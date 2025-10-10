Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
24
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas: Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai yra pavojingi, tai neapykantos kurstymas

2025-10-10 17:31 / šaltinis: BNS
2025-10-10 17:31

Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną yra neapykantos kurstymas.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną yra neapykantos kurstymas.

REKLAMA
24

„Remigijaus Žemaitaičio pareiškimas dėl Arūno Gelūno yra ne tik kraštutinis netaktiškumas, tai neapykantos kurstymas“, – penktadienį feisbuke rašė parlamento vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes esame Europos valstybė, kuri negali ir neturi toleruoti neapykantos kalbos, ypač kai ji sklinda iš Seimo nario lūpų. Antisemitiniai pareiškimai, kuriuos viešai skleidžia R. Žemaitaitis, yra žeminantys, pavojingi ir prieštarauja mūsų valstybės dvasiai bei vertybėms“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

REKLAMA

„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.

A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.

REKLAMA
REKLAMA

Pats „Nemuno aušros“ pirmininkas penktadienį BNS teigė, kad jo įrašas feisbuke visiškai nesusijęs su žydais.

„Tokie žodžiai žeidžia ne tik mūsų bendrapiliečių žydų bendruomenę, bet ir mus pačius, menkina mūsų šalies istorinę atmintį. Mūsų pareiga – ginti žmogaus orumą, demokratiją ir pagarbą visiems, nepriklausomai nuo tautybės ar tikėjimo“, – rašė J. Olekas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Neapykantos kalbai neturi būti vietos nei Seime, nei visuomenėje. Mes, kaip tautos atstovai, išliksime ištikimi pagarbos, atsakomybės ir solidarumo principams“, – teigė jis.

BNS pranešė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio pasisakymus ir pareiškė, jog netvirtins jokio partijos siūlomo kandidato į kultūros ministrus.

REKLAMA

Tuo metu premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas BNS sakė, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai  yra apgailėtini, dėl susidariusios padėties koalicijoje galimi įvairūs sprendimai.

Pastaruoju metu politinę krizę išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose.

REKLAMA

Aistras dar labiau pakurstė I. Ruginienės ir prezidento G. Nausėdos pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo šis pasitraukė iš pareigų.

Šiuo metu valdantieji yra įstrigę dėl kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoja ir kitų sričių atstovai. Laikinai vadovauti Kultūros ministerijai paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius ir Česlovas Juršėnas (tv3.lt koliažas)
Mindaugas Sinkevičius sulaukė rimtos Česlovo Juršėno žinutės: „Nežinau, ką atrašyti“ (10)
Teisme apklausiamas R. Žemaitaitis: neturėjau siekio tyčiotis iš žydų, kalbėjau apie Izraelį (nuotr. Dainiaus Labučio)
Ruginienės patarėjas Žemaitaičio pasisakymus vadina apgailėtinais: „Galimi įvairūs sprendimai“ (23)
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis: kultūros ministro ieškos visa koalicija, „kuris tiks kultūros bendruomenei“ (28)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda nebetvirtins „Nemuno aušros“ kandidatų į ministro postą: „Tai yra pasibaisėtina“ (422)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nijolė
Nijolė
2025-10-10 17:45
Nu kur VILIJA???? Kur jos komentarai? Šitokia patyrus partija - socialdemokratai, ar DAR nematot kas vyksta Valstybėje, pripažinkit klaidas ir greičiau jas taisykit
Atsakyti
tiesa
tiesa
2025-10-10 17:52
Gelūnas jums socdemams rodė vidurinį pirštą (čia patvirtinu, kad tą teigiu tik perkeltine prasme, kad į teismą nepaduotų:), o Žemaitaitis padarė taip, kad dabar teks su Gelūnu vaidinti draugystę ir jo jau nebepajudinsite. Dėkokite Žemaitaičiui už tai:)
Atsakyti
o arbatikės išgersit
o arbatikės išgersit
2025-10-10 18:02
niu niu pasakykit ir toliau niekinkit Lietuvą,gyvatės jūs
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (24)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų