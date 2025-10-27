NYT: viena šalis už milijardus slapta perka ginklus iš Rusijos

Žurnalistai išanalizavo apie 1 tūkst. Rusijos korporacijos „Rostec“ dokumentų, kuriuos gavo įsilaužėliai, ir atliko interviu su Vietnamo, JAV bei kitų šalių pareigūnais.
Procesas paspartėjo į valdžią atėjus Trumpui
Jie nustatė seriją Vietnamo kariuomenės pirkimų Rusijos karinei technikai ir su tuo susijusią mokėjimų schemą.
Leidinyje pažymima, kad dar 2024 m. Vietnamas pradėjo derėtis dėl naujų pirkimų iš Rusijos. D. Trumpui atėjus į valdžią, šis procesas paspartėjo.
Vietnamo pareigūnas žurnalistams sakė, kad jo šalis iš tiesų vykdo didelius ginklų pirkimus iš Maskvos. Pasak jo, sandorio suma siekia 8 mlrd. JAV dolerių (apie 7,4 mlrd. eurų) ir apima 40 naujų naikintuvų.
Žurnalistai nustatė, kad 2024 m. Vietnamas turėjo gauti iš Rusijos devynias elektroninės kovos sistemas, skirtas naikintuvams Su-35. Vietnamo pareigūnas taip pat pranešė, kad šalis svarsto galimybę įsigyti įvairių rusiškų lėktuvų.
Pirkimų sąrašuose minimi ir 26 komponentai sistemoms, galinčioms trikdyti raketas, naudojančias radijo navigaciją.
Pagal „Rostec“ dokumentus, jie turi būti pristatyti 2025 m. už beveik 190 mln. JAV dolerių (apie 176 mlrd. eurų).
Leidinyje priduriama, kad „Rostec“ dokumentuose yra darbuotojų skundai dėl vėluojančių mokėjimų už ginklus. Žurnalistai paaiškino, kad mokėjimai atliekami per trečiąsias šalis, siekiant apeiti sankcijas prieš Rusiją.
