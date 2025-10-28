Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis: Europos parama Ukrainos kovai reikalinga dar dvejiems–trejiems metams

2025-10-28 10:39 / šaltinis: BNS
2025-10-28 10:39

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ukrainiečių kovai su rusų pajėgomis reikia Europos finansinės paramos dar dvejiems–trejiems metams.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad ukrainiečių kovai su rusų pajėgomis reikia Europos finansinės paramos dar dvejiems–trejiems metams.

Šie jo komentarai pasirodė antradienį.

„Tai dar kartą pabrėžiau visiems Europos lyderiams. Pasakiau jiems, kad nesiruošiame kovoti dešimtmečius, bet jūs turite parodyti, kad kurį laiką galėsite teikti stabilią finansinę paramą Ukrainai“, – teigė V. Zelenskis per susitikimą su žurnalistais.

„Būtent todėl jie turi omenyje šią 2–3 metų programą“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje Europos Komisijos (EK) pasiūlymą palaipsniui atblokuoti įšaldytą Rusijos turtą, kad būtų galima finansuoti Ukrainą.

