TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius kirto Vašingtonui: Putinas pasitraukė iš susitarimo, skirto branduolinių ginklų kontrolei

2025-10-27 17:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 17:51

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas oficialiai nutraukė vieną iš paskutinių Šaltojo karo laikų branduolinio saugumo susitarimų su Jungtinėmis Valstijomis. Maskva atsisako įsipareigojimų dėl plutonio šalinimo, tuo dar labiau didindama įtampą su Vašingtonu ir silpnindama pasaulinę branduolinių ginklų kontrolės sistemą. Sprendimas paskelbtas kitą dieną po to, kai Rusija pranešė sėkmingai išbandžiusi savo branduolinę raketą „Burevestnik“.

„Putinas pradeda apie tai galvoti“: Kremliaus priešininkas įvardijo Rusijos prezidento baimę (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas oficialiai nutraukė vieną iš paskutinių Šaltojo karo laikų branduolinio saugumo susitarimų su Jungtinėmis Valstijomis. Maskva atsisako įsipareigojimų dėl plutonio šalinimo, tuo dar labiau didindama įtampą su Vašingtonu ir silpnindama pasaulinę branduolinių ginklų kontrolės sistemą. Sprendimas paskelbtas kitą dieną po to, kai Rusija pranešė sėkmingai išbandžiusi savo branduolinę raketą „Burevestnik".

2000 m. pasirašytas susitarimas įpareigojo abi šalis pašalinti po 34 tonas ginklams tinkamo plutonio, kurio būtų pakakę tūkstančiams branduolinių galvučių, skelbia „Kyiv Independent“.

Pasibaigus Šaltajam karui, ir Rusija, ir JAV išmontavo tūkstančius branduolinių galvučių, palikdamos brangiai kainuojančias plutonio atsargas, tinkamas ginklų gamybai, ir padidindamos jo platinimo riziką.

Pagal susitarimą plutonis turėjo būti perdirbtas į kurą civilinėms branduolinėms elektrinėms. Rusija susitarimą ratifikavo 2011 m., o jo įgyvendinimas iš pradžių buvo numatytas 2018 m.

Maskva sustabdė savo dalyvavimą 2016 m., apkaltinusi Vašingtoną įsipareigojimų nevykdymu. Tuo metu V. Putinas sustabdymą pagrindė „grėsmės strateginiam stabilumui atsiradimu dėl nedraugiškų JAV veiksmų“ ir pareikalavo panaikinti sankcijas, įvestas po 2014 m. Krymo okupacijos ir aneksijos.

Rusijos parlamentas spalio pradžioje priėmė įstatymą dėl susitarimo nutraukimo, taip sudarydamas sąlygas V. Putino oficialiam pasitraukimui.

Sprendimas priimtas po to, kai buvo išbandyta branduolinė raketa raketą „Burevestnik“

Šis sprendimas iš esmės užbaigia vieną iš paskutinių likusių po Šaltojo karo branduolinio saugumo susitarimų tarp Maskvos ir Vašingtono.

Tai įvyko po to, kai Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas patvirtino, jog spalio 26 d. Rusija sėkmingai išbandė savo branduolinę raketą „Burevestnik“.

Bandymas sulaukė JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikos. Jis pavadino šį žingsnį „netinkamu“ ir paragino V. Putiną sutelkti dėmesį į karo Ukrainoje pabaigą.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Maskva žinojo apie JAV branduolinį povandeninį laivą, esantį „tiesiai prie jų krantų“.

V. Putinas anksčiau buvo pasiūlęs išlaikyti esamus apribojimus dislokuotoms strateginėms branduolinėms ginklų atsargoms pagal Naująją START sutartį, kuri tebėra paskutinė galiojanti ginklų kontrolės sutartis tarp Rusijos ir JAV.

D. Trumpas spalio 5 d. pareiškė esąs atviras šiai idėjai, sakydamas: „Man tai atrodo gera idėja“, – tačiau oficialus susitarimas nebuvo pasiektas. Naujoji START sutartis baigs galioti 2026 m. vasario 5 d.

