Ukraina dabar „geresnėje padėtyje“: Starmeris atskleidė, kas nulėmė šį pokytį

„Esame geresnėje padėtyje. Praėjusią savaitę įvyko tikrai svarbūs įvykiai“, – teigė K. Starmeris interviu „Bloomberg“.
Leidinyje rašoma, kad JAV sankcijos Rusijai rodo, jog ilgalaikės Europos lyderių diplomatinės pastangos įtikinti D. Trumpą užimti griežtesnę poziciją Vladimiro Putino atžvilgiu pagaliau duoda vaisių.
„Pagrindiniu įvykiu pavadinčiau mūsų veiksmus sankcijų srityje. Mes įvedėme sankcijas visoms didžiosioms naftos bendrovėms, prezidentas Trumpas vėliau paskelbė sankcijas dviem didžiausioms naftos įmonėms, o ES pristatė naujausią priemonių paketą – ir visa tai įvyko per kelias dienas. Tai padarė didelį poveikį Rusijos ekonomikai“, – sakė Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas.
Europa suvokia riziką
Pažymima, kad Europos šalys aiškiai suvokia riziką, jog D. Trumpas gali vėl pakeisti savo poziciją, tačiau vis dar yra vilčių, kad naujos JAV sankcijos taps lūžio tašku.
K. Starmeris pranešė, kad sekmadienį telefonu kalbėjosi su D. Trumpu apie spaudimą Kinijai, kad ši nustotų pirkti rusišką naftą, nes, pasak jo, svarbu „tęsti pastangas, kurios kuria įtampą Rusijos ekonomikoje“.
Ministras pirmininkas teigė buvęs nustebintas, kad praėjusią savaitę ir Indija, ir Kinija sumažino savo priklausomybę nuo rusiškos naftos.
K. Starmeris taip pat pranešė, kad su D. Trumpu aptarė ilgojo nuotolio raketų tiekimo Ukrainai klausimą. Jis paragino Europos sąjungininkus paspartinti sprendimą dėl Rusijos centrinio banko įšaldytų lėšų panaudojimo Ukrainai paremti, teigdamas, kad kartu su sankcijomis tai gali parodyti V. Putinui, jog Vakarų parama Ukrainai pranoks Rusijos ekonominius pajėgumus kariauti.
„Europos lyderiai siekia šį klausimą užfiksuoti arba nustatyti laikiną terminą, kad galėtume kuo greičiau priimti galutinį sprendimą“, – sakė K. Starmeris, turėdamas omenyje pokalbius su kolegomis penktadienį vykusiame vadinamosios „norinčiųjų koalicijos“ susitikime.
Pasak jo, Rusijos ekonomikai neabejotinai padaryta didelė žala, todėl būtina toliau nuosekliai dirbti sankcijų srityje.
