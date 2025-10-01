Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: ambasados sprendimas nekviesti ministro į Vienybės dieną yra keistokas žanras

2025-10-01 22:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 22:37

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius keistoku ir nauju žanru pavadino Vokietijos ambasados sprendimą nekviesti „Nemuno aušros" deleguoto kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus į Vilniuje vyksiantį Vienybės dienos minėjimą. 

Mindaugas Sinkevičius Kauno apygardos teisme (Vaidos Girčės nuotr.)

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius keistoku ir nauju žanru pavadino Vokietijos ambasados sprendimą nekviesti „Nemuno aušros“ deleguoto kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus į Vilniuje vyksiantį Vienybės dienos minėjimą. 

14

„Turbūt reiktų įtarti, kad tai yra Berlyno žinia per Lietuvoje reziduojantį ambasadorių, kad štai yra nekviečiamas ministras. Išreiškiama turbūt tam tikra pozicija ir savotiškai yra kišamasi į nacionalinės politikos klausimus. Tai turbūt šiek tiek man keistokas ir naujas žanras. Jis man atrodo nelabai priimtinas“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė socialdemokratų lyderis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 3‑oji laikoma vokiečių vienybės diena ir švenčiama kaip nacionalinė šventė. Ši diena skirta paminėti 1990 m. į vieną bendrą valstybę susivienijusias Rytų ir Vakarų Vokietiją. 

Kaip skelbta anksčiau, tęsiantis kultūros bendruomenės protestui prieš Kultūros ministerijos perleidimą į „Nemuno aušros“ rankas, ministro I. Adomavičiaus vizito nelaukiantis paskelbė ir Varėnoje vykstantis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Visgi, nepaisant jo rengėjų pareiškimo, ministras antradienį apsilankė festivalyje.

„Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau (...) politikos negu pačio teatro, bet čia irgi yra performanso dalis“, – vaizdo įraše kalbėjo ministras.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.

Po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Kultūros bendruomenė taip pat sako, kad nedalyvaus pokalbiuose su Vyriausybės inicijuota derybine grupe sprendimams dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos.

