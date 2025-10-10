Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės patarėjas Žemaitaičio pasisakymus vadina apgailėtinais: „Galimi įvairūs sprendimai“

2025-10-10 16:53 / šaltinis: BNS
2025-10-10 16:53

Premjerės Ingos Ruginienės atstovas sako, kad „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną yra apgailėtini, dėl susidariusios padėties koalicijoje galimi įvairūs sprendimai.

Teisme apklausiamas R. Žemaitaitis: neturėjau siekio tyčiotis iš žydų, kalbėjau apie Izraelį (nuotr. Dainiaus Labučio)

Premjerės Ingos Ruginienės atstovas sako, kad „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną yra apgailėtini, dėl susidariusios padėties koalicijoje galimi įvairūs sprendimai.

REKLAMA
5

„Šie antisemitiniai pareiškimai yra apgailėtini ir jokia forma negali būti priimtini. Kova su antisemitizmu yra viena iš sričių, kuriai Vyriausybė skiria ypatingą dėmesį, todėl tokio pobūdžio pasisakymai nubraukia visas pastangas ir kenkia mūsų bendroms vertybėms“, – BNS sakė Ignas Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Artimiausiu metu bus įvertinti tiek šie pareiškimai, tiek situacija dėl kultūros ministro ir bendra padėtis koalicijoje. Galimi įvairūs sprendimai, tačiau prieš priimant bet kurį iš jų, pirmiausia bus tariamasi Socialdemokratų partijos viduje ir koalicijoje“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

BNS pranešė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio pasisakymus ir pareiškė, jog netvirtins jokio partijos siūlomo kandidato į kultūros ministrus.

REKLAMA

„Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.

REKLAMA
REKLAMA

A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.

Pats „Nemuno aušros“ pirmininkas penktadienį BNS teigė, kad jo įrašas feisbuke visiškai nesusijęs su žydais.

Pastaruoju metu politinę krizę išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aistras dar labiau pakurstė premjerės Ingos Ruginienės ir prezidento G. Nausėdos pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo šis pasitraukė iš pareigų.

Šiuo metu valdantieji yra įstrigę dėl kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoja ir kitų sričių atstovai. Laikinai vadovauti Kultūros ministerijai paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis: kultūros ministro ieškos visa koalicija, „kuris tiks kultūros bendruomenei“ (15)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda nebetvirtins „Nemuno aušros“ kandidatų į ministro postą: „Tai yra pasibaisėtina“ (253)
Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas
Gelūnas svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl Žemaitaičio pasisakymų: „Piktybinis antisemitizmas“ (36)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Opozicija bjaurisi Žemaitaičio pasisakymu apie Gelūną: „Šlykštus antisemitinis išpuolis“ (41)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų