Rusijos kariuomenė teigia užėmusi dar tris kaimus Ukrainoje

2025-10-27 14:41 / šaltinis: BNS
2025-10-27 14:41

Rusija pirmadienį pranešė, kad jos kariai užėmė dar tris kaimus Ukrainoje, Maskvai stengiantis padidinti savo pranašumą mūšio lauke, kol stringa pastangos siekti taikos.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
Rusija pirmadienį pranešė, kad jos kariai užėmė dar tris kaimus Ukrainoje, Maskvai stengiantis padidinti savo pranašumą mūšio lauke, kol stringa pastangos siekti taikos.

1

Rusijos gynybos ministerija socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime nurodė, kad jos pajėgos užėmė Novomykolajivkos ir Pryvilnės gyvenvietes Zaporižios srityje ir Jehorivkos gyvenvietę Dnipropetrovsko srityje.

Rusija tvirtina aneksavusi pietinį Zaporižios regioną, tačiau nėra to paties pareiškusi apie Dnipropetrovsko regioną, į kurį jos kariai pirmą kartą įžengė anksčiau šiais metais.

Nors Rusija šiame išsiplėtusiame fronte turi gyvosios jėgos ir ginkluotės pranašumą, jos teritorinis progresas yra lėtas ir brangiai kainuoja.

Per pastaruosius metus Kremliaus kariuomenė užėmė apie 6 tūkst. kv. km, arba vieną procentą Ukrainos teritorijos, rodo naujienų agentūros AFP atlikta Karo tyrimų instituto (ISW), bendradarbiaujančio su Kritinių grėsmių projektu, duomenų analizė.

Savaitgalį Ukrainos kariuomenė pranešė, kad apie 200 Rusijos karių įžengė į Pokrovsko miestą, kurį Maskva jau kelis mėnesius bando apsupti ir užimti.

Rusija aplink miestą sutelkė savo pagrindines puolamąsias pajėgas, todėl susidarė sudėtinga padėtis, sekmadienį sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Rusija taip pat taikosi į Kupjanską, strategiškai svarbų miestą šiaurės rytinėje Charkivo srityje.

Po šių metų diplomatinio šurmulio ir pirmųjų tiesioginių Rusijos ir Ukrainos derybų per daugiau nei trejus metus, pastangos užbaigti karą įšalo be didesnių pažangos ženklų.

Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsisakė planuoto aukščiausiojo lygio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir, pareiškęs, kad yra nusivylęs, jog Rusija nesustabdo savo puolimo, smogė Maskvai pirmuoju dideliu sankcijų paketu, nukreiptu prieš dvi svarbiausias naftos bendroves.

