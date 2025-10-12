Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje nužudytas žmogus, įtariamasis – ligoninėje

2025-10-12 08:51 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 08:51

Klaipėdoje šeštadienio rytą namuose buvo rastas nužudytas vyras, pranešė policija.

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Klaipėdoje šeštadienio rytą namuose buvo rastas nužudytas vyras, pranešė policija.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 11 val. uostamiesčio Žemaičių gatvėje, name, rastas mirusio vyro (gim. 1959 m.) kūnas su sužalojimais.

Jo nužudymu įtariamam asmeniui (gim. 1961 m.) nustatytas 0,18 proc. neblaivumas. Jis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 129 str. 1 d. – dėl nužudymo.

