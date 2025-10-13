Kaune per sulaikymą parduotuvėje sulažoti du policininkai

Kaip skelbia Policijos departamentas, incidentas įvyko sekmadienio vakarą, apie 21.25 val., Šiaurės prospekte esančioje parduotuvėje.
Čia sulaikant viešosios tvarkos pažeidimu įtariamą vyrą (gim. 1991 m.), nukentėjo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas (gim. 1990 m.) ir pareigūnė (gim. 2002).
Suteikus medicinos pagalbą, policininkai gydomi ambulatoriškai.
Tuo metu įtariamasis dėl sutrikusios sveikatos buvo paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo policijai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!