Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina dabar „geresnėje padėtyje“: Starmeris atskleidė, kas nulėmė šį pokytį

2025-10-27 20:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 20:14

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris teigia, kad Ukraina dabar atsidūrė „geresnėje padėtyje“, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sugriežtino poziciją prieš Rusiją ir įvedė sankcijas Kremliaus naftos pramonei. Pasak premjero, pastarųjų dienų įvykiai gali tapti lūžio tašku kovoje su Rusijos ekonominiais pajėgumais tęsti karą.

Keiras Starmeris, Volodymyras Zelenskis BNS Foto

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris teigia, kad Ukraina dabar atsidūrė „geresnėje padėtyje“, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sugriežtino poziciją prieš Rusiją ir įvedė sankcijas Kremliaus naftos pramonei. Pasak premjero, pastarųjų dienų įvykiai gali tapti lūžio tašku kovoje su Rusijos ekonominiais pajėgumais tęsti karą.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame geresnėje padėtyje. Praėjusią savaitę įvyko tikrai svarbūs įvykiai“, – teigė K. Starmeris interviu „Bloomberg“.

REKLAMA
REKLAMA

Leidinyje rašoma, kad JAV sankcijos Rusijai rodo, jog ilgalaikės Europos lyderių diplomatinės pastangos įtikinti D. Trumpą užimti griežtesnę poziciją Vladimiro Putino atžvilgiu pagaliau duoda vaisių.

REKLAMA

„Pagrindiniu įvykiu pavadinčiau mūsų veiksmus sankcijų srityje. Mes įvedėme sankcijas visoms didžiosioms naftos bendrovėms, prezidentas Trumpas vėliau paskelbė sankcijas dviem didžiausioms naftos įmonėms, o ES pristatė naujausią priemonių paketą – ir visa tai įvyko per kelias dienas. Tai padarė didelį poveikį Rusijos ekonomikai“, – sakė Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Europa suvokia riziką

Pažymima, kad Europos šalys aiškiai suvokia riziką, jog D. Trumpas gali vėl pakeisti savo poziciją, tačiau vis dar yra vilčių, kad naujos JAV sankcijos taps lūžio tašku.

K. Starmeris pranešė, kad sekmadienį telefonu kalbėjosi su D. Trumpu apie spaudimą Kinijai, kad ši nustotų pirkti rusišką naftą, nes, pasak jo, svarbu „tęsti pastangas, kurios kuria įtampą Rusijos ekonomikoje“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ministras pirmininkas teigė buvęs nustebintas, kad praėjusią savaitę ir Indija, ir Kinija sumažino savo priklausomybę nuo rusiškos naftos.

K. Starmeris taip pat pranešė, kad su D. Trumpu aptarė ilgojo nuotolio raketų tiekimo Ukrainai klausimą. Jis paragino Europos sąjungininkus paspartinti sprendimą dėl Rusijos centrinio banko įšaldytų lėšų panaudojimo Ukrainai paremti, teigdamas, kad kartu su sankcijomis tai gali parodyti V. Putinui, jog Vakarų parama Ukrainai pranoks Rusijos ekonominius pajėgumus kariauti.

REKLAMA

„Europos lyderiai siekia šį klausimą užfiksuoti arba nustatyti laikiną terminą, kad galėtume kuo greičiau priimti galutinį sprendimą“, – sakė K. Starmeris, turėdamas omenyje pokalbius su kolegomis penktadienį vykusiame vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ susitikime.

Pasak jo, Rusijos ekonomikai neabejotinai padaryta didelė žala, todėl būtina toliau nuosekliai dirbti sankcijų srityje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
Rusijos kariuomenė teigia užėmusi dar tris kaimus Ukrainoje (6)
Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
Zelenskis pranešė apie naują žingsnį: Ukraina rengia paliaubų planą (17)
Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
Lavrovas: įsiveržimas į Ukrainą nepažeidė Budapešto memorandumo (27)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pašiepė Putino branduolinius bandymus: „Jie žino, kad mūsų atominis laivas prie jų krantų“ (47)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų