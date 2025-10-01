Šaltiniai: Vokietijos ambasada nepakvietė Adomavičiaus į Vienybės dienos minėjimą Vilniuje

Savo ruožtu Vokietijos ambasada šios informacijos nebuvo linkusi komentuoti.
„Tai yra uždaras renginys ir mes svečių sąrašo nekomentuojame ir neskleidžiame“, – Eltai nurodė Vokietijos ambasada.
Spalio 3‑oji laikoma vokiečių vienybės diena ir švenčiama kaip nacionalinė šventė. Ši diena skirta paminėti 1990 m. į vieną bendrą valstybę susivienijusias Rytų ir Vakarų Vokietiją.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!