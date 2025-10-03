Žemaitaitis tvirtina, kad Adomavičių puolė „už nieką“: „Nuo ryto iki vakaro“

„Taip (lieka „Nemuno aušrai“ – BNS). (...) Ignas (Ignotas Adomavičius – BNS) padarė labai daug darbų, namų darbų. Turime dokumentų, turime popierių, kurie įrodo, kas vyko ministerijoje. (...) Ką mes atradome, tai turėsime veiklos“, – BNS penktadienį sakė R. Žemaitaitis.
Taip jis kalbėjo „aušriečiui“ Ignotui Adomavičiui penktadienį paskelbus, kad traukiasi iš kultūros ministro pareigų.
Partijos lyderis teigia, kad „aušriečiai“ atrado neskaidraus lėšų naudojimo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose atvejų, tačiau konkrečių pavyzdžių nepateikia.
„Palaukite, paviešinsime“, – sakė „aušriečių“ vedlys.
R. Žemaitaitis teigia, kad kol kas kito kandidato į ministrus „Nemuno aušra“ nerado.
„Kol kas nieko dabar nežiūrime. (...) Savaitgalis, nieko gi nepakeisi, niekas nebuvo tam ruošta ar planuota“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbė BNS, sekmadienį visoje Lietuvoje rengiamas kultūros bendruomenės streikas dėl Kultūros ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“. Kultūrininkų teigimu, vieno asmens pakeitimas problemos nesprendžia.
Pasak R. Žemaitaičio, kultūrininkų nepritarimas neskatina „aušriečių“ atsisakyti Kultūros ministerijos, jie ieškos naujo kandidato.
„Ne jie (kultūrininkai – BNS) sprendžia, kas turėtų būti. Gal jau mes kažkaip tai išsispręsime“, – sakė politikas.
Anot jo, bendruomenės protestas yra viena iš priežasčių, kodėl I. Adomavičius nusprendė atsistatydinti.
„Viena iš tų pagrindinių priežasčių, kad neįmanoma dirbti. Neįmanoma žmogui nei dokumentų (paskaityti – BNS), nei nieko, nieko neįmanoma. Nuo ryto iki vakaro puola. Nuo ryto iki vakaro. Už nieką. Nuo ryto iki vakaro“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Pasak jo, prie sprendimo trauktis prisidėjo ir I. Adomavičiaus interviu portalui „Lrytas“. Jame ministras tiesiai neatsakė į klausimus apie Ukrainos palaikymą ir Krymą, pavadino juos provokuojančiais.
„Tai irgi tas davė, nors jis ir paaiškino, ir komentarą savo praplėtė, viską jis paaiškino, bet irgi davė. Tai viskas susideda, natūralus dalykas, dedasi, dedasi, dedasi, dedasi, dedasi ir susideda“, – sakė R. Žemaitaitis.
Jis teigia, kad kitam „aušriečių“ ministrui taip pat gali būti sunku dirbti.
„Gali būt visko, gali būt lengviau, gali būti blogiau“, – sakė „aušriečių“ lyderis.
R. Žemaitaitis svarsto, kad naujo ministro paieškos užtruks nuo savaitės iki dviejų, o pats I. Adomavičius galėtų tapti jo „pagrindiniu patarėju, atsakingu už kultūrą“.
„Jis daug namų darbų pasidarė, daug įsigilino, daug pasižiūrėjo. (...) Informacija, mano galva, yra skandalinga. Tai jeigu pavyks toliau tuos tyrimus vystyti ir rinkti informaciją, tai, manau, bus labai naudinga“, – kalbėjo politikas.
BNS skelbė kad dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenės teigimu, „Nemuno aušros“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!