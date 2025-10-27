„Labai norėčiau tai padaryti“: Trumpas prabilo apie dalyvavimą 2028 m. prezidento rinkimuose

Kalbėdamas su žurnalistais lėktuve „Air Force One“ skrydžio į Japoniją metu, D. Trumpas reagavo į pasiūlymus, kad jis galėtų siekti trečiosios kadencijos, nors tai prieštarauja Konstitucijai. Šią idėją neseniai iškėlė buvęs Baltųjų rūmų strategas Steve‘as Bannonas.
„Labai norėčiau tai padaryti – turiu geriausius reitingus per visą istoriją“, – sakė D. Trumpas.
Vis dėlto jis pridūrė, kad „dar tikrai nemąstė“ apie galimybę vėl kandidatuoti. „Turime tikrai gerų žmonių“, – teigė jis.
Trumpas mostelėjo ranka į Rubio
Paprašytas įvardyti pavardes, D. Trumpas mostelėjo ranka į M. Rubio. „Turime puikių žmonių – man nereikia į tai gilintis. Vienas iš jų stovi čia“, – sakė JAV prezidentas.
Jis taip pat gyrė savo viceprezidentą J. Vance‘ą, kuris administracijoje atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant įvairius vidaus ir nacionalinio saugumo klausimus.
„Akivaizdu, kad JD yra puikus. Viceprezidentas yra puikus“, – kalbėjo D. Trumpas.
Ir tęsė: „Nesu tikras, ar kas nors norėtų varžytis su šiais dviem.“
