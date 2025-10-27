Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis pranešė apie naują žingsnį: Ukraina rengia paliaubų planą

2025-10-27 14:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-27 14:13

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per artimiausias 10 dienų Kyjivas kartu su sąjungininkais rengs paliaubų planą. Pasak jo, toks sprendimas priimtas po buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymo sustabdyti karą dabartinėse fronto linijose.

Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
27

11

Ukraina ir jos sąjungininkai susitarė per artimiausias 10 dienų parengti paliaubų planą, sakė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paliaubų planas

„Keletas greitų sprendimų – pavyzdžiui, paliaubų planas. Nusprendėme, kad dirbsime prie jo per ateinančią savaitę arba per artimiausias 10 dienų“, – naujienų portalui „Axios“ sakė V. Zelenskis.

Ukrainos prezidento teigimu, „Norinčiųjų koalicija“ artimiausiu metu ketina parengti ugnies nutraukimo planą“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Jis pridūrė, kad Ukraina, iš dalies siekdama priversti Rusiją pradėti derybas, prašė JAV administracijos ne tik „Tomahawk“ raketų, bet ir panašių priemonių, kurių naudojimo Ukrainos kariai galėtų greitai išmokti.

???
???
2025-10-27 14:35
buvusio JAV prezidento Trampo?? TV3 jūs perskaitot straipsnius prieš publikuodami?
Atsakyti
Alexx
Alexx
2025-10-27 14:37
Kaip tai paliaubos??? O kur gi peremoha? Mes be Krymo nenurimsim...
Atsakyti
plaukdami
plaukdami
2025-10-27 14:39
Dnepru galesite apie tai svajoti,laukite atvetockos,beje kokios paliaubos,tik pilna kapituliacija,tokios kremliaus salygos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
