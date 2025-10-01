„Kitokie pasikalbėjimai“ nesusilaikė – kirto Nausėdai ir Adomavičiui: „Tegyvuoja kultūra be bezdalų“

Socialiniame tinkle „Facebook“ pokalbių laida „Kitokie pasikalbėjimai“ pasidalijo įrašu, kuriame atskleidė, kokių veiksmų ėmėsi dėl pastarųjų įvykių Lietuvoje.
„Kitokie pasikalbėjimai“ ėmėsi veiksmų
„Nagi, nagi, pakalbėkim. Nors turbūt daugelis mūsų nesieja su kultūra, gal net labiau atvirkščiai – antikultūra, nes nevengiam ir pasikeikt, ir pabušavot, ir papankuot, bet gale dienos vis tiek dalyvaujame kultūriniame lauke.
Pas mus pasirodė vieni garsiausių kultūros atstovų Lietuvoje – Asmik Grigorian, Rolandas Kazlas, Juozas Statkevičius, Oskaras Koršunovas, Andrius Mamontovas, Donatas Katkus, Gabrielė Vilkickytė, Aleksandras Špilevojus, Giedrius Savickas, Marius Ivaškevičius, Giedrė Kilčiauskienė, Emilis Vėlyvis, Tomas Sinickis, Marius Povilas Elijas Martynenko, Arūnas Sakalauskas, Gytis Ivanauskas, Nomeda Marčėnaitė, Inga Jankauskaitė, Ineta Stasiulytė, Svaras, Rytis Zemkauskas ir kiti.
O kiek dar begalę muzikinių grupių bei atlikėjų lipo ant mūsų scenos per half time show. Esame dėkingi jiems visiems.
Tad negalime pro pirštus žiūrėti į tai kas vyksta šiuo metu Lietuvoje. O vyksta tai, kad tiesiog visi sėdime priperstame kambaryje, sakome, kad žiauriai smirda, bet žmonės, galintys atidaryti langą ir išvėdinti tą smarvę, turi kažkokį fetišą blogiems kvapams ir sako: „dar palaukit, pakvėpuokit giliau“.
Kitokie pasikalbėjimai reiškia maksimalų palaikymą kultūros bendruomenei, nes sunku įsivaizduoti kaip galima dirbti ne tik su nekompetetingu, pasimetusiu bei žodžio „ne“ nesuprantančiu žmogumi už Kultūros ministerijos vairo, bet ir politine partija, kurios lyderis be skrupulų menkina tuos pačius kultūrininkus, abejoja „Knygų mugės“ kalibro dydžiu, skaldo žmones į elitą ir ne elitą, kritiką atremia puldamas ad hominem kritikuojančius bei kaupiasi reitingo taškus, didindamas suirutę valstybėje, pastoviai piešdamas alternatyvią realybę savo rinkėjams. Ai, dar be viso to jis yra ir pripažintas antisemitas.
Šiuo momentu simboliškai prisidedame prie kultūros bendruomenės protesto ir pašaliname „Kitokius pasikalbėjimus“ su Prezidentu Gitanu Nausėda, kol išsispręs šita absurdiška situacija.
Taip pat kviečiame visus, kam rūpi, spalio 5 d. 14 val. į įspėjamąjį streiką bei pasirašyti peticiją: https://www.peticijos.lt/visos/87581/lietuvos-kulturos-/
Savo ruožtu rytoj kaip tik atvykstame į Klaipėdą, gimtąjį Gitanas Nausėda miestą, kur kalbinsime neabejotinai vieną ryškiausių kultūros veidų Marijonas Mikutavičius. Iš karto norime pasakyti, jog Kultūros ministras nėra laukiamas mūsų renginyje. Neabejojame, kad norėtų atvykti, bet prie durų stovės apsauga, tad net nebandykite brautis. Bet, jeigu nesate kultūros ministras, labai jūsų lauksime, nes yra apie ką pakalbėti: https://bit.ly/Marijus
Tegyvuoja kultūra be bezdalų, t.y. „Nemuno aušros“ kvapo!“ – rašoma „Kitokių pasikalbėjimų“ įraše.
