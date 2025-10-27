Vengrijos premjeras kitą savaitę su Trumpu aptars sankcijas naftos pramonei

Bandydamas paspausti Maskvą sutikti nutraukti ugnį Ukrainoje, D. Trumpas praėjusią savaitę įvedė sankcijas Rusijai, nukreiptas prieš įmones „Lukoil“ ir „Rosneft“. Toks jo sprendimas sukėlė klausimų Vengrijai ir Slovakijai, kurios yra didžiausios rusiškos naftos pirkėjos Europos Sąjungoje.
„Kalbant apie mūsų energijos tiekimą (...) kitos savaitės antroje pusėje ministras pirmininkas Vašingtone turės galimybę asmeniškai aptarti šį klausimą su JAV prezidentu“, – spaudos konferencijoje tvirtino P. Szijjarto. Pasak jo, kadangi naujosios JAV sankcijos įsigalios tik lapkričio pabaigoje, jos šiuo metu nekelia jokių problemų ir nemažina Vengrijos naftos importo iš Rusijos.
V. Orbanas dar spalio viduryje buvo užsiminęs apie savo būsimą vizitą Vašingtone. Penktadienį premjeras pareiškė, kad Vengrija ieško būdų apeiti JAV sankcijas Rusijos naftos bendrovėms. V. Orbanas sakė, kad apie sankcijas pasikalbėjo su Vengrijos naftos ir dujų įmone MOL.
Vengrijos lyderis per daugelį metų užmezgė tvirtus asmeninius santykius su D. Trumpu. Jis dėl savo griežtos pozicijos imigracijos klausimu pelnė D. Trumpo šalininkų paramą Jungtinėse Valstijose.
