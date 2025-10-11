Kultūros asamblėjos atstovė Masteikaitė: prezidentas negalvoja apie valstybę, jis neparodė vertybinio stuburo

„Mes galvojame, kad prezidentas šiuo metu visiškai galvoja apie save. Jis negalvoja apie valstybę. Jis nepriima sprendimų. Jis nepriėmė jų anksčiau – ne dabar jam reikia priiminėti sprendimus. Jis nepriėmė sprendimų tada, kada turėjo tam laiką ir kada jo sprendimai būtų padarę įtaką. Jis neparodė vertybinio stuburo ir jis negalvojo, į kurią pusę pakreips (visą situaciją – ELTA). Dabar tai yra viskas, tai finalas. Jis nebeturi įtakos ir jis net nenori tos įtakos turėti, jis bėga nuo atsakomybės“, – laidoje „ELTA kampas“ sakė G. Masteikaitė.
Menininkė akcentuoja – po Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės susitikimo su prezidentu bei jo patarėjais atrodė, kad šalies vadovas iš tikrųjų išgirdo protestuojančiųjų balsą.
„Po tų dviejų valandų aplankė toks jausmas, kas jis mus išgirdo. Tikrai, žmogiškai. Mes kalbėjome kaip žmonės, kuriems rūpi, kuriems skauda“, – tvirtino Lietuvos šokio informacijos centro vadovė.
Vis tik, pasak jos, šalies vadovo pasisakymai sekmadienį Italijoje atidarius Lietuvos kultūros sezoną bendruomenę nuvylė ir parodė, kad susikalbėti, vis tik, nepavyko.
„Mes iš tikrųjų pasijautėme kaip gavę su šlapiu skuduru per veidus. Po kultūros programos atidarymo Italijoje, kai vakare išėjo prezidento interviu, kuriame mes paskaitėme visai kitas žinutes – mes perskaitėme žinutes, kad mes neturėtume griauti valstybės įvaizdžio užsienyje su savo reikalavimais, su savo konfliktais, su savo nepasitenkinimu. (...) Kad mes turėtume galvoti apie valstybės gėrį. Bet mes būtent apie tai ir galvojame“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta, interviu LRT.lt šalies vadovas teigė girdintis nerimstančią kultūrininkų bendruomenę, tačiau nurodė, kad vidaus politikos klausimai turėtų likti šalies viduje.
Vis dar nerandant sprendimų dėl Kultūros ministerijos bei naujojo ministro, šią savaitę G. Nausėda patikino, kad netvirtins „iš piršto laužtos“ kandidato pavardės. Tačiau, pažymi G. Masteikaitė, pastarieji šalies vadovo žodžiai nebeįtikina kultūrininkų.
„Kaip jūs galite tikėti žmogumi, kuris vieną dieną sako – aš mėgstu kavą. Kitą dieną – arbatą, tada vėl kavą, tada jau gal limonadą, tada dar kažką... Ir kai tu paklausi – tai ką tu mėgsti, žmogus negali atsakyti, nes jis kiekvieną dieną siunčia vis kitą žinutę“, – kalbėjo Kultūros asamblėjos atstovė.
„Tiek prezidentas, manau, tiek premjerė dabar bando užmarinuoti slonikėlį, jį padėti į lentyną ir laukti, kol tie agurkai ten susitvarkys. (...) Ir nei vienas nenori prisiimti atsakomybės. Man atrodo, pagrindinė problema – atsakomybės neprisiėmimas“, – konstatavo G. Masteikaitė.
Tiesa, penktadienio popietę prezidentas G. Nausėda pareiškė, kad netvirtins jokio „Nemuno aušros“ kandidato į ministrus.
Kritika premjerei: bando įtikinti pilietinę visuomenę, kad su tuo Trojos arkliu yra viskas gerai
Tuo metu vertindama ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės laikyseną bei ketvirtadienį Seimo plenarinių posėdžių salėje pasakytą kalbą, G. Masteikaitė pažymi – tapo akivaizdu, kaip valdantieji žiūri į pasipiktinimą reiškiančią kultūros bendruomenę.
„Labai pasijautė pokytis, kaip į mus žiūri valdantieji – kad mes esame klaida, kad esame trukdis, kad esame gatvė, kad esame tie, kurie trukdo demokratiniams procesams, kad mes jiems neleidžiame dirbti ir kad su mumis neina susitarti. Tai visi šie išsakyti teiginiai – jie tiesiog prieštarauja mūsų deklaruojamoms vertybėms ir deklaruojamam kvietimui iš tikrųjų išgirsti vieni kitus“, – aiškino ji, neslėpdama, kad iš premjerės nejaučia nuoširdaus noro siekti dialogo su bendruomene.
„Kai sakoma, kad aš esu derybų žmogus ir einu į žmones derėtis – tai to mes nejaučiame, nejaučiame to noro su mumis kalbėtis ir mus girdėti“, – tęsė meno prodiuserė, pridurdama, kad kultūros bendruomenė ir politikai šneka skirtingomis kalbomis.
I. Ruginienės pasisakymai, pasak menininkės, neprisideda prie visuomenės vienijimo, mat kultūrininkai nekvestionuoja Seimo rinkimų rezultatų.
„Ji (premjerė – ELTA) sako, kad mes negalime kvestionuoti politikų pasirinkimų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daugiausiai mandatų šiuo metu gavusi socialdemokratų partija nusprendė, kokios sudėties bus koalicija. Ir jie įsileido, kaip mes jau daugybę kartų minėjome, tą Trojos arklį, kuris neša destrukciją. Jie prisiėmė atsakomybę už jį ir jie dabar mums bando jį įkišti ir įtikinti pilietinę visuomenę, kad su tuo Trojos arkliu yra viskas gerai“, – kalbėjo Lietuvos šokio informacijos centro vadovė.
Penktadienį LRT radijui I. Ruginienė tvirtino padariusi, pasak jos, labai didelį žingsnį atleidžiant iš posto viešos kritikos sulaukusį ministrą, „aušrietį“ Ignotą Adomavičių. Vyriausybės vadovė taip pat kartoja, kad socialdemokratai siekia stabilizuoti situaciją kultūros lauke, todėl laikinai vadovauti ministerijai paskyrė Ramintą Popovienę.
G. Masteikaitė pabrėžia – taip nėra sprendžiama esminė kultūrininkų keliama problema.
„Jūs nematote šitoje situacijoje absurdiškumo? Pačios situacijos absurdiškumo. Mes nesprendžiame esminių klausimų, o po truputį kapojame drakono rankas ir dar ten kažką naujo prilipiname, kuriame kažkokius naujus darinius. Mes neišsprendžiame problemos iš esmės“, – tvirtino ji.
„Man atrodo, čia yra tiesiog situacijos glaistymas ir situacijos tas glaistymas yra labai politinis. Ir po visu šituo slypi – aš jums išversiu: „mes laikysime šią ministeriją po savo sparnu tiek, kol kultūrininkai ir pilietinė visuomenė pavargs, ir tada mes kažką darysime“. Kodėl negalima šito klausimo išspręsti čia ir dabar?“ – kėlė klausimus Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė.
„Jeigu problema nesprendžiama, ji pradeda pūliuoti. ji tiesiog kelia dar didesnę sumaištį, destrukciją, nepasitenkinimą, nuovargį abiem pusėms. Ir kuo tu ilgiau ją tempi, tuo sunkiau ją paskui išspręsti“, – apibendrino G. Masteikaitė.
ELTA primena, kad socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl Energetikos ir Kultūros ministerijų mainų, kultūros bendruomenės gretose kilo pasipiktinimas. Menininkai reikalauja, kad Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos.
Sekmadienį kultūrininkai rengė įspėjamąjį streiką, prieš kurį laiką vyko ir protestas prie Prezidentūros. Taip pat platinama ir peticija – ją jau pasirašė per 81 tūkst. žmonių.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
