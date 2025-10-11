Ruginienė sako, kad Žemaitaičio pareiškimai turės pasekmių: sprendimus jau padariau

„Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Šis veiksmas irgi turės atoveiksmį“, – žurnalistams šeštadienį sakė premjerė, nedetalizuodama, ką turi konkrečiai galvoje.
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis(24 nuotr.)
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
„Aš kaip premjerė tam tikrus sprendimus jau padariau ir vakar aš aiškiai pasakiau savo nuomone, kad taip pasisakyti ir taip pažeminti ir negerbti žmonių – man tai yra nepriimtina. Tam nepritariu“, – teigė ji, visgi, leisdama suprasti, kad nėra nusiteikusi mesti „Nemuno aušros“ iš valdančiosios daugumos.
„Aš šeimos žmogus, tai skyrybos man nelabai patrauklus variantas“, – sakė ji.
Nerimstant įtampoms valdančiosios daugumos gretose, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba diskutuoja dėl koalicijos ateities.
Kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP lyderis teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.
Penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.
tv3.lt
