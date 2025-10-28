„Jis žavisi Maskva ir seka Putino pavyzdžiu“: Tuskas negailėjo kritikos Orbanui

Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas pareiškė, kad Vengrijos premjeras V. Orbanas „žavisi Maskva“, rašo „The Guardian“.
„Pastaruoju metu Viktoras Orbanas, regis, yra sužavėtas Maskva. Dabar jis mano, kad geriau būtų kurti šiek tiek autoritarinį modelį – tam tikru mastu pagal Rusijos pavyzdį“, – sakė D. Tuskas.
Vengrija yra viena skurdžiausių Europos Sąjungos valstybių
Lenkijos premjeras pridūrė, kad 1989 metais Vengrija buvo gerokai pralenkusi Lenkiją, tačiau dabar yra viena skurdžiausių Europos Sąjungos valstybių.
„Tie, kurie toleravo korupciją, pavyzdžiui, susijusią su Europos fondais, atsiliko šiose didžiosiose ekonomikos augimo ir tautos gerovės lenktynėse“, – pabrėžė D. Tuskas.
