TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Rita Tamašunienė: pasiūlymas naikinti Konstitucinį Teismą – fantasmagoriškas

2025-10-01 12:32 / šaltinis: BNS
2025-10-01 12:32

Nemuno aušros" lyderiui Remigijui Žemaitaičiui siūlant naikinti Konstitucinį Teismą (KT) dėl jo politizavimo, naujoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad toks koalicijos partnerio pasiūlymas – fantasmagoriškas.

Rita Tamašunienė (nuotr. Elta)

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui siūlant naikinti Konstitucinį Teismą (KT) dėl jo politizavimo, naujoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad toks koalicijos partnerio pasiūlymas – fantasmagoriškas.

„Labai toks fantasmagoriškas pasiūlymas, aš sakyčiau, nes yra teismų sistema, kuri efektyviai veikia Lietuvoje ir mes turime stiprinti, dėti pastangas, kad didėtų pasitikėjimas teisingumu Lietuvoje“, – žurnalistams trečiadienį sakė R. Tamašunienė.

„Tai priklauso ne tik nuo teismų, bet taip pat ir nuo mūsų piliečių, ir nuo teikiamų paslaugų, viso viešojo sektoriaus“, – pridūrė ji.

Kaip rašė BNS, Seimui pateikus tris kandidatūras į KT teisėjus, tarp jų ir ilgamečio socialdemokrato Juliaus Sabatausko, R. Žemaitaitis paragino naikinti KT ir Lietuvos Aukščiausiame Teisme sukurti specialųjį konstitucinį skyrių.

Anot R. Žemaitaičio, KT virsta politine institucija, o Europoje yra „daug tokių formų“, kai konstitucinės teisės kontrolę atlieka aukščiausiasis teismas.

Kaip skelbė BNS, opozicija Seimo pirmininko siūlomą J. Sabatausko kandidatūrą vadina ydinga praktika, tuo metu socialdemokratai sako, kad praėjusioje kadencijoje lygiai taip pat pasielgė konservatoriai, delegavę Stasį Šedbarą.

Šio tapimą KT teisėju R. Žemaitaitis pavadino konservatorių „intelektualia afera“.

Seimui teikiamas KT teisėjų kandidatūras uždarame posėdyje svarsto parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetas, po to savo nuomonę pateikiantis Seimui. Parlamentas dėl KT teisėjų paskyrimo balsuoja slaptai.

KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį, tačiau kandidatų pavardes privalu paskelbti prieš pusmetį.

Būsima teisingumo ministrė pasisakė dėl partnerystės įteisinimo: siūlo „artimojo ryšio įstatymą“ (34)

