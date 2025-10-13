Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
TV3 naujienos > Sportas

Lenkijos sirgalių viešnagė: sužalota galva, šlapinimasis viešoje vietoje ir neblaivus noras veržtis aikštėn

2025-10-13 08:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 08:46

Policija praneša, kad futbolo rungtynių tarp Lietuvos ir Lenkijos dieną ir po varžybų Kaune fiksuoti keli pranešimai apie galimus pažeidimus, tačiau viešoji tvarka nebuvo sutrikdyta.

Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
58

Policija praneša, kad futbolo rungtynių tarp Lietuvos ir Lenkijos dieną ir po varžybų Kaune fiksuoti keli pranešimai apie galimus pažeidimus, tačiau viešoji tvarka nebuvo sutrikdyta.

0

„Dėkojame sporto aistruoliams, kurie pramogavo atsakingai ir pagarbiai. Viešoji tvarka nebuvo sutrikdyta. Po rungtynių sirgaliai išsiskirstė – nei pranešimų, nei pažeidimų nefiksuota“, – pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisaraitas (AVPK).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos duomenimis, pirmadienio naktį gautas vienas pranešimas, galimai susijęs su futbolo rungtynėmis.

6.24 val. pranešta, kad Aukštaičių gatvėje, viešbutyje, užsieniečiai kelia triukšmą. Nuvykus pareigūnams, darbuotojas paaiškino, kad buvo triukšmauta, tačiau šurmulį kėlę piliečiai nurimę ir miega.

Sekmadienį, anot Kauno AVPK, fiksuoti dar keli pranešimai, susiję su futbolo fanais ir vykusiomis rungtynėmis. 

Policijos duomenimis, 9.11 val. pranešta, kad Laisvės alėjoje vyras (gim. 1986 m.) pro kasas praėjo, nesusimokėjęs už prekes. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

18.05 val. Laisvės alėjoje pastebėtas vyras su sužalota galva. Pastarasis (gim. 1994 m.) perduotas medikams. Vyras pretenzijų niekam neturėjo, teigė nukritęs pats.

19.36 val. ir 20.44 val. gauti pranešimai, kad Perkūno alėjoje, viešoje vietoje, buvo šlapintasi.

21.40 val. pranešta, kad Perkūno alėjoje neblaivus (2,60 prom.) vyras (gim. 1990 m.) pateko į pagrindinės aikštės, kur vyko futbolo varžybos, prieigas. Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Taip pat, anot policijos, vienam sirgaliui (gim. 1960 m.) rungtynių metu sutriko sveikata, prireikė medikų pagalbos. Jis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.

