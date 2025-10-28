Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis paragino Donaldą Trumpą spausti Kinijai dėl paramos Rusijai

2025-10-28 10:41 / šaltinis: BNS
2025-10-28 10:41

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino savo kolegą iš JAV Donaldą Trumpą daryti spaudimą Kinijos lyderiui Xi Jinpingui, kad šis sumažintų paramą Rusijai.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

1

„Manau, kad tai gali būti vienas iš (Trumpo) stiprių žingsnių, ypač jei po šio ryžtingo sankcijų žingsnio Kinija bus pasirengusi sumažinti importą“, – žurnalistams pareiškė V. Zelenskis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę D. Trumpas atsisakė planuoto aukščiausiojo lygio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir, pareiškęs, kad yra nusivylęs, jog Rusija nesustabdo savo puolimo, smogė Maskvai pirmuoju dideliu sankcijų paketu, nukreiptu prieš dvi svarbiausias naftos bendroves.

D. Trumpas ketvirtadienį Pietų Korėjoje turėtų susitikti su Xi Jinpingu. Tai bus pirmasis JAV ir Kinijos prezidentų susitikimas akis į akį nuo sausio, kai 79-erių respublikonas grįžo į Baltuosius rūmus. 

