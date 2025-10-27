Zelenskis pranešė apie naują žingsnį: Ukraina rengia paliaubų planą

Ukraina ir jos sąjungininkai susitarė per artimiausias 10 dienų parengti paliaubų planą, sakė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis.
Paliaubų planas
„Keletas greitų sprendimų – pavyzdžiui, paliaubų planas. Nusprendėme, kad dirbsime prie jo per ateinančią savaitę arba per artimiausias 10 dienų“, – naujienų portalui „Axios“ sakė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidento teigimu, „Norinčiųjų koalicija“ artimiausiu metu ketina parengti ugnies nutraukimo planą“.
Jis pridūrė, kad Ukraina, iš dalies siekdama priversti Rusiją pradėti derybas, prašė JAV administracijos ne tik „Tomahawk“ raketų, bet ir panašių priemonių, kurių naudojimo Ukrainos kariai galėtų greitai išmokti.
