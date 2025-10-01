Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
60
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros bendruomenė derėtis neketina: kova primena Sąjūdį

2025-10-01 20:42 / šaltinis: BNS
2025-10-01 20:42

 Premjerei Ingai Ruginienei pareiškus apie sprendimą sudaryti derybinę grupę, kuri kalbėtųsi su kultūrininkais, reiškiančiais nepritarimą dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušrai“, šie teigia diskutuoti neketinantys ir ruošiasi įspėjamajam streikui.

Kultūros bendruomenės protestas (nuotr. Roberto Riabovo)
29

 Premjerei Ingai Ruginienei pareiškus apie sprendimą sudaryti derybinę grupę, kuri kalbėtųsi su kultūrininkais, reiškiančiais nepritarimą dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušrai“, šie teigia diskutuoti neketinantys ir ruošiasi įspėjamajam streikui.

REKLAMA
60

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus

„Jau yra nuspręsta neiti į derybinę grupę“, – žurnalistams trečiadienį teigė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, valdančioji dauguma nebando įgyvendinti pagrindinio reikalavimo – atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, o tokia siūlydami derėtis „kultūros žmones laiko neišmanėliais, nesusipratėliais“.

REKLAMA
REKLAMA

Planus sudaryti derybinę grupę pristačiusi I. Ruginienė teigė, kad ji, be kita ko, galėtų diskutuoti ir apie kultūrininkų finansus bei darbo užmokestį.

REKLAMA

„Ne apie pinigus šiuo atveju mes kalbame, o apie tikrai labai didelę vertybinę grėsmę. Jausmas primena pojūtį Sąjūdyje, kai kovojome apskritai dėl Lietuvos nepriklausomybės. Tai pavojaus ir pažeminimo pojūtis yra šiek tiek panašus“, – teigė A. Gelūnas.

Bando nukreipti dėmesį

Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė tikino, jog bendruomenė neturi derybinio klausimo – ji turi problemą, kurią prašo išspręsti.

REKLAMA
REKLAMA

„Socialdemokratai mums per žiniasklaidą pasiūlė derėtis dėl atlyginimų ir darbo sąlygų, bet šiame etape mes tikrai dėl to nesiderame“, – sakė kultūros vadybininkė.

Kvietimus diskutuoti dėl menininkų atlygio ji vadino papirkinėjimu, bandymu suskaldyti bendruomenę.

„Esu tikra, kad politikai taip bando nukreipti dėmesį nuo pagrindinės problemos, nuo pagrindinio klausimo, ir blaškyti bendruomenę, bandyti ją skaldyti. Mes šį įrankį identifikuojame, jį atidedame į šoną, pasakydami, kad į tokias derybas neisime ir galite tos derybinės grupės neformuoti, negaišti laiko“, – sakė G. Masteikaitė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įspėjamuoju streiku kvies atsiverti

Taip abu pašnekovai kalbėjo po trečiadienio vakarą įvykusios trečiosios kultūros bendruomenės asamblėjos, kurioje aptartas ir sekmadienį planuojamo įspėjamojo streiko veiksmų planas.

Jo metu vyksiančius renginius bus galima stebėti Kultūros asamblėjos interneto svetainėje.

G. Masteikaitė sakė, jog joje taip pat bus pateikta išsami rekomendacijų instrukcija ir pagrindinė žinutė.

REKLAMA

„Ji yra tokia: atitraukti „Nemuną aušrą“ nuo Lietuvos kultūros ir Kultūros ministerijos, burtis į grupes, vienytis, kalbėtis, bendrauti, išreikšti savo nepasitenkinimą bei nepalaikymą šiems sprendimams pačiomis kūrybiškiausiomis priemonėmis. Mes kviečiame neužsidaryti, o atsiverti“, – teigė ji.

Didžiuosiuose šalies miestuose vyks ir pagrindiniai įspėjamojo streiko renginiai. Sostinėje jie vyks Vilniaus universiteto kieme, Kaune – Vienybės aikštėje, Klaipėdoje – Teatro aikštėje.

REKLAMA

Įspėjamojo streiko dieną bendruomenės nariai ir neabejinga visuomenė kviečiama susiburti miestų ir miestelių aikštėse, kultūros centruose, muziejuose ir klausytis arba atlikti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinį „Jūra“.

Įtampa dėl kultūros metų Italijoje renginių

Būtent sekmadienį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio provaikaičio Roko Zubovo inauguraciniu koncertu, kuriame dalyvaus Italijos ir Lietuvos vadovai, turėtų būti atidaryti Lietuvos kultūros metai Italijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pats kūrėjas yra sakęs, jog nors prezidento Gitano Nausėdos sprendimas į kultūros ministrus paskirti Ignotą Adomavičių yra apgailėtinas, jis koncertuoti ketina, nes dėl to neverta aukoti programos.

Anot G. Masteikaitės, menininkai kol kas neišduoda sprendimų dėl veiksmų Italijos miestuose.

„Čia yra įdomioji dalis, nes įtampa kyla. Ir labai gerai, kad ji kyla, nes mes iš tikrųjų nežinome. Nežinome menininkų sprendimų, o menininkai jų neišduoda. Tas netikėtumo momentas ir yra gražiausias bei žaviausias“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

BNS rašė, jog dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Į kultūros ministrus paskirtą „aušrietį“ I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu šioms pareigoms dėl patirties stokos ir kultūros lauko problemų neišmanymo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas
Mindaugas Sinkevičius: kultūrininkų reikalavimai sugriautų Vyriausybę (3)
Klaipėdos dramos teatras BNS Foto
Klaipėdos dramos teatras jungiasi prie kultūros bendruomenės organizuojamo įspėjamojo streiko (6)
Ignotas Adomavičius (tv3.lt koliažas)
Menininkai kirto nekviestam Adomavičiui: „Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje“ (203)
Gitanas Nausėda, Ignotas Adomavičius, „Kitokie pasikalbėjimai“ (nuotr. BNS. I. Gaižausko)
„Kitokie pasikalbėjimai“ nesusilaikė – kirto Nausėdai ir Adomavičiui: „Tegyvuoja kultūra be bezdalų“ (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Megstaberečių vaikai ir anūkai puola LR
Megstaberečių vaikai ir anūkai puola LR
2025-10-01 21:04
Pastaruoju metu matome viską, tik ne kultūrą – isteriją, agresiją ir savotišką linčo teismą prieš naująjį kultūros ministrą iš „Nemuno aušros“. Ar užtenka būti iš „neteisingos“ vietos,
kad taptum taikiniu? Panašu, kad taip.
Tie, kurie save vadina „kultūrininkais“, pamiršo elementarias civilizuoto elgesio taisykles. Jie nebeprotestuoja – jie užsiima psichologiniu teroru, nuolatiniu ministro persekiojimu,
patyčiomis viešojoje erdvėje, bandymu paversti žmogų pajuokos objektu. Tai nebe kritika, tai – agresyvus puolimas, kuris peržengė visas ribas.
Ar kultūra pavirto į rėksmingą minią, kuriai svarbiausia išsivaduoti nuo asmens, o ne diskutuoti dėl idėjų? Ar tikrai kūrybinės bendruomenės vardu galima dangstyti primityvų patyčių mechanizmą? Kultūros vardas čia tik kaukė, slepianti pliką nepakantumą ir provincialų įsitikinimą: jei „ne iš mūsų rato – vadinasi, svetimas“.
Ministras užsipuolamas ne dėl konkrečių darbų, o dėl kilmės, dėl priklausymo „neteisingai aušrai“. Ar tai nėra diskriminacija? Ar toks elgesys neprieštarauja elementariam demokratijos principui – gerbti išrinktos valdžios teisę dirbti ir atsiskaityti už rezultatus, o
ne už tėvą?
Tokio masto ataka tampa pavojingu precedentu. Jei kultūros ministerija tampa laisvos patyčių medžioklės vieta, rytoj tas pats metodas bus pritaikytas bet kur kitur – švietime, sveikatoje, teisingumo srityje. Tai ne opozicija, tai bandymas sunaikinti žmogų kaip asmenį, paversti jį izoliuotu ir nuolat viešai žeminamu taikiniu.
Atsakyti
Buvo aišku iš karto
Buvo aišku iš karto
2025-10-01 20:57
Ruginienė turėtų pasikalbėti su suprantančiais reikalą partiečiais, o ne visokiais vinokurais. Čia jau ne Žemaitaičio partijos reikalas. Čia gi pačius socdemus stumia nuo lovio. Nejaugi ji net to nesupranta?
Atsakyti
yra taip
yra taip
2025-10-01 21:39
Demokratiją reikia saugoti ne nuo valdžios, o nuo fondoSSosinių agresijos.
-- Protestas po protesto. Tai darbas. Sisteminis, nuoseklus, politiškai kryptingas darbas. Ir ne bet kam. Vienai partijai. Vienam naratyvui. Vienai stovyklai.
Štai ir vėl — „kultūros bendruomenė“ ruošiasi įspėjamajam streikui. Skamba didingai, ar ne? Lyg visa Lietuva keltųsi į kovą už vertybes. Bet jei nubrauktume gražbylystę, kas liktų? Nuoseklus valstybės destabilizavimo mechanizmas. Profesionaliai išmėgintas. Gerai organizuotas. Ir visada nutaikytas ta pačia kryptimi — prieš demokratiškai išrinktus ne tuos.

Atsakyti
Skaityti visus komentarus (60)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų