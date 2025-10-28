Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Jis žavisi Maskva ir seka Putino pavyzdžiu“: Tuskas negailėjo kritikos Orbanui

2025-10-28 20:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 20:01

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas kirto Vengrijos vadovui Viktorui Orbanui – anot jo, šis žavisi Maskva ir mėgdžioja Vladimiro Putino autoritarinį valdymo modelį. D. Tuskas pabrėžė, kad toks kelias veda ne į pažangą, o į atsilikimą – ir priminė, kad Vengrija iš lyderės tapo viena skurdžiausių Europos Sąjungos šalių.

„Jis žavisi Maskva ir seka Putino pavyzdžiu“: Tuskas negailėjo kritikos Orbanui (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas kirto Vengrijos vadovui Viktorui Orbanui – anot jo, šis žavisi Maskva ir mėgdžioja Vladimiro Putino autoritarinį valdymo modelį. D. Tuskas pabrėžė, kad toks kelias veda ne į pažangą, o į atsilikimą – ir priminė, kad Vengrija iš lyderės tapo viena skurdžiausių Europos Sąjungos šalių.

REKLAMA
2

Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas pareiškė, kad Vengrijos premjeras V. Orbanas „žavisi Maskva“, rašo „The Guardian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pastaruoju metu Viktoras Orbanas, regis, yra sužavėtas Maskva. Dabar jis mano, kad geriau būtų kurti šiek tiek autoritarinį modelį – tam tikru mastu pagal Rusijos pavyzdį“, – sakė D. Tuskas.

REKLAMA
REKLAMA

Vengrija yra viena skurdžiausių Europos Sąjungos valstybių

Lenkijos premjeras pridūrė, kad 1989 metais Vengrija buvo gerokai pralenkusi Lenkiją, tačiau dabar yra viena skurdžiausių Europos Sąjungos valstybių.

„Tie, kurie toleravo korupciją, pavyzdžiui, susijusią su Europos fondais, atsiliko šiose didžiosiose ekonomikos augimo ir tautos gerovės lenktynėse“, – pabrėžė D. Tuskas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
Po Orbano kaltinimų – Lenkijos atsakas: „Be jūsų pinigų rusai negalėtų tęsti karo“ (20)
Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą“: „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą“ (nuotr. SCANPIX)
Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą“: „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą“ (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Aha
Aha
2025-10-28 20:17
BBD Orbanas ant to Tusko.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų