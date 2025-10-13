Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune per sulaikymą parduotuvėje sulažoti du policininkai

2025-10-13 08:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 08:20

Kaune per pažeidėjo sulaikymą parduotuvėje nukentėjo du policininkai.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Kaip skelbia Policijos departamentas, incidentas įvyko sekmadienio vakarą, apie 21.25 val., Šiaurės prospekte esančioje parduotuvėje.

Čia sulaikant viešosios tvarkos pažeidimu įtariamą vyrą (gim. 1991 m.), nukentėjo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas (gim. 1990 m.) ir pareigūnė (gim. 2002).

Suteikus medicinos pagalbą, policininkai gydomi ambulatoriškai. 

Tuo metu įtariamasis dėl sutrikusios sveikatos buvo paguldytas į ligoninę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo policijai.

