Kilus audrai dėl teisingumo viceministrės, eksperto kirtis kritikams: „Kas juos paskyrė moraliniais autoritetais?“

Paaiškėjus, kad teisingumo viceministre tapo K. Zamarytė-Sakavičienė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė atkreipė dėmesį, kad anksčiau visuomenininke save laikiusi politikė pasisakė prieš LGBT+, teisę nutraukti nėštumą ir Stambulo konvenciją, skirtą kovai su smurtu.
„Tai asmuo, ne kartą viešai pasisakęs prieš moterų teisę apsispręsti dėl nėštumo nutraukimo, platinusi nepagrįstas baimes apie Stambulo konvenciją ir genderizmus, kas de facto prisidėjo prie to, kad ir toliau vargstam su epideminio lygio smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu prieš moteris.
Tai politikė, kuri darė viską, kad seksualnio smurto reforma, paremta sutikimu, Lietuvoje neįvyktų.
Tai politikė, kuri savo politinį kapitalą kaupė ir puldama bei menkindama tos pačios lyties šeimas. Įskaitant mano“, – feisbuke rašė J. Juškaitė, pati sukūrusi šeimą su advokate Birute Sabatauskaite.
O Seimo narys konservatorius Matas Maldeikis teigė, esą Lietuvoje vyksta „keistas politinis procesas, kurio sveiku protu nebepaaiškinsi“.
„Rinkimuose visuomenės mandatą gauna socialdemokratai – partija, turinti aiškias kairiąsias politines pažiūras.
Ir štai dabar sudaroma Vyriausybė, kurioje ne tik „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“, bet ir Tomaševskio partija. Pastaroji „gauna“ Teisingumo ministeriją. O jos viceministre skiriama „valstietė“ Kristina Zamalytė-Sakavičienė“, – feisbuke rašė M. Maldeikis.
„Gali kas nors man paaiškinti, kokius rinkimus laimėjo ir kokiu būdu valdžią šalyje gauna kraštutinės dešinės personos? Esu prieš cancel’inimą, bet noriu, kad valdžią gaunančios jėgos, kurios nustatinės šalies gyvenimo taisykles, tai pasiektų per rinkimus, o ne per kabinetinius susitarimus.
Aš nemačiau, kad visuomenės mandatą valdyti būtų gavusi Tomaševskio partija, ir juo labiau – politika, kuriai atstovauja tokios kaip ponia Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Kada čia visuomenė suteikė mandatą Sveikatos teisės institutui ar Laisvos visuomenės institutui nustatinėti mūsų teisės klausimus?“ – klausė opozicijoje dirbantis konservatorius.
Ivanovas: iš opozicijos pusės vyksta sabotažas
Savo ruožtu politologas Bernaras Ivanovas negaili kritikos opozicijai. Eksperto manymu, ji užsiima sabotažu
„Iš tiesų, juk aišku, kad iš opozicijos pusės vyksta sabotažas, pajungiant dažnai įvairias afilijuotas, visokias satelitines organizacijas. Vyksta bandymas neleisti šitai Vyriausybei dirbti iš principo, kad ji, neduok dieve, nepriimtų įstatymų prieš fintechus, bankus, energetiką. Tai yra bendras to proceso reikalas, veikimas“, – komentuoja jis.
Jis atkreipia dėmesį, kad opozicija tokį sprendimą kritikuoja ne (tik) dėl to, kad jiems labai rūpėtų Lietuvos ateitis. Viena iš opozicijos užduočių yra trukdyti valdantiesiems dirbti, žeriant jiems kritiką.
„Opozicijos interesas yra koks? Neleisti pozicijai įgyvendinti jos programos, nes juk opozicija nepritaria pozicijos programai, ar ne? Jai nepatinka pozicijos programa, punktai“, – paaiškina B. Ivanovas.
Taigi kiek logiška aiškinti, neva kairiųjų Vyriausybėje neturi būti kraštutinės dešinės viceministrų? B. Ivanovas pastebi, kad šiuo atveju opozicijos nariai, pasitelkdami tokius argumentus, iš esmės nepritaria arba abejoja teisėtais pernai rudenį įvykusių rinkimų rezultatais, o kalbant bendrai – demokratija.
„Jeigu vertintume ne iš opozicijos interesų perspektyvos, bet iš viešojo intereso ir bendrai demokratinio proceso intereso, ttokie dalykai iš dalies suprantami, bet iš kitos pusės jie yra ir šiek tiek gąsdinantys, nes tarsi kvestionuojamas pats opozicinių jėgų teisėtumas, kas, man atrodo, aiškiai apibrėžta, pavyzdžiui, kad Vyriausybė formuojama daugumos, kad yra rinkimų rezultatai“, – sako B. Ivanovas.
„Tarsi išeina taip, kad opozicija nepritaria arba abejoja rinkimų rezultatais, kad jie, opozicijos manymu, galbūt yra neteisėti“, – priduria jis.
Kirto opozicijai: kas juos paskyrė moraliniais autoritetais?
Eksperto manymu, viešojo intereso ir demokratijos prasme, opozicijos naudojami metodai yra autoritariniai.
„Autoritariniai todėl, kad jie prisiima sau moralinio autoriteto vaidmenį. Aš noriu jų paklausti, o kas juos paskyrė moraliniais autoritetais?
Jie neturi teisės, mano galva, kalbėti ir visuomenės vardu. Jie gali kalbėt konkrečiai už save ir už savo organizaciją, bet mes juk matome, kad išplaunamos organizacinės ribos ir bandoma prisidengti įvairiais lozungais“, – pabrėžia B. Ivanovas.
„Paradoksaliausia yra tai, kad tie, kurie Lietuvoje save pozicionuoja kaip moralinius autoritetus, kurie leidžia sau visus vertinti kairę, į dešinę, jie savo laiko opozicija ultradešiniosioms, kaip dažnai sakoma, fašistinėms jėgoms, bet išeina taip, kad iš metodų pusės labiau priartėji prie to“, – tęsia pašnekovas.
Nors opozicija kiš pagalius į ratus valdantiesiems iki pat kitų rinkimų, politologas mato kitą problemą. Jo manymu, valdantiesiems tai yra socdemams, trūksta lyderystės apginti savo poziciją ir pastatyti opoziciją į vietą.
„Manau, pozicija turėtų elgtis ryžtingiau, imtis atitinkamų priemonių, parodyti lyderystę, sustatyti viską į savo vietas, paaiškinti instituciškai, kas šalies šeimininkas ir tada, manau, neliks jokių klausimų. Dabar yra būtent lyderystės deficitas, kuris leidžia štai šitiems procesams vykti. Kaip sakoma, nėra katino, pelės šoka kadrilį“, – palygina B. Vvanovas.
Primename, kad perdėliojus koaliciją ir joje nebelikus demokratų, trečiuoju koalicijos nariu tapo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga, sudaryta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos (LVŽS) ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narių.
Pernai per Seimo rinkimus į parlamentą išrinkti 3 LLRA-KŠS nariai ir 8 LVŽS nariai. Iki susijungimo ir prisijungimo prie koalicijos jie beveik 9 mėnesius dirbo opozicijoje.
Zamarytė-Sakavičienė – teisingumo viceministrė
Kaip nurodyta Teisinugmo ministerijos pranešime, viceministrė K. Zamarytė-Sakavičienė kuruos nacionalinės teisės sistemos plėtros, politikos formavimo civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinių bylų teisenos, mediacijos, teismo ekspertizės srityse klausimus.
K. Zamarytė-Sakavičienė yra dirbusi Laisvos visuomenės instituto direktore, buvo valdybos nare, taip pat yra vadovavusi Biomedicinos etikos ir teisės institutui, yra ėjusi patarėjos pareigas Seimo kanceliarijoje, dirbo geros klinikinės praktikos inspektore Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat yra dirbusi dėstytoja Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje.
K. Zamarytė-Sakavičienė Mykolo Romerio universitete yra įgijusi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
Buvusi visuomenininkė deklaruoja tradicines, katalikiškas vertybes. K. Zamarytė-Sakavičienė nepalaikė moterų teisės į nėštumo nutraukimą, priešinosi partnerystės įteisinimui ir LGBT+ teisių plėtrai, Stambulo konvencijos ratifikavimui.
Ji yra vadovavusi Laisvosios visuomenės, Biomedicinos etikos ir teisės ir Sveikatos teisės institutams. Pastarasis aršiai kritikavo, o kai kuriais atvejias ir skleidė dezinformaciją apie koronaviruso pandemijos ribojimus bei vakcinas nuo COVID-19.
