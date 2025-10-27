Trumpas negaili kritikos Putinui: „Štai ką jis turėtų daryti, užuot bandęs raketas“

„Saab“ pasirengusi steigti Ukrainoje naikintuvų „Gripen“ gamyklą
„Saab“ yra pasirengusi Ukrainoje atidaryti naikintuvų „Gripen“ surinkimo gamyklą, dienraščiui „Financial Times“ išsakytuose komentaruose paskelbė šios švedų gynybos bendrovės generalinis direktorius Mikaelis Johanssonas, praneša „Unian“.
„Karo metu tai nėra lengva, tačiau būtų puiku Ukrainoje įrengti bent jau galutinio surinkimo ir bandymų, o galbūt ir dalinės gamybos patalpas“, – sakė bendrovės „Saab“ vadovas.
M. Johanssonas pareiškė, kad, sudarius susitarimą su Ukraina, „pajėgumų poreikis išaugs maždaug dvigubai“, nors „Saab“ šiuo metu investuoja į gamybos pajėgumų didinimą Brazilijoje, kad galėtų pagaminti apie 20-30 naikintuvų „Gripen“ per metus. Jis taip pat pridūrė, kad „Saab“ pajėgumus sieks plėsti ne tik Brazilijoje, taip pat galbūt Kanadoje ir kitose Europos šalyse.
M. Johanssonas taip pat pažymėjo, kad viena iš galimybių finansuoti gamybą – panaudoti dalį įšaldyto Rusijos turto.
„Būtina rasti sprendimą dėl finansavimo, kuris dabar svarstomas politiniu lygmeniu: kokią dalį finansavimo ir rizikos prisiims Švedija, kokią dalį galima pasidalyti nedalyvaujant kitoms šalims, o kokia dalis gali būti panaudota iš konfiskuoto Rusijos turto. Tai dar nėra visiškai aišku“, – pažymėjo jis.
Agentūros „Agency Partners“ aviacijos ir gynybos analitikas Sashas Tusa teigė, kad „Saab“ turi „daugiau galimybių padidinti apimtis nei daugelis kitų“. Jis pridūrė, kad naikintuvų „Gripen“ gamyba pasiekė aukščiausią tašką – apie 18 orlaivių per metus, o „Saab“ šiuo metu pagamina „šiek tiek daugiau nei pusę šio skaičiaus“.
„Sunkiausia neapsiriboti istoriškai aukštu gamybos lygiu“, – tvirtino sakė jis.
Šią savaitę Ukraina ir Švedija pasirašė preliminarų susitarimą, pagal kurį Kyjivui bus pristatyta 100-150 naujos modifikacijos naikintuvų „Gripen“. Tiesa, tai preliminarus susitarimas, bet ne visavertė sutartis su aiškiomis apimtimis, terminais ir sąmatomis.
Pasak Švedijos ministro pirmininko, šiai sutarčiai visiškai įvykdyti prireiks 10-15 metų.
Tuo pat metu prezidentas V. Zelenskis teigė, kad pirmieji lėktuvai gali būti pristatyti jau kitais metais. Kartu ekspertai pažymi, kad tokiu atveju gali būti kalbama apie naudotus lėktuvus.
Tuskas sukritikavo galimybę ateityje atkurti ekonominius ryšius su Rusija
Rusijos karo Ukrainoje pabaiga gali paskatinti pastangas atkurti ekonominius ryšius su Rusija, įskaitant prieštaringai vertinamo dujotiekio „Nord Stream 2“ atstatymą, interviu britų laikraščiui „Sunday Times“ įspėjo Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija susiduria su didžiulėmis ekonominėmis problemomis, kurios bus ilgalaikės ir kurias dar labiau pagilino naujos JAV įvestos sankcijos
Galimų taikos derybų tarp Rusijos ir Ukrainos akivaizdoje pasigirdusius Europos politikų raginimus atkurti ryšius su Maskva, kai karas galutinai pasibaigs, D. Tuskas pavadino „pavojaus signalu“.
„(Aš žinau – ELTA), kad tai reiškia, jog kažkas Europoje nori atkurti „Nord Stream 2“, užmegzti gerus verslo ryšius su Rusija naftos ir dujų srityje ir pan.“, – sakė jis.
„Man tai visada yra tarsi pavojaus signalas“, – pridūrė D. Tuskas.
ELTA primena, kad britų dienraštis „The Financial Times“ 2025 m. kovo mėn. pranešė apie slaptas derybas Šveicarijoje dėl dujotiekio „Nord Stream 2“ atkūrimo, kurioms tarpininkavo buvęs komunistinės Rytų Vokietijos slaptosios policijos pareigūnas Matthiasas Warnigas, pažįstantis Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nuo tada, kai jiedu kartu dirbo šnipais Šaltajam karui baigiantis. M. Warnigas vadovavo šiam dujotiekiui iki bankroto paskelbimo 2023 m..
Dujotiekį „Nord Stream 2“, kuriuo dujos buvo transportuojamos iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą, kritikai apibūdina kaip strateginę klaidą ir Europos nuolaidžiavimo Maskvai simbolį.
Jis buvo susprogdintas 2022 m., netrukus po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo plataus invaziją į Ukrainą. Vėliau dėl įtariamo dalyvavimo sabotaže buvo suimtas profesionalus naras iš Ukrainos.
„Problema su „Nord Stream 2“ yra ne ta, kad jis buvo susprogdintas. Problema yra ta, kad jis buvo pastatytas“, – platformoje „X“ šį mėnesį rašė D. Tuskas.
Laikraščiui „Sunday Times“ duotame interviu Lenkijos ministras pirmininkas tikino, kad Lenkijos teismo sprendimas netenkinti Vokietijos prašymo perduoti vieną iš įtariamųjų „Nord Stream“ sabotaže, reiškia, kad Ukraina turi teisę pulti su Rusija susijusius taikinius bet kurioje Europos vietoje.
Iliuzijų eros pabaiga Europoje ir ilgalaikės ekonominės problemos Rusijoje
Lenkijos premjeras taip pat griežtai sukritikavo Europos atsainų Rusijos keliamos grėsmės ir Vladimiro Putino ekspansionistinių ambicijų nuvertinimą.
„Kalbame apie iliuzijų eros pabaigą Europoje – bijau, kad pernelyg vėlyvą. Gerai pasiruošti visoms grėsmėms jau per vėlu, bet ne per vėlu išgyventi“, – britų laikraščiui sakė D. Tuskas.
Lenkijos ministras pirmininkas taip pat sakė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jį užtikrino, jog Kyjivas pasirengęs kovoti su Rusija mažiausiai „dar dvejus ar trejus metus“.
„Neabejoju, kad Ukraina išliks nepriklausoma valstybė. Svarbiausias klausimas dabar yra tai, kiek dar aukų turėsime. Prezidentas Zelenskis ketvirtadienį man sakė, kad tikisi, jog karas netruks dešimt metų, bet Ukraina yra pasirengusi kovoti dar dvejus ar trejus metus“, – pasakojo D. Tuskas.
Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija susiduria su „dramatiškomis“ ekonominėmis problemomis, kurios bus ilgalaikės ir kurias dar labiau pagilino naujos JAV sankcijos, nukreiptos prieš jos naftos sektorių, bet pabrėžė, kad Maskva vis dar turi pranašumą vienoje kritiškai svarbioje srityje.
„Rusai patiria tikrai rimtų ekonominių sunkumų“, – sakė Lenkijos ministras pirmininkas.
„Ar tai reiškia, kad galime sakyti, jog laimime? Tikrai ne. (Rusai – ELTA) turi vieną didelį pranašumą prieš Vakarus, ypač prieš Europą: jie pasirengę kovoti“, – pridūrė jis.
Kaip anksčiau rašė ELTA, JAV praėjusį trečiadienį paskelbė naujas sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms. Amerikos paskelbtos sankcijos apima viso „Rosneft“ ir „Lukoil“ turto JAV įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis. Priemonių paketas taip pat apima sankcijas dešimtims jų dukterinių įmonių. Tai pirmosios JAV sankcijos Rusijai nuo tada, kai D. Trumpas antrą kartą tapo JAV prezidentu.
Lavrovas: įsiveržimas į Ukrainą nepažeidė Budapešto memorandumo
Interviu Vengrijos „YouTube“ kanalui Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva nelaiko savo plataus masto įsiveržimo į Ukrainą Budapešto memorandumo pažeidimu. Jį citavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“, pranešė „Kyiv Post“.
„Memorandume sakoma, kad Ukraina, kaip ir kitos buvusios Sovietų Sąjungos respublikos, atidavusios branduolinius ginklus, gaus branduolinių valstybių garantijas nebranduolinėms valstybėms. Tik tiek“, – teigė S. Lavrovas, nutylėjęs, kad Rusijos pasirašytame memorandume kalbama ir apie pagarbą šalių – Ukrainos, Baltarusijos ir Kazachstano – suverenitetui.
„Šios garantijos teigia, kad branduoliniai ginklai nebus panaudoti prieš nebranduolines valstybes, kurios yra Branduolinių ginklų neplatinimo sutarties šalys“, – pridūrė S. Lavrovas.
Rusijos užsienio reikalų ministras savo ruožtu apkaltino Ukrainą pažeidus kitą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) susitarimą, kartodamas, kad ji neva pažeidinėjo mažumų teises, nepaisydama demokratijos bei žodžio laisvės standartų.
Tame pačiame interviu S. Lavrovas pasisakė ir apie JAV prezidento Donaldo Trumpo atšauktą suplanuotą susitikimą su Vladimiru Putinu Budapešte, Vengrijoje. Jis sakė, kad kalbant apie taikos iniciatyvas Baltieji rūmai po pirmadienio telefono skambučio nepasiūlė „jokių naujų susitikimų ar pokalbių“. S. Lavrovas teigė, kad iniciatyva kilo iš JAV, todėl Rusija bus pasirengusi judėti į priekį tada, kai to pageidaus amerikiečiai.
„Kyiv Post“ primena, kad 1994 m. gruodžio mėnesį Budapešte trijų branduolinių valstybių JAV, Rusijos ir Jungtinės Karalystės pasirašytame Saugumo garantijų memorandume sakoma, kad pasirašiusios šalys „įsipareigoja gerbti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir esamas sienas, negrasins ir nenaudos jėgos prieš Ukrainos teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę ir jokie jų ginklai niekada nebus panaudoti prieš Ukrainą, išskyrus savigynai ar kitaip pagal Jungtinių Tautų Chartijos nuostatas“. Remdamosi memorandumu ir kitomis sutartimis, 1993-1996 m. Ukraina ir kelios kitos buvusios sovietų respublikos atsisakė savo branduolinių ginklų.
JAV ekspertas: Rusija suprato, kad, vengdama geranoriškai derėtis, sulauks pasekmių
Įvesdamas naujas sankcijas Rusijai, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pademonstravo savo ilgametę nuostatą derybų atžvilgiu, pagal kurią, jei šalis atsisako pradėti geranorišką dialogą, jai būna taikomos poveikio priemonės su rimtomis pasekmėmis.
Tai aukščiausiojo lygio susitikimo dėl veiksmų Ukrainoje kuluaruose duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pasakė buvęs Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos vyresnysis direktorius Europos ir Rusijos klausimams Andrew Peekas.
A. Peekas pažymėjo, kad prezidentas veda derybas taip, kaip yra įpratęs, t. y. pirmiausia suteikia kitai šaliai visas galimybes susitarti, o jei tai nepavyksta, imasi poveikio priemonių.
Jis priminė, kad D. Trumpas per savo pirmąją kadenciją panašaus požiūrio laikėsi ir Irano atžvilgiu. Per 2015-2016 m. rinkimų kampaniją D. Trumpas žadėjo pasitraukti iš branduolinio susitarimo. Pasak buvusio pareigūno, D. Trumpas suteikė tiek Iranui, tiek Europos šalims galimybę pasiekti geresnį susitarimą, tačiau kai šios pastangos žlugo, jis nurodė Jungtinėms Valstijoms trauktis iš susitarimo.
A. Peekas teigė, kad tai, jog prezidentas D. Trumpas parodė kantrybę, nereiškia, kad geranoriškai nesiderėję asmenys išvengs pasekmių, ir pridūrė, kad rusai dabar tai supranta.
Paklaustas, ar D. Trumpas gali greitai pakeisti kursą ir panaikinti sankcijas Rusijai mainais į nedidelius V. Putino pažadus, A. Peekas atsakė, kad tai priklausys nuo to, ką Maskva bus pasirengusi pasiūlyti. Jis pridūrė, kad reikia palaukti ir pažiūrėti, kokį sandorį gali pasiūlyti V. Putinas, jei tokia situacija susiklostytų.
Komentuodamas Jungtinių Valstijų galimybes aprūpinti Ukrainą ilgo nuotolio raketomis „Tomahawk“ ar panašiomis sistemomis, A. Peekas sakė, kad šį sprendimą priims prezidentas D. Trumpas. Tačiau jis atkreipė dėmesį į numatomą sankcijų pagrindinėms Rusijos naftos bendrovėms poveikį.
Jo teigimu, jei tikslas būtų suteikti Ukrainai galimybę atakuoti Rusijoje esančius taikinius, pavyzdžiui, naftos perdirbimo gamyklas, sankcijos, nukreiptos prieš spragas ir tokias bendroves kaip „Rosneft“, greičiausiai būtų daug veiksmingesnės nei bet raketos „Tomahawk“.
Spalio 22 d. Jungtinės Valstijos paskelbė platų sankcijų paketą Rusijos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ bei dešimtims jų patronuojamųjų įmonių.
Maži kaimai – „dideli pasiekimai“: kaip Kremlius manipuliuoja karo sėkmėmis
Ukrainos kariuomenė sekmadienį paskelbė, kad Rusijos kareiviai pateko į Ukrainos rytuose esantį Pokrovsko miestą, dėl kurio vyksta nuožmios kautynės ir kur rusai ukrainiečių pozicijas puola daug mėnesių.
Anot Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo, kelios nedidelės Rusijos pėstininkų grupelės prasiskverbė į miestą apeidamos Ukrainos gynybines pozicijas.
Apie 200 Rusijos kareivių užsiėmė savo pozicijas, o tarp jų ir ukrainiečių pajėgų vyksta sunkios kovos. Kyjivas paskelbė, kad abi pusės naudoja dronus.
Generalinis štabas teigia, kad mūšiai yra itin dinamiški ir intensyvūs, o Rusijos pajėgos taip pat bando ukrainiečių gynybines pozicijas įveikti tankais ir šarvuočiais.
Tačiau Ukraina neigia Rusijos teiginius apie Pokrovske neva visiškai apsuptus ukrainiečių karius.
Generalinis štabas sako, kad Ukrainos pajėgos atkovojo vietoves aplink miestą, stabilizuoja padėtį šiame sektoriuje ir palei kelius vedančius į Porkovską.
Pokrovską ir netoliese esantį Myrnohradą rusai puola jau daug mėnesių ir šiems miestams gresia patekti į apsuptį.
Ukraina jau ilgiau nei tris su puse metų ginasi nuo 2022 m. Rusijos pradėto pilno masto įsiveržimo.
Trumpas pašiepė Putino branduolinius bandymus: „Jie žino, kad mūsų atominis laivas prie jų krantų“
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės kruizinės raketos „Burevestnik“ bandymą ir išgyrė šį „unikalų“ branduolinį ginklą, kurio veikimo nuotolis siekia 14 tūkst. kilometrų.
Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad V. Putino pranešimas apie branduolinės raketos bandymą buvo netinkamas bei pabrėžė, kad JAV su Rusija „nežais žaidimų“.
„Jie žino, kad mes turime povandeninį atominį laivą – geriausią pasaulyje – tiesiai prie jų krantų. Taigi mums nereikia, kad raketa skristų 8 tūkst. (apie 13 tūkst. km) mylių. Jie nežaidžia su mumis žaidimų, mes taip pat su jais nežaisime“, – žurnalistams prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 800 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 27 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 137 960 karių, iš kurių 800 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 293 rusų tankus (+2), 23 480 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 34 036 artilerijos sistemas (+34), 1 527 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 230 oro gynybos sistemų (+1), 428 karo lėktuvus, 346 sraigtasparnius, 74 946 nepilotuojamuosius orlaivius (+547), 3 880 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 65 655 transporto priemones ir kuro cisternas (+138), 3 981 specialiosios įrangos vienetą.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Putinas keičia taktiką: „The Economist“ įvardijo Kremliaus tikslą Ukrainoje
Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, bandydama nutraukti elektros energijos tiekimą pramoniniams regionams ir sukelti chaosą tarp gyventojų, skelbia „The Economist“, cituoja „RBC–Ukraine“.
Leidinys pažymi, kad Rusijos karinės pajėgos žymiai padidino smūgių Ukrainos energetikos objektams skaičių, ypač Sumų, Černihivo ir Charkivo srityse. Po neseniai įvykusių atakų kai kurios vietovės elektros neturėjo kelias dienas.
Analitikų teigimu, Rusijos taktika pasikeitė – smūgiai tapo tikslingi ir sistemingi. Anksčiau raketos buvo paleidžiamos chaotiškai, o dabar priešas koncentruoja atakas konkrečiuose regionuose, naudodamas naujos kartos dronus.
Rusija pranešė pernakt numušusi 193 ukrainiečių dronus
Rusijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad per naktį numušė 193 ukrainiečių bepiločius orlaivius, o vietos valdžios institucijos paskelbė, kad per šį antskrydį žuvo žmogus.
„Praėjusią naktį priešlėktuvinės gynybos sistemos neutralizavo ir sunaikino 193 Ukrainos kovinius bepiločius orlaivius“, – platformoje „Telegram“ rašė.
Pasienyje esančios Briansko srities gubernatorius Aleksandras Bogomazas platformoje „Telegram“ pranešė, kad Pogaro kaime dronas pataikė į mikroautobusą, žuvo vairuotojas ir buvo sužeisti penki keleiviai.
Rusijos pajėgos su Ukraina besiribojančiame Brianske iš viso numušė 47 dronus, dar 40 – Maskvos regione, kur dauguma nepilotuojamųjų skraidyklių skriejo link sostinės, pranešė Gynybos ministerija.
Tęsdama 2022 m. vasario mėn. pradėtą plataus masto invaziją, Rusija nuolat rengia dronų ir raketų atakas, ypač prieš Ukrainos energetikos tinklus.
Savo ruožtu, Ukraina į tai vis dažniau smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir kitiems energetikos infrastruktūros objektams.
Dronų ataka Maskvoje: mieste aidėjo sprogimai, prie Kremliaus pastatyti kariai
Sekmadienio vakarą Rusijos sostinę Maskvą atakavo „nežinomi dronai“. Rusijos valdžia tradiciškai „ramina“, kad tariamai viskas buvo numušta, tačiau visoje Maskvoje buvo girdimi sprogimai.
Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasis Ukrainos Kovos su dezinformacija centro vadovo Andrijaus Kovalenkos informacija ir Rusijos žiniasklaida
Rusijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad per naktį numušė 193 ukrainiečių bepiločius orlaivius, 40 jų – Maskvos regione vietos, valdžios institucijos paskelbė, kad per šį antskrydį žuvo žmogus.
A. Kovalenko pranešė tik tiek, kad Maskva buvo atakuojama dronais, tačiau detalių nepateikė. Tuo tarpu Rusijos žiniasklaida skelbia daugybę nuotraukų ir vaizdo įrašų iš Rusijos sostinės: ten labai triukšminga, girdimi sprogimai, mieste iškilo dūmų stulpas. Tarp Maskvos gyventojų vyrauja panika.
A loud explosion in Moscow (Russia).— Douggie Fukkew (@MrFukkew) October 26, 2025
Local media reported a missile strike. pic.twitter.com/ANAdiGSRuT
Rusijos kanalai teigia, kad Ukrainos dronas tariamai pataikė į daugiaaukštį namą. Tačiau tai labiau primena Rusijos priešlėktuvinės gynybos, kuri „išgarsėjo“ pataikymais į savo pačios daugiaaukščius namus, „darbą“, pažymi „RBC-Ukraine“.
Tuo tarpu Maskvos meras Sergejus Sobianinas skelbia, kad „viskas numušta“. Jis teigia, kad Rusijos oro gynyba tariamai „atrėmė“ dronų atakas. Tiesa, jis nekomentuoja dūmų stulpo Rusijos sostinės centre.
Tuo tarpu internete jau pasklido nuotrauka, kurioje – priešais Kremlių išsirikiavę Rusijos kariai su kulkosvaidžiais.
Pažymėtina, sekmadienio dieną Maskvos srityje buvo girdimi sprogimai netoli aerodromo, kuriame yra dislokuota strateginė Rusijos aviacija.
Sužeistųjų per Rusijos drono smūgį į mikroautobusą Ukrainos Sumų srityje padaugėjo iki 13, vienas žmogus žuvo
Ukrainos Sumų srityje Rusijos dronui smogus į mikroautobusą žuvo 69 metų vyras ir buvo sužeista 13 žmonių, tarp jų 8 metų berniukas ir 15 metų mergaitė, sekmadienį „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas.
Pasak jo, du sužeistieji – vaikas ir suaugęs – yra sunkios būklės, gydytojai kovoja už jų gyvybes. Tarp sužeistųjų yra du 15 ir 8 metų vaikai, pranešė jis.
„Šioje kelio atkarpoje galioja eismo apribojimai. Tai didelės rizikos zona, kurią priešas ne kartą puolė dronais. Parengtas ir patvirtintas keleivių vežimo aplinkkeliu planas. Transporto operatoriams buvo pranešta apie alternatyvius, saugesnius maršrutus“, – pridūrė jis.
„Gydytojai šiuo metu apžiūri dar tris sužeistus žmones, Rusijos bepiločiui orlaiviui Sumų rajone rėžusis į keleivinį mikroautobusą. Taigi, sužeistųjų per Rusijos ataką skaičius išaugo iki 13“, – vėliau „Telegram“ kanale pranešė O. Hryhorovas.
Jo teigimu, tarp sužeistųjų yra dešimt moterų, vienas vyras ir du vaikai.
„20.40 val. buvo žinoma, kad per bepiločio orlaivio ataką prieš mikroautobusą žuvo 69 metų vyras“, – feisbuke pranešė prokuratūra.
Trumpas negaili kritikos Putinui: „Štai ką jis turėtų daryti, užuot bandęs raketas“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino pranešimas apie branduolinės sparnuotosios raketos bandymą buvo nederamas.
„Jis turėtų užbaigti karą (Ukrainoje). Karas, turėjęs trukti vieną savaitę, netrukus įžengs jau į ketvirtus metus. Štai ką jis turėtų daryti, užuot išbandęs raketas“, – žurnalistams prezidento lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas.
Sekmadienį V. Putinas paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės raketos „Burevestnik“, jo teigimu, turinčios „neribotą veikimo nuotolį“, bandymą.
D. Trumpas žadėjo greitai užbaigti karą Ukrainoje, kai sausio mėnesį grįžo į Baltuosius rūmus, tačiau Maskvos ir Kyjivo derybos įstrigo, nepaisant JAV prezidento tarpininkavimo pastangų.
Rusijos prezidentas, pranešęs apie raketos bandymą, įsakė parengti „infrastruktūrą, kad šį ginklą pradėtų naudoti Rusijos ginkluotosios pajėgos“. V. Putinas raketą pavadino „unikaliu kūriniu, kurio pasaulyje neturi niekas kitas“.
Per pastarąjį bandymą, įvykdytą spalio 21 d., raketa per „maždaug 15 valandų“ įveikė 14 tūkst. kilometrų atstumą, tvirtino Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas ir pridūrė, kad tai nėra viršutinė šio ginklo riba.