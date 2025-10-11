Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė sako, kad Žemaitaičio pareiškimai turės pasekmių: sprendimus jau padariau

2025-10-11 11:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-11 11:48

Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad yra pasipiktinusi „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimais apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną. Jos teigimu, skandalą sukėlę „aušriečio“ pareiškimai turės pasekmių. 

Inga Ruginienė BNS Foto
24

Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad yra pasipiktinusi „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimais apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną. Jos teigimu, skandalą sukėlę „aušriečio“ pareiškimai turės pasekmių. 

8

„Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Šis veiksmas irgi turės atoveiksmį“, – žurnalistams šeštadienį sakė premjerė, nedetalizuodama, ką turi konkrečiai galvoje. 

„Aš kaip premjerė tam tikrus sprendimus jau padariau ir vakar aš aiškiai pasakiau savo nuomone, kad taip pasisakyti ir taip pažeminti ir negerbti žmonių – man tai yra nepriimtina. Tam nepritariu“, – teigė ji, visgi, leisdama suprasti, kad nėra nusiteikusi mesti „Nemuno aušros“ iš valdančiosios daugumos. 

„Aš šeimos žmogus, tai skyrybos man nelabai patrauklus variantas“, – sakė ji.

Nerimstant įtampoms valdančiosios daugumos gretose, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba diskutuoja dėl koalicijos ateities.

Kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP lyderis teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai. 

Penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.

Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.

Xexe
Xexe
2025-10-11 12:06
Dar paskelbkit gelūną šventuoju, eheheeeee eheheeeee
Atsakyti
Antisemitizmui - NE
Antisemitizmui - NE
2025-10-11 12:04
Tai jei vyksta demaskavimas, tai visiems. Kodėl buvo galima demaskuoti Adomavičiaus girtuoklį ir gal su psichikos probemom tėvą ir rėkti, kad obuolys nuo obels netoli rieda, o Gelbach negalima? Skirmantas Malinauskas viešai savo Facebooke dergėsi iš Adomavičius tėvo. O Gelbach yra tabu. Man pavyzdžiui įdomu, kodėl jis pasikeitė savo pavardę. Ar norėjo tapti lietuviu, ar matė, kad su Gelbach karjeros nepavyks padaryt. Bet Zingeriui ir Vinokurui tai nebuvo kliūtis. Padiskutuokime. Vis dėlto Gelūnas užim aukštas pareigas. Tai buvo pavardė keista, ar nebuvo??
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
