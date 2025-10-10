Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Andriukaitis: turime atsakyti, kaip išsaugoti koaliciją, bet izoliuoti Žemaitaitį

2025-10-10 21:50 / šaltinis: BNS
2025-10-10 21:50

Socialdemokratai turi rasti, kaip išsaugoti valdančiąją koaliciją izoliuojant „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.

Vytenis Povilas Andriukaitis (nuotr. Elta)

Socialdemokratai turi rasti, kaip išsaugoti valdančiąją koaliciją izoliuojant „Nemuno aušros" lyderį Remigijų Žemaitaitį, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.

5

„Mes turime atsakyti į klausimą dabar, kiek ir koks mūsų žingsnių algoritmas turi būti, kad mes išsaugotume esamą koaliciją, bet izoliuotume R. Žemaitaitį?“ – LRT laidoje „Dienos tema“ penktadienį kalbėjo politikas.

Paklaustas, ar koalicijoje turėtų nelikti „Nemuno aušros“, jis nurodė, kad R. Žemaitaitis „komplikuoja koalicijos padėtį“ ir dalyje visuomenės „kursto konfrontaciją ir neapykantą (...) atseit kovodamas su elitu“.

„Bet tai nereiškia, kad tuo naudojasi visi kiti 18 jo frakcijos narių. Ten yra žmonių, kurie puikiai supranta ir jau yra daug nepasitenkinimo jų tarpe šitokia situacija“, – teigė V. P. Andriukaitis.

Taip jis kalbėjo po to, kai R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

Ši „aušriečių“ vedlio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės patarėjo, parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.

Be to, Gitanas Nausėda nurodė netvirtinsiantis jokio „Nemuno aušros“ siūlomo kandidato į kultūros ministrus.

