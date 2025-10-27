Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Atėjo jų eilė“: ekspertas – apie Ukrainos smūgius Maskvos sričiai

2025-10-27 12:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 12:54

Vargu ar artimiausiu metu Ukraina vykdys atakas prieš Maskvą, nes šiuo metu tai nėra būtina, tačiau Maskvos sritis ir joje esanti karinė infrastruktūra vis dar išlieka svarbiais taikiniais. Apie tai „Radio NV“ eteryje kalbėjo karo analitikas, Ukrainos kariuomenės veteranas Jevgenijus Dykyjus.

Maskva (nuotr. SCANPIX)
27

Vargu ar artimiausiu metu Ukraina vykdys atakas prieš Maskvą, nes šiuo metu tai nėra būtina, tačiau Maskvos sritis ir joje esanti karinė infrastruktūra vis dar išlieka svarbiais taikiniais. Apie tai „Radio NV" eteryje kalbėjo karo analitikas, Ukrainos kariuomenės veteranas Jevgenijus Dykyjus.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Galima sakyti, kad žiedas aplink Maskvą siaurėja. Bet nemanau, kad artimiausiu metu mes pulsime pačią Maskvą. Nes to tiesiog nereikia. Kol kas užduotis yra Maskvos priemiesčiuose esantys objektai, kuriuose dirba daug aukštos kvalifikacijos inžinierių ir kurie gamina „importą pakeičiančius“ dalykus. Galbūt tam tikru momentu nuspręsime: gerai, dabar jau galima pažaisti, pažiūrėti, kiek arti Kremliaus galime prieit“, – komentavo J. Dykyjus.

Jo teigimu, šiuo metu vykdomos operacijos būtent Maskvos srityje, ir šiuo metu smūgių jau sulaukia artimiausias Maskvos priemiestis.

„Maskva tikrai gerai aprūpinta oro gynybos sistemomis. Ir tam, kad demonstratyviai pultume, išdaužytume Kremliaus langus, reikėtų panaudoti tiek daug dronų, kad daug racionaliau tą patį kiekį panaudoti mažiau simboliniams, bet užtat daug praktiškesniems objektams. Gamykloms, sandėliams ir pan.“, – paaiškino ekspertas.

Jis pažymėjo, kad smūgiai į Maskvos sritį nėra kokie nors simboliniai veiksmai, siekiant parodyti, kad Ukraina pasiekė Rusijos sostinę, tai yra sistemingo darbo etapas.

„Atėjo eilė toms gamykloms, kurios yra Maskvos srityje. Čia įdomu tai, kad kuo arčiau Maskvos, tuo daugiau įdomių Rusijos gynybos pramonės objektų. Daug sunkiosios pramonės, pavyzdžiui, dirbančios su sprogmenimis, sunkiuoju metalu, yra iškeltos. Tuo tarpu technologijų gamyklos– viskas, kas susiję su optika, elektronika, su subtilesniais dalykais, kur reikalingi kvalifikuoti inžinieriai – tokia pramonė yra sutelkta Maskvos srityje. Dabar atėjo jų eilė“, – pažymėjo J. Dykyjus.

Rusija teigia atrėmusi į Maskvą nukreiptą Ukrainos dronų ataką

Rusija atrėmė didelio masto Ukrainos dronų ataką, kurios taikiniai buvo ir Maskva, pirmadienį pranešė Gynybos ministerija.

Netoli sostinės buvo perimta 40 kovinių dronų, „34 iš jų skrido Maskvos link“, sakoma ministerijos pranešime.

Iš pradžių pranešimų apie žalą ar sužeistuosius nebuvo.

Pasak Rusijos „Telegram“ kanalo „Mash“, apie sprogimus pranešė Maskvos srities Domodedovo, Podolsko, Dubnos, Ramenskojės ir Troicko miestų gyventojai. Vienintelėse turimose nuotraukose buvo matyti dūmų stulpas netoli Komunarkos miestelio.

maskva nesvarbiausia
maskva nesvarbiausia
2025-10-27 13:00
pirmiausia naikint naftos bazes(ypač omsko) ir dujotiekius(ypač kaspijos)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
