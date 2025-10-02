Adomavičius nepasiduoda: „Mene klaidų nėra, mene yra dar vienas bandymas“

„Aš į kultūros bendruomenę neapeliuoju, kad ji privalo eiti arba neiti į derybas. Mūsų užduotis yra rasti bendrą kalbą. Mes turime būti pakankamai išradingi, kaip pradėti diskusiją. Gal tai turėtų būti ne derybos, gal tai turėtų būti dialogas. Aš norėčiau pereiti prie dialogo“, – ketvirtadienį Eltai sakė ministras.
Kaip pradėti dialogą, kai kultūros bendruomenė prieštarauja pačiam sprendimui ministeriją atiduoti „Nemuno aušrai“, I. Adomavičius aiškiai neatsakė. Politikas kalbėjo abstrakčiai – kad nepaisant visko, reikia bandyti pradėti pokalbius. Kita vertus, aiškino jis, ir pats faktas, kad kultūros bendruomenė sukilo, nebūtinai yra blogas.
„Aš susitikinėju su bendruomenės nariais, aš juos girdžiu ir aš galiu pasidžiaugti, kad kultūros laukas yra matomas kaip niekada per 30 metų“, – teigė jis.
I. Adomavičius nesutiko, kad kultūros bendruomenė ir sektorius matomas išskirtinai per neigiamą perspektyvą. Pasak jo, visada galima surasti ir teigiamų situacijos kampų – netgi vertinant visuomenėje kilusius protestus dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos.
„Visi kuria, visi galvoja, visi eina ir protestuoja. Kiek yra daug apie ką pasikalbėti. Nėra vienos obuolio pusės – yra dvi pusės. Nėra tik juoda ir balta. Kaip toje pasakoje – ar dabar jau blogai, ar dabar jau mažiau bus gerai. Ir taip, ir taip gali priimti tą pačią informaciją. Aš ieškau gerųjų pusių ir to, kur čia yra gerai. Kultūra atsibunda, kultūra kalba, ji tampa pastebėta“, – situaciją aiškino I. Adomavičius.
Ministro teigimu, įtampą sukėlusioje situacijoje, kaip ir mene – ne viskas pavyksta iš pirmo karto. Būtent tokį devizą I. Adomavičius išsakė paklaustas, ar turi konkretų planą, kaip numalšinti kilusias aistras ir greičiau pradėti ministerijos prerogatyvoje esančius darbus.
„Visas planas išauga bedirbant. Tu darai, eini. Lygiai taip pat, kaip ir tame pačiame mene – ne viskas gaunasi iš pirmojo karto. Suklupai ir atsistoji. Turiu tokį gerą pasakymą: mene klaidų nėra, mene yra dar vienas bandymas“, – sakė „aušrietis“.
Premjerė apgailestauja, kad kultūros bendruomenė nusprendė nedalyvauti derybų grupėje
Apie tai, kad bus inicijuojama derybų grupė, skirta spręsti kilusį nepasitenkinimą dėl „aušriečiams“ atitekusios Kultūros ministerijos, premjerė Inga Ruginienė pranešė trečiadienį.
Vis tik, tos pačios dienos vakarą į trečiąją asamblėją susibūrusi kultūros bendruomenė nutarė, kad pokalbiuose su derybine grupe – nedalyvaus. Tokį sprendimą premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas pavadino apmaudžiu. Vis tik, pasak jo, ministrė pirmininkė ir toliau ieškos būdų, kaip tęsti dialogą su protestuojančiais kultūros atstovais.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
