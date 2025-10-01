Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdos dramos teatras jungiasi prie kultūros bendruomenės organizuojamo įspėjamojo streiko

2025-10-01 17:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 17:40

Klaipėdos dramos teatras kartu su kitomis meno organizacijomis jungiasi prie sekmadienį organizuojamo kultūros bendruomenės įspėjamojo streiko, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Klaipėdos dramos teatras BNS Foto

Teigiama, kad tokiu būdu išreiškiama vieninga vertybinė pozicija – Lietuvos kultūra ir Kultūros ministerija negali priklausyti „Nemuno aušrai".

0

Teigiama, kad tokiu būdu išreiškiama vieninga vertybinė pozicija – Lietuvos kultūra ir Kultūros ministerija negali priklausyti „Nemuno aušrai“.

„Kultūra yra pamatas, ant kurio statoma valstybė. Kultūros ministerijos negali valdyti politinė jėga, kurios požiūris tiek į kultūrą, tiek ir į pačią mūsų valstybę kelia rimtų abejonių“, – teigė Klaipėdos dramos teatro meno vadovas Gintaras Grajauskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Be abejonių, Klaipėdos dramos teatras solidarizuojasi su visos Lietuvos kultūros bendruomene ir jungiasi prie įspėjamojo streiko“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

