Lenkijos sirgalių viešnagė: sužalota galva, šlapinimasis viešoje vietoje ir neblaivus noras veržtis aikštėn

„Dėkojame sporto aistruoliams, kurie pramogavo atsakingai ir pagarbiai. Viešoji tvarka nebuvo sutrikdyta. Po rungtynių sirgaliai išsiskirstė – nei pranešimų, nei pažeidimų nefiksuota“, – pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisaraitas (AVPK).
Policijos duomenimis, pirmadienio naktį gautas vienas pranešimas, galimai susijęs su futbolo rungtynėmis.
Karštas futbolo vakaras Kaune: Lietuva – Lenkija (58 nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
Lietuva – Lenkija (BNS nuotr.)
6.24 val. pranešta, kad Aukštaičių gatvėje, viešbutyje, užsieniečiai kelia triukšmą. Nuvykus pareigūnams, darbuotojas paaiškino, kad buvo triukšmauta, tačiau šurmulį kėlę piliečiai nurimę ir miega.
Sekmadienį, anot Kauno AVPK, fiksuoti dar keli pranešimai, susiję su futbolo fanais ir vykusiomis rungtynėmis.
Policijos duomenimis, 9.11 val. pranešta, kad Laisvės alėjoje vyras (gim. 1986 m.) pro kasas praėjo, nesusimokėjęs už prekes. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
18.05 val. Laisvės alėjoje pastebėtas vyras su sužalota galva. Pastarasis (gim. 1994 m.) perduotas medikams. Vyras pretenzijų niekam neturėjo, teigė nukritęs pats.
19.36 val. ir 20.44 val. gauti pranešimai, kad Perkūno alėjoje, viešoje vietoje, buvo šlapintasi.
21.40 val. pranešta, kad Perkūno alėjoje neblaivus (2,60 prom.) vyras (gim. 1990 m.) pateko į pagrindinės aikštės, kur vyko futbolo varžybos, prieigas. Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Taip pat, anot policijos, vienam sirgaliui (gim. 1960 m.) rungtynių metu sutriko sveikata, prireikė medikų pagalbos. Jis buvo pristatytas į gydymo įstaigą.
REKLAMA