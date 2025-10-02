Opoziciją papiktino Sinkevičiaus pareiškimai apie Vokietiją: pastabų turi ir partijos kolega

Tai, jog nereikėtų švaistytis tokiais pareiškimais, sako ir M. Sinkevičiaus partietis, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas. Tuo metu parlamento vicepirmininkė Rasa Budbergytė ragina nesureikšminti situacijos.
Opozicija kritikuoja LSDP lyderį: negalima taip komentuoti
Kaip skelbta, trečiadienį Vokietijos ambasada nusprendė nekviesti kultūros bendruomenės pasipiktinimo sulaukusio „Nemuno aušros“ deleguoto kultūros ministro į Vilniuje vykusį Vienybės dienos minėjimą. Tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai.
Nors Vokietijos ambasada nurodė, kad renginys uždaras, todėl svečių sąrašas nėra viešas, LSDP pirmininkas LRT televizijai teigė, kad susiklosčiusi situacija jam kelia nuostabą. Be to, M. Sinkevičiaus suabejojo, ar tokiais veiksmais Vokietija nesikiša į Lietuvos vidaus politiką.
„Išreiškiama turbūt tam tikra pozicija ir savotiškai yra kišamasi į nacionalinės politikos klausimus. Tai turbūt šiek tiek man keistokas ir naujas žanras. Jis man atrodo nelabai priimtinas“, – trečiadienį LRT televizijai sakė M. Sinkevičius.
Opozicijoje dirbančios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad M. Sinkevičius padarė klaidą. Vis tik, parlamentaras viliasi, kad Berlynas supras, jog tai – tik vieno politiko pasisakymas, o ne visos Lietuvos pozicija.
„Labai gaila. Manau, kad pirmininkas suklydo. Negalima tokių dalykų taip komentuoti, ypač turint omenyje mūsų strateginę partnerystę su Vokietija ir strateginę svarbą visoje mūsų atgrasymo ir gynybos architektūroje“, – Eltai komentavo Seimo narys.
„Aš tikiu, kad vokiečiai atskiria valstybę nuo Sinkevičiaus, sakykime taip. Bet jeigu tai kartosis ir jeigu tai socdemų matymas – tai, be jokios abejonės, gali komplikuoti procesus“, – įspėjo jis, pridurdamas, kad M. Sinkevičiui būtų protinga atsitraukti nuo savo žodžių.
Savo ruožtu Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen manymu, M. Sinkevičiaus pareiškimai rodo elementarų socialdemokrato nesusigaudymą.
„Vienas procesas, kuris labai ryškiai vyksta pastaruosius metus – ir kuo toliau, tuo greičiau – tai socdemų žemaitėjimas. Sinkevičiaus pareiškimas – dar vienas socialdemokratų sužemaitėjimo pavyzdys. Ką turiu galvoje – kaltinti šiuo metu mūsų esminius strateginius partnerius, kad jie pakankamai elegantiškai parodė principingą poziciją, turint galvoje ir Vokietijos dėmesį antisemitizmo problemai ir kitus dalykus... Man atrodo yra nesusigaudymas“, – kritikos negailėjo opozicijoje dirbanti Seimo vicepirmininkė, neabejodama, kad Berlyno reakcijų Lietuva sulauks.
„Viliuosi, kad kitų institucijų ir apskritai politikų konsensuso pastangomis, suvokiant Vokietijos svarbą, tai nepakenks dvišaliams santykiams. Viliuosi tik tiek“, – kalbėjo ji.
R. Budbergytė: nereikia tokių pasakymų pakelti iki URM notos lygmens
Savo ruožtu socialdemokratė, Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė mano, kad opozicija „iš musės daro dramblį“. Nors, politikės manymu, informacijos, kad I. Adomavičius nesulaukė kvietimo į ambasados priėmimą, nereikėtų vertinti kaip Vokietijos kišimosi į Lietuvos vidaus politiką. Veikiausiai, svarstė ji, tiesiog įsivėlė žmogiška klaida.
„Šitą situaciją matau labai paprastai. Pakvietimai į šitą renginį buvo išsiųsti gal prieš mėnesį – aš pati asmeniškai gavau, man atrodo, prieš mėnesį. Visai suprantama, kad naujasis ministras ir negavo to pakvietimo. Ir aš tikrai netraktuočiau, kad tai yra Vokietijos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės, kažkoks sąmoningas veiksmas, kuris gali būti traktuojamas kaip kišimasis į vidaus politiką. Jokiu būdu. Tikrai taip griežtai nevertinčiau“, – Eltai komentavo R. Budbergytė.
Vis tik, paklausta apie M. Sinkevičiaus pareiškimus, socialdemokratė tvirtino, kad partijos pirmininkas gali išsakyti savo nuomonę.
„Jis nepasakė nieko blogo, mano supratimu. Čia nereikia tokių pasakymų pakelti iki Užsienio reikalų ministerijos notos lygmens. Čia tik opozicija tai daro ir labai sureikšmina šitą situaciją“, – kartojo ji.
R. Motuzas: neturėtume skubėti išsakyti oficialios pozicijos
Vis dėlto, M. Sinkevičiaus ir R. Budbergytės bendražygis, Seimo URM pirmininkas R. Motuzas turi pastabų partijos pirmininko komunikacijai. Anot parlamentaro, neturint oficialios informacijos iš Vokietijos ambasados, su tokiais pareiškimais apie neva kišimąsi į Lietuvos vidaus politiką nereikėtų skubėti.
„Pirmiausiai, mes neturime oficialių žinių, kad Vokietijos ambasada būtų atšaukusi tą kvietimą“, – Eltai sakė R. Motuzas, nurodydamas, kad pats kvietimą į Vienybės dienos minėjimą gavo prieš tris savaites.
„Tuo metu kultūros ministras buvo kitas. Taigi, dabartiniam ministrui, manau, tas kvietimas ir nebuvo siųstas. Ir dėl to ta informacija yra šiek tiek klaidinga, kad esą kvietimas buvo atšauktas“, – samprotavo jis.
Todėl, tęsė URK vadovas, neturint tiesioginės informacijos iš Vokietijos ambasados, susiklosčiusios situacijos nederėtų vertinti kaip Berlyno signalų Lietuvai.
„Turbūt, čia yra neoficialūs šaltiniai ir mes neturėtume skubėti išsakyti oficialios pozicijos“, – pastebėjo R. Motuzas.
„Aš taip giliai nevertinčiau, kad čia santykiai su Berlynu ir Vokietijos ambasada turi kažkokią poziciją. Manau, kad diplomatai – ypač tokios valstybės kaip Vokietija – elgiasi labai atsakingai, žinodami, kad jie neturėtų kištis į vidaus politiką“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių. Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso iki 2027 m. pabaigos į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!