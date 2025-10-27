Rusijos energetikos ministras dėl degalų kainų šuolio kaltina panikos paskatintą pirkimą

Duomenys rodo, kad benzino kainos Rusijoje nuo metų pradžios padidėjo 11,6 proc., o prie to daugiausia prisidėjo Ukrainos bepiločių orlaivių atakos, per kurias nuo rugpjūčio mėnesio buvo apgadintos naftos perdirbimo gamyklos ir teko uždaryti kelis didelius objektus.
Nepriklausomų žiniasklaidos priemonių atlikta analizė leidžia manyti, kad ukrainiečių bepiločių orlaivių smūgiai buvo pagrindinis veiksnys, prisidėjęs prie Rusijos degalų krizės, – dėl jų nuo rugpjūčio buvo sutrikdyta bent 22 gamyklų veikla, o mažiausiai 52-iejų Rusijos regionų degalinėse buvo užfiksuotas stygius.
„Pranešimai apie laikiną kai kurių objektų uždarymą taip pat pakurstė panikos paskatintą pirkimą ir biržos kainų šuolį“, –interviu valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė S. Civiliovas.
Ministras tvirtino, kad vyriausybės priemonės padėjo stabilizuoti didmenines degalų kainas šalyje, kurios rugpjūtį ir rugsėjį ne kartą pasiekė rekordines aukštumas. Jis pridūrė, kad paklausa, kuri rudenį paprastai sumažėja, turėtų padėti atkurti pusiausvyrą benzino rinkoje. S. Civiliovas nurodė, kad valdžios institucijos rengia „papildomas priemones pakankamam tiekimui užtikrinti“.
ELTA primena, kad visapusišką Rusijos invaziją atremianti Ukraina pastaraisiais mėnesiais nuolat taikosi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir naftotiekius. Taip siekiama sulėtinti degalų tiekimą Rusijos kariuomenei ir sukelti Maskvai ekonominių sunkumų.
