, diplomatija yra diplomatija, bet jau kadencijai pasibaigus matyti nuotraukas, kur galimas kultūros ministras yra su maskvos CASK krepšinio klubo šaliku yra sunku, net ir 2019 metais.

Nemuno aušrai“ turėtų tikti ir dar du dalykai - 2016 metais viena rusijos menininkė apkaltino potencialų ministrą prie jos priekabiavus ir užpuolus, bet jis aiškinosi, kad tai provokacija“, – rašo visuomenininkas.

Jis pridūrė, kad naujasis galimas kandidatas skeptiškai vertina kultūros žmonių protestą ir jį sieja su sovietiniais laikais.

„Gali būti, kad ir klystu, bet vis dėlto sakyčiau, kad Aleksandras Šimelis bus teikiamas į kultūros ministrus“, – tvirtina A. Tapinas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ekspertė apie kultūrininkų surengtą protestą: „Yra peržengtos sveiko pilietiškumo ribos“ (tv3.lt koliažas)
Įvertino kultūrininkų protestus: peržengtos ribos, Žemaitaičio „aušriečiai“ laimi kovą (99)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas
Socialdemokratai kritikuoja Žemaitaičio pasisakymus apie protestuotojus: nederėjo taip kalbėti (7)
Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai (553)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Žemaitaitis tvirtina, kad Adomavičių puolė „už nieką“: „Nuo ryto iki vakaro“ (74)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

gebelsas rūko
gebelsas rūko
2025-10-07 09:07
Vakar žiūrėjau gebelso kanalą, kur Jakilaitis perėmė vairą ir dabar dar baisiau. Ten karvelių linksėjimas visada buvo ir jokių debatų, bet dabar jau visai pasibjaurėtina. Kokias 2 minutes pažiūrėjau ir vos neapsivėmiau.
Atsakyti
man
man
2025-10-07 09:08
man tai tvartelis kolaborantai geresni, nes davė užsidirbti rusams milijardus iš mūsų tranzito.
Atsakyti
Durniu šalyje
Durniu šalyje
2025-10-07 09:12
Saulė dar nepatekėjo, o durnių šaliai Tapinas jau siuntė žinią.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (31)
