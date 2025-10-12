Klaipėdoje nužudytas žmogus, įtariamasis – ligoninėje

Policijos departamento duomenimis, apie 11 val. uostamiesčio Žemaičių gatvėje, name, rastas mirusio vyro (gim. 1959 m.) kūnas su sužalojimais.
Jo nužudymu įtariamam asmeniui (gim. 1961 m.) nustatytas 0,18 proc. neblaivumas. Jis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 129 str. 1 d. – dėl nužudymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA