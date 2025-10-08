Pamatę, kas tapo teisingumo viceministre, negali tylėti: „Žiūrėkit, tai nebejuokinga“

„Šiandien pasitvirtino jau kurį laiką sklandęs gandas, kad p. Kristina Zamarytė-Sakavičienė tampa teisingumo viceministre.
Tai asmuo, ne kartą viešai pasisakęs prieš moterų teisę apsispręsti dėl nėštumo nutraukimo, platinusi nepagrįstas baimes apie Stambulo konvenciją ir genderizmus, kas de facto prisidėjo prie to, kad ir toliau vargstam su epideminio lygio smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu prieš moteris.
Tai politikė, kuri darė viską, kad seksualnio smurto reforma, paremta sutikimu, Lietuvoje neįvyktų.
Tai politikė, kuri savo politinį kapitalą kaupė ir puldama bei menkindama tos pačios lyties šeimas. Įskaitant mano“, – feisbuke rašo Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė, pati sukūrusi šeimą su advokate Birute Sabatauskaite.
J. Juškaitė sako pakvietusi premjerę Ingą Ruginienę susitikti su tos pačios lyties šeimomis aptarti jų teisių klausimų. Moteris socialiniame tinkle pakartojo šį kvietimą premjerei.
„Nors susitikimo laikas jau kurį laiką derinamas, bet viešai dar kartą pakartoju kvietimą ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei susitikti su tos pačios lyties šeimomis ir pasidalinti vizija, kaip bus užtikrinamos jų teisės, kai Teisingumo ministeriją atiduodate kraštutiniais religiniais įsitikinimais besivadovaujančioms politikėms“, – rašo J. Juškaitė.
Maldeikis: „Žiūrėkit, tai nebejuokinga“
Konservatorius Matas Maldeikis taip pat stebisi, kad viceministrės postą gavo būtent ši politikė. Anot jo, „vyksta keistas politinis procesas“.
„Žiūrėkit, tai nebejuokinga. Vyksta keistas politinis procesas, kurio sveiku protu nebepaaiškinsi.
Rinkimuose visuomenės mandatą gauna socialdemokratai – partija, turinti aiškias kairiąsias politines pažiūras.
Ir štai dabar sudaroma Vyriausybė, kurioje ne tik „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“, bet ir Tomaševskio partija. Pastaroji „gauna“ Teisingumo ministeriją. O jos viceministre skiriama „valstietė“ Kristina Zamalytė-Sakavičienė“, – feisbuke rašo M. Maldeikis.
Primename, kad perdėliojus koaliciją ir joje nebelikus demokratų, trečiuoju koalicijos nariu tapo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga, sudaryta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos (LVŽS) ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narių.
„Gali kas nors man paaiškinti, kokius rinkimus laimėjo ir kokiu būdu valdžią šalyje gauna kraštutinės dešinės personos? Esu prieš cancel’inimą, bet noriu, kad valdžią gaunančios jėgos, kurios nustatinės šalies gyvenimo taisykles, tai pasiektų per rinkimus, o ne per kabinetinius susitarimus.
Aš nemačiau, kad visuomenės mandatą valdyti būtų gavusi Tomaševskio partija, ir juo labiau – politika, kuriai atstovauja tokios kaip ponia Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Kada čia visuomenė suteikė mandatą Sveikatos teisės institutui ar Laisvos visuomenės institutui nustatinėti mūsų teisės klausimus?“ – klausia konservatorius.
Pernai per Seimo rinkimus į parlamentą išrinkti 3 LLRA-KŠS nariai ir 8 LVŽS nariai. Iki susijungimo ir prisijungimo prie koalicijos jie beveik 9 mėnesius dirbo opzicijoje.
Zamarytė-Sakavičienė – teisingumo viceministrė
Kaip nurodyta Teisinugmo ministerijos pranešime, viceministrė K. Zamarytė-Sakavičienė kuruos nacionalinės teisės sistemos plėtros, politikos formavimo civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinių bylų teisenos, mediacijos, teismo ekspertizės srityse klausimus.
K. Zamarytė-Sakavičienė yra dirbusi Laisvos visuomenės instituto direktore, buvo valdybos nare, taip pat yra vadovavusi Biomedicinos etikos ir teisės institutui, yra ėjusi patarėjos pareigas Seimo kanceliarijoje, dirbo geros klinikinės praktikos inspektore Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat yra dirbusi dėstytoja Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje.
K. Zamarytė-Sakavičienė Mykolo Romerio universitete yra įgijusi teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
Buvusi visuomenininkė deklaruoja tradicines, katalikiškas vertybes. K. Zamarytė-Sakavičienė nepalaikė moterų teisės į nėštumo nutraukimą, priešinosi partnerystės įteisinimui ir LGBT+ teisių plėtrai, Stambulo konvencijos ratifikavimui.
Ji yra vadovavusi Laisvosios visuomenės, Biomedicinos etikos ir teisės ir Sveikatos teisės institutams. Pastarasis aršiai kritikavo, o kai kuriais atvejias ir skleidė dezinformaciją apie koronaviruso pandemijos ribojimus bei vakcinas nuo COVID-19.
