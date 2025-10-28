Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Zelenskis apie susitikimą su Putinu ir Trumpu: įvardijo 2 šalis, į kurias tikrai nevyktų

2025-10-28 11:53
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 11:53

Jei trišalis susitikimas duos teigiamų rezultatų Ukrainai ir padės baigti karą, nesvarbu, kur jis vyks – tik ne Rusijoje ar Baltarusijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

Istorinis susitikimas? Zelenskis, Trumpas ir Putinas gali sėsti prie vieno stalo jau šią savaitę (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Jei trišalis susitikimas duos teigiamų rezultatų Ukrainai ir padės baigti karą, nesvarbu, kur jis vyks – tik ne Rusijoje ar Baltarusijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

0

Prieš keletą savaičių buvo kalbama, kad galėtų įvykti V. Zelenskio, Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis: savrbu tik ne Rusijoje ir ne Baltarusijoje

D. Trumpas buvo pradėjęs planuoti susitikimą su V. Putinu, jis turėjo vykti Vengrijoje, tačiau D. Trumpas susitikimą atšaukė.

Komentuodamas susitikimą su V. Putinu Vengrijoje, V. Zelenskis pareiškė, kad jam neprieštarautų, jeigu jis tikrai priartintų taiką.

„Kai Paryžiuje kalbėjomės su ponu Witkoffu, pasakiau, kad problema yra ne Vengrija, o Vengrijos lyderis – jis viską blokuoja Ukrainai. Jei bus rezultatų, tegu Dievas būna su juo, – tegul derybos vyks kur reikia. Jei tai bus trišalio susitikimo sąlyga, o tai reiškia, kad pasieksime kokį nors teigiamą rezultatą Ukrainai, visų pirma dėl karo pabaigos, tai Dievas su juo, tegul“, – cituojamas V. Zelenskis.

„Jei trišalis susitikimas bus dėl karo pabaigos, mes esame pasirengę – nesvarbu, kur. Beveik nesvarbu – tik ne Rusijoje, žinoma, ir tikrai ne Baltarusijoje“, – pabrėžia V. Zelenskis.

Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą

JAV prezidentas D. Trumpas pakartojo, kad su Rusijos vadovu V. Putinu susitiks tik tuo atveju, jei žinos, kad bus sudarytas susitarimas dėl Ukrainos.

„Turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. Neketinu gaišti laiko“, – sekmadienį lėktuve „Air Force One“ žurnalistams pareiškė D. Trumpas, paklaustas, ką Rusija turės padaryti, kad jis perkeltų planuotą susitikimą su V. Putinu.

Prieš kelias dienas D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu, kuris turėjo vykti Budapešte, ir atidėjo jį neribotam laikui. Be to, jo administracija pirmąkart per antrąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste įvedė naujas sankcijas Rusijai, akcentuodama V. Putino nenorą nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą.

D. Trumpas taip pat pakartojo, kad jis yra nusivylęs ir tikėjo, jog taika šiame regione įsivyraus kur kas greičiau, nei Artimuosiuose Rytuose.

