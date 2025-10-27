Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Trumpas rengia Vidurinės Azijos šalių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą

2025-10-27 16:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 16:26

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kitą savaitę rengia Vidurinės Azijos aukščiausio lygio susitikimą, pranešė dviejų šio išteklių turtingo regiono valstybių vadovai – nes didžiosios pasaulio galios grumiasi dėl įtakos jame.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kitą savaitę rengia Vidurinės Azijos aukščiausio lygio susitikimą, pranešė dviejų šio išteklių turtingo regiono valstybių vadovai – nes didžiosios pasaulio galios grumiasi dėl įtakos jame.

REKLAMA
0

Rusijos tradicinis dominavimas penkiose buvusiose sovietinėse valstybėse susvyravo po to, kai ji įsiveržė į Ukrainą, o Kinija, Europos Sąjunga ir JAV siekia sustiprinti savo diplomatinę bei ekonominę įtaką regione.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baltieji rūmai nekomentavo aukščiausiojo lygio susitikimo planų, tačiau sekmadienį Kazachstano prezidentas sakė, kad jis numatytas lapkričio 6 d. Vašingtone, o Kirgizijos prezidentas pirmadienį pareiškė, kad jame dalyvaus, pranešė vietos žiniasklaida, remdamasi prezidentų biurų pranešimais.

REKLAMA
REKLAMA

Kitų trijų valstybių – Tadžikistano, Turkmėnijos ir Uzbekistano – vadovai savo dalyvavimo nepatvirtino.

REKLAMA

Šios penkios šalys užima tokio pat dydžio teritoriją kaip ES, tačiau visose jose gyvena tik 80 mln. žmonių.

Didžiąją teritorijos dalį dengia kalnai ir dykumos, tačiau joje gausu gamtos išteklių, įskaitant retuosius mineralus.

Vadovai stengiasi koordinuoti veiksmus siekiant atgaivinti regiono, kaip istorinio prekybos tarp Rytų ir Vakarų logistikos centro, vaidmenį. Aukščiausiojo lygio susitikimas JAV įvyks po jų susitikimų su ES atstovais balandžio mėnesį, su Kinijos – birželį ir su Rusijos – anksčiau šį mėnesį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų