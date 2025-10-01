Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Kitokie pasikalbėjimai“ nesusilaikė – kirto Nausėdai ir Adomavičiui: „Tegyvuoja kultūra be bezdalų“

2025-10-01 17:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 17:22

Lietuvoje ir toliau nerimsta kalbos dėl naujojo kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus. Netylėti nusprendė ir pokalbių laidos „Kitokie pasikalbėjimai“ organizatoriai, socialiniuose tinkluose paviešinę savo poziciją. 

Gitanas Nausėda, Ignotas Adomavičius, „Kitokie pasikalbėjimai“ (nuotr. BNS. I. Gaižausko)

Lietuvoje ir toliau nerimsta kalbos dėl naujojo kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus. Netylėti nusprendė ir pokalbių laidos „Kitokie pasikalbėjimai“ organizatoriai, socialiniuose tinkluose paviešinę savo poziciją. 

REKLAMA
3

Socialiniame tinkle „Facebook“ pokalbių laida „Kitokie pasikalbėjimai“ pasidalijo įrašu, kuriame atskleidė, kokių veiksmų ėmėsi dėl pastarųjų įvykių Lietuvoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitokie pasikalbėjimai“ ėmėsi veiksmų

„Nagi, nagi, pakalbėkim. Nors turbūt daugelis mūsų nesieja su kultūra, gal net labiau atvirkščiai – antikultūra, nes nevengiam ir pasikeikt, ir pabušavot, ir papankuot, bet gale dienos vis tiek dalyvaujame kultūriniame lauke.

REKLAMA
REKLAMA

Pas mus pasirodė vieni garsiausių kultūros atstovų Lietuvoje – Asmik Grigorian, Rolandas Kazlas, Juozas Statkevičius, Oskaras Koršunovas, Andrius Mamontovas, Donatas Katkus, Gabrielė Vilkickytė, Aleksandras Špilevojus, Giedrius Savickas, Marius Ivaškevičius, Giedrė Kilčiauskienė, Emilis Vėlyvis, Tomas Sinickis, Marius Povilas Elijas Martynenko, Arūnas Sakalauskas, Gytis Ivanauskas, Nomeda Marčėnaitė, Inga Jankauskaitė, Ineta Stasiulytė, Svaras, Rytis Zemkauskas ir kiti.

REKLAMA

O kiek dar begalę muzikinių grupių bei atlikėjų lipo ant mūsų scenos per half time show. Esame dėkingi jiems visiems.

Tad negalime pro pirštus žiūrėti į tai kas vyksta šiuo metu Lietuvoje. O vyksta tai, kad tiesiog visi sėdime priperstame kambaryje, sakome, kad žiauriai smirda, bet žmonės, galintys atidaryti langą ir išvėdinti tą smarvę, turi kažkokį fetišą blogiems kvapams ir sako: „dar palaukit, pakvėpuokit giliau“.

REKLAMA
REKLAMA

Kitokie pasikalbėjimai reiškia maksimalų palaikymą kultūros bendruomenei, nes sunku įsivaizduoti kaip galima dirbti ne tik su nekompetetingu, pasimetusiu bei žodžio „ne“ nesuprantančiu žmogumi už Kultūros ministerijos vairo, bet ir politine partija, kurios lyderis be skrupulų menkina tuos pačius kultūrininkus, abejoja „Knygų mugės“ kalibro dydžiu, skaldo žmones į elitą ir ne elitą, kritiką atremia puldamas ad hominem kritikuojančius bei kaupiasi reitingo taškus, didindamas suirutę valstybėje, pastoviai piešdamas alternatyvią realybę savo rinkėjams. Ai, dar be viso to jis yra ir pripažintas antisemitas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiuo momentu simboliškai prisidedame prie kultūros bendruomenės protesto ir pašaliname „Kitokius pasikalbėjimus“ su Prezidentu Gitanu Nausėda, kol išsispręs šita absurdiška situacija.

Taip pat kviečiame visus, kam rūpi, spalio 5 d. 14 val. į įspėjamąjį streiką bei pasirašyti peticiją: https://www.peticijos.lt/visos/87581/lietuvos-kulturos-/

REKLAMA

Savo ruožtu rytoj kaip tik atvykstame į Klaipėdą, gimtąjį Gitanas Nausėda miestą, kur kalbinsime neabejotinai vieną ryškiausių kultūros veidų Marijonas Mikutavičius. Iš karto norime pasakyti, jog Kultūros ministras nėra laukiamas mūsų renginyje. Neabejojame, kad norėtų atvykti, bet prie durų stovės apsauga, tad net nebandykite brautis. Bet, jeigu nesate kultūros ministras, labai jūsų lauksime, nes yra apie ką pakalbėti: https://bit.ly/Marijus

Tegyvuoja kultūra be bezdalų, t.y. „Nemuno aušros“ kvapo!“ – rašoma „Kitokių pasikalbėjimų“ įraše. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitano Nausėdos susitikimas su kultūros atstovais (tv3.lt koliažas)
Kai kurie kultūrininkai nepalaiko protestų prieš naująjį ministrą Ignotą Adomavičių: „Tai naudinga išoriniam priešui“ (81)
Jolanta Karpavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Kultūrininkams raginant atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros, Prezidentūra žada ieškoti išeities (56)
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Patarėjas apie prezidento siekį mažinti susipriešinimą su kultūros atstovais: namų darbų turime (37)
Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius
Nausėda užsimena apie bandomąjį laikotarpį Adomavičiui: ministrui dirbti bus labai sudėtinga (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų